Demócratas piden al FBI que investigue la aplicación rusa FaceApp

El software permite hacer que los rostros parezcan más mayores, más jóvenes, de otro sexo o incluso añadir una barba de la manera más realista

FaceApp, la aplicación que está de moda esta semana, que convierte a todos sus usuarios en ancianos en las fotografías, ha llegado hasta el Senado de Estados Unidos. El demócrata Chuck Schumer ha solicitado al FBI y a la Comisión Federal de Comercio que investigue esta aplicación, con sede en Rusia, para ver si se está poniendo en riesgo la seguridad nacional y la privacidad de los usuarios estadounidenses.

En una carta dirigida al director del FBI, Christopher Wray, y al presidente de la FTC, Joe Simons, el senador les pregunta a qué riesgos se enfrentan todos aquellos usuarios de FaceApp.

Les traslada su preocupación sobre esta aplicación creada en la ciudad de San Petesburgo y asegura que sería "profundamente preocupante si la información personal sensible de ciudadanos de EE.UU. se proporcionase a un poder extranjero hostil activamente involucrado en ciberhostilidades contra nuestro país".

Para Schumer, que FaceApp se ubique en Rusia plantea dudas sobre cómo y cuándo la compañía proporciona acceso de los datos de usuarios estadounidenses a terceros, "incluidos posibles gobiernos extranjeros".

No queda claro cómo la aplicación almacena los datos de los usuarios ni el uso que hace de ellos o cómo los usuarios pueden eliminar toda la información una vez desinstalada la app.

Desde FaceApp niegan la venta o intercambio de datos de usuarios a terceros, pero su política de privacidad –que no se actualiza desde enero de 2017- es bastante ambigua. "El 99% de los usuarios no inicia sesión, así que no tenemos acceso a ningún dato que pueda identificar a una persona", alegan en un comunicado.

Al aceptar los términos y condiciones de la aplicación de edición de fotos, el usuario está cediendo el derecho a FaceApp a emplear sus fotos, nombre, voz e identidad con fines comerciales.

FaceApp es una aplicación gratuita que edita las fotos con filtros que transforman el rostro de la imagen. El software permite hacer que los rostros parezcan más mayores, más jóvenes, de otro sexo o incluso añadir una barba de la manera más realista. Todo un furor que está inundando Twitter e Instagram.