WhatsApp incluirá una función muy esperada por los usuarios

Si bien aún no fue lanzada en sus actualizaciones, la nueva herramienta ya está en la fase de prueba en una de sus últimas versiones beta

Si bien WhatsApp se actualiza constantemente, hasta ahora uno de los pedidos que más habían reiterado los usuarios de la aplicación no se estaba concretando.



Se trata de la posibilidad de poder emplear la misma cuenta en varios dispositivos al mismo tiempo. Pero próximamente esta petición podría ser realidad.



En el código de una de sus últimas versiones beta se pudo ver ya la programación que permitirá en un futuro cercano emplear el mismo número de teléfono en varios de los dispositivos.



Por lo tanto, si bien aún no fue lanzada en la versión definitiva de la app, que ya esté en la fase de pruebas significa que próximamente podría llegar a todos los celulares.



Esta herramienta puede llegar a ser muy interesante. Por ejemplo, un usuario que tiene un teléfono móvil Android y otro iOS, podría tener instalada la aplicación en ambos y emplear la misma cuenta al mismo tiempo desde sus dos teléfonos móviles.



También sería válido para quienes tuviesen un teléfono móvil de empresa y uno personal, ya que podrían utilizar su misma cuenta en ambos teléfonos y se podría utilizar la misma cuenta de WhatsApp tanto en el móvil como en la tablet sin tener que cerrar sesión en un dispositivo para emplear el otro.