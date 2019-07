El calor extremo en Europa puede observarse desde el espacio

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) ha publicado un mapa que muestra el calor extremo que sufre Europa por estos días. A través de la variación de la temperatura de la superficie terrestre, las imágenes reflejan un escenario parecido a Marte, el planeta rojo.

El mapa se generó utilizando el radiómetro de temperatura de la superficie del mar y la tierra del satélite Copernicus Sentinel-3. Gracias a los datos obtenidos, los científicos crearon una animación en línea que muestra el calor anormal que se vive en la parte occidental del continente.

"Si bien las previsiones meteorológicas utilizan las temperaturas del aire proyectadas, el satélite mide la cantidad real de energía emitida por la Tierra. Por lo tanto, este mapa representa mejor la temperatura real de la superficie terrestre. En la imagen, las nubes son visibles en blanco, mientras que el azul claro representa áreas cubiertas de nieve", explicó la Agencia.

Feeling the #heat? ☀️☀️☀️ This animation of two images captured by @CopernicusEU #Sentinel3 compares today's land surface temperature in parts of Europe and North Africa, with 26 June 2019 at the height of this year's first #heatwave.



