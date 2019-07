League of Legends gana a Fortnite y es lo más visto en Twitch

Riot Games lanzó una estrategia más agresiva con actualizaciones, rediseño de personajes, expansión de su universo y calendario de torneos

Esports Observer reveló las cifras de audiencia de Twitch, principal plataforma de "streaming" de videojuegos. En su reporte señaló que League of Legends (LOL), de Riot Games, recuperó el primer lugar superando a Fortnite, obra de Epic Games que se había mantenido a la cabeza en épocas recientes.

Hasta junio, LOL ha acumulado 512 millones de horas vistas por usuarios de todo el mundo; un aumento en 80 millones de su audiencia de 2018 en el mismo lapso de tiempo. En el otro extremo, Fortnite vio una reducción en su público, de 531 a 465 millones de horas vistas.

En el tercer lugar se encuentra Just Chatting, que no es propiamente un juego, sino un canal de contenido diverso que no incluye videojuegos dentro de su oferta. Aún así ha acumulado 372 millones de horas vistas en la primera mitad de 2019.

Desde inicios de este año, Riot Games dio a entender que tendría una estrategia más agresiva en lo que se refiere a League of Legends; con actualizaciones, rediseño de personajes, expansión de su universo y replantamiento del calendario de torneos.

Se destaca su presencia en diversos medios y presentaciones constantes en comerciales de YouTube; que parece haber funcionado al final del día, dando como resultado los números señalados.

A esto hay que sumar la llegada en la segunda mitad de 2019 de los torneos más importantes de la especialidad, como es el final de los distintos torneos de Clausura en la regiones; así como el gran evento anual, Worlds; que cada año reúne miles de fanáticos de manera presencial y en línea.