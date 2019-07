WhatsApp: se prepara una versión de escritorio que funciona aún con el celular apagado

Si bien desde hace más de 3 años que se puede utilizar WhatsApp desde el navegador de Internet en la computadora de escritorio, se puede hacer dependiendo de un smartphone: tiene que estar el celular encendido, conectado a Internet y con la misma cuenta de WhatsApp activa.



Pero esta situación podría cambiar, así lo informan desde WABetaInfo, un medio especializado en esta aplicación.



Según explica en su cuenta de Twitter, se habría creando una aplicación UWP (para Windows, Windows Phone, Xbox y demás) junto con un nuevo sistema multiplataforma que funcionará incluso cuando el teléfono esté apagado.

And yes, in according to my rumor, UWP + the new multi platform system = you can use WhatsApp UWP on your PC if your phone (Android, iOS or Windows Phone) is off. https://t.co/PgNZTnOxlj