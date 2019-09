Millones de números telefónicos de usuarios de Facebook quedaron expuestos

Poner en Internet sus números expone a usuarios a recibir llamadas no solicitadas o ser víctimas de piratería mediante "secuestro" de la tarjeta SIM

Los números de teléfono vinculados a más de 400 millones de cuentas de Facebook se almacenaron en línea, un nuevo desliz del grupo estadounidense en la protección de datos, informó el miércoles el sitio especializado TechCrunch.



Un servidor vulnerable almacenó 419 millones de registros de usuarios de la mayor red social del mundo en varias bases de datos, de los que 133 millones pertenecen a cuentas en Estados Unidos, más de 50 millones en Vietnam y 18 millones en Gran Bretaña, según el portal estadounidense.



Las bases de datos guardaron las identidades de usuarios de Facebook -una combinación única de números para cada cuenta-, así como los números telefónicos asociados con los perfiles, el sexo de los usuarios de algunas cuentas y la ubicación geográfica.



El servidor en cuestión no estaba protegido con contraseña, lo que significaba que cualquiera podía acceder a las bases de datos. Seguía estando en línea el miércoles por la noche, cuando TechCrunch contactó al host.



Facebook confirmó parcialmente la información de TechCrunch, pero minimizó el incidente asegurando que la cantidad de cuentas confirmadas hasta ahora es de cerca de la mitad de los 419 millones mencionados.



El grupo agregó que muchos de esos registros eran copias y que los datos eran antiguos. "Este conjunto de datos ha sido eliminado y no hemos observado señales de que las cuentas de Facebook se hayan visto comprometidas", dijo un portavoz de la red social a la AFP.



Tras el escándalo de Cambridge Analytica en marzo de 2018, que reveló la utilización para fines políticos de información de millones de usuarios de Facebook sin su conocimiento, el grupo eliminó una función que permitía realizar búsquedas en la plataforma con números de teléfono.



Poner en línea sus números de teléfono expone a los usuarios a recibir llamadas no solicitadas o a ser víctimas de piratería informática mediante el "secuestro" de la tarjeta SIM, como le sucedió recientemente al jefe de Twitter, Jack Dorsey.



A finales de agosto, Facebook dijo que realiza pruebas de una nueva función que permite a los usuarios controlar sus datos recopilados por la compañía estadounidense fuera de la red social.



Este anuncio se produjo menos de una semana después de nuevas revelaciones sobre las prácticas de Facebook, que reconoció haber transcrito escuchas de audios de conversaciones de algunos usuarios tras negarlo durante mucho tiempo.



A fines de julio, la Comisión Federal de Comercio (FTC), el organismo estadounidense que vela por los consumidores, impuso a Facebook una multa de 5.000 millones de dólares por no proteger eficazmente los datos personales de sus usuarios.