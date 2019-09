Macron controlarla labor de sus ministros desde una aplicación

El mandatario francés vive pegado a su teléfono móvil. Los ministros están acostumbrados a recibir de madrugada mensajes del jefe de Estado

El presidente francés Emmanuel Macron reconoció que su Gobierno no es lo suficientemente moderno y que las reformas se estancan y que sus ministros no avanzan lo bastante rápido, por lo que recurrió a las tecnologías de la información y la comunicación para afrontar la transformación del país que prometió a sus ciudadanos.

Por ello, se vale de una aplicación para teléfono móvil mediante la cual seguirá al minuto el avance de cada área, la puesta en marcha de cada medida y la eficacia de cada reforma. Por el momento, sólo los miembros del Gobierno tendrán acceso a la aplicación, aunque en el equipo de Macron hay reclamos que piden que se abra al público.

En la aplicación, según apuntan varios medios franceses que han tenido acceso, cada ministerio tiene un espacio dedicado y, dentro del mismo, cada reforma aparece valorada en función de su grado de aplicación.

Una barra de estado va cambiando del color rojo al verde a medida que el proyecto en cuestión va tomando forma: un ministerio con mucho rojo será sinónimo de parálisis.

El presidente francés, un fervoroso partidario de los sistemas modernos de gestión empresarial, cree que las tecnologías deben servir incluso en los viejos procedimientos gubernamentales.

Así se lo hizo saber a sus ministros durante el seminario que los reunió el 11 de septiembre. "Podría haber cambiado a todos los que están en esta mesa (...) Los he mantenido, pero les he pedido que cambien. Si no cambian, yo los cambiaré. Tienen dos meses para avanzar, comunicar y seguir la evolución de sus reformas", clamó el jefe del Estado, según informó el diario Le Figaro.

Desde su equipo le propusieron que la amenaza viniera acompañada de un instrumento de control que, en los tiempos que corren, se tradujo en una aplicación para teléfonos móviles.

Macron vive pegado a su teléfono móvil. Los ministros están acostumbrados a recibir de madrugada mensajes de un presidente que cultiva la imagen de un capitán siempre al timón del barco.

La aplicación le permitirá aumentar el control sobre su equipo. ¿La reforma de la formación profesional no avanza lo suficiente? El Presidente podrá tirar de las orejas al ministro de Educación mostrándole su mala nota.

La herramienta fue idea de dos fieles del Presidente adeptos de la aplicación de métodos empresariales modernos a la gestión de la vida pública: el secretario general del palacio Elíseo, Alexis Kohler, y su delegado para la transformación pública, Thomas Cazenave.

Macron la recibió con entusiasmo, como una forma de provocar a sus colaboradores, algo molesto por comprobar que sus deseos de transformación profunda del país naufragaban en las viejas inercias.