YouTube: un informe revela los contenidos más vistos en la Argentina

El uso intenso se da con mayor frecuencia en los segmentos más jóvenes (centennials y millennials) que en los más adultos (Gen X y Baby boomers)

En materia de servicios OTT (sobre la red) audiovisuales, sin dudas que YouTube ocupa un lugar relevante, por su popularidad, al ser utilizado de manera habitual por el 90% de los usuarios argentinos de Internet, y por la amplitud de sus contenidos, muchos no hallables en otras plataformas.

Todo esto sucede bajo un modelo gratuito que potencia su atractivo, según surge del informe "Internet y consumo audiovisual" realizado por la consultora Carrier y Asociados.

A pesar de su inmensa popularidad, el uso intenso de YouTube se da con mayor frecuencia en los segmentos más jóvenes (centennials y millennials) que en los más adultos (Gen X y Baby boomers). El resto de las variables (nivel social económico, lugar de residencia, etc.) no muestra diferencias significativas entre segmentos, según el informe.

Para los contenidos no tradicionales, YouTube es la plataforma dominante. Los contenidos más visualizados son los video clips (no sólo por los videos per se sino también por el audio, lo que hace que muchos videos sólo tengan una imagen estática).

Luego se ubican los tutoriales (recetas, arreglos, demos, etc.), que encuentran entre los millennials su mayor nivel de consumo. Los sigue el humor, que perdió terreno en la TV tradicional y encontró en YouTube el ámbito ideal para su consumo y difusión. En 4º lugar aparecen los segmentos de programa de TV, donde YouTube se convierte en la plataforma de catch up de la TV tradicional por excelencia.

Los contenidos que eran exclusivos de la TV tradicional (como películas, dibujos animados, documentales, actualidad en vivo, series, novelas, etc.) también son relevantes, con una proporción mayor de consumo de documentales, de los cuales YouTube es un repositorio inmenso y de amplia variedad.



"Por todo esto, YouTube se convirtió en una fuente fundamental de contenidos audiovisuales que, gracias a su gratuidad, convive con las demás plataformas, sean las tradicionales (TV paga, TV analógica, TDA) como las basadas en Internet. Es un pilar básico de la dieta audiovisual moderna", concluye el informe.