Yahoo pagará millones de dólares a usuarios por el hackeo de mails: ¿cómo reclamar la indemnización?

Algunos usuarios más podrían reclamar hasta 25.000 dólares, pero deberán demostrar el tiempo que tomaron para proteger su información personal

Yahoo podría darle una compensación económica que partiría desde los 100 dólares a aquellas personas que tenían una cuenta de su servicio entre los años 2012 y 2016.

La posible medida se conoció después de que se presentara una demanda colectiva contra la empresa tecnológica por el hackeo masivo de datos que sufrió entre estos años.

En diciembre de 2016, Yahoo confirmó que había sido víctima de una de las violaciones a los datos de los usuarios más grandes en la historia de Internet, pues se habían afectado a unas 3.000 millones de cuentas.

Además, los datos robados eran sensibles, pues se trataba de información personal como nombres, contraseñas, número telefónicos e incluso fechas de nacimiento.

Tras conocerse esta información se presentaron demandas colectivas de consumidores, por lo que la Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores de EEUU) también abrió una investigación para determinar si se debió informar de las filtraciones.

Ante esto, Yahoo acordó establecer un fondo de acuerdo por 117.500 millones de dólares en los que se podrían incluir hasta 194 millones de personas.

En el sitio web donde se explican los detalles del caso se señala que los usuarios afectados podrán suscribirse a un monitoreo de crédito por un par de años u optar por la compensación de 100 dólares. Sin embargo, esa cantidad no está garantizada.

Algunos usuarios más podrían reclamar hasta 25.000 dólares, pero deberán demostrar el tiempo que tomaron para proteger su información personal o probar los daños financieros que sufrieron debido al robo de identidad después de la violación.

Las condiciones que es necesario cubrir para ser uno de los clientes que apliquen por el reclamo, son haber recibido un correo electrónico donde se le haya notificado sobre la violación de datos, así como ser un usuario residente en los Estados Unidos o en Israel. Si cumple con estas cláusulas, ya se es "Miembro del grupo de acuerdo".

La fecha límite para presentar un reclamo ante las autoridades es julio de 2020. No obstante, el acuerdo no tendrá la aprobación final de la corte hasta abril del próximo año. Los usuarios pueden excluirse del acuerdo colectivo hasta el 6 de marzo de 2020 y continuar la demanda por su parte, pero no sería acreedor a ninguno de los beneficios que se podrían obtener de este.

Las violaciones por las cuales los usuarios han presentado la demanda en contra de Yahoo y Aabaco Small Business datan desde 2012, cuando se padecieron intrusiones desde enero a abril.

Luego, en 2013, actores maliciosos tuvieron acceso a la base de datos de usuario de Yahoo y tomaron registros de todas las cuentas existentes, unas 3.000 millones en todo el mundo.

Para 2014, hackers volvieron a tener acceso a la base de datos y así consiguieron entrar a unos 500 millones de cuentas de usuarios. Entre 2015 y 2016, los intrusos usaron cookies en lugar de contraseñas para la acometida en contra de cerca de 32 millones de cuentas de correo electrónico de Yahoo.

El periódico británico The Guardian emitió una parte del comunicado publicado por Yahoo al respecto donde informaba sobre la irrupción, pero además culpó al gobierno, pues la compañía creía que los hackers estaban conectados y que las infracciones las "patrocinaba el Estado".

Las demandas colectivas se han convertido en algo habitual en el panorama de las compañías tecnológicas debido a las infracciones que afectan a miles de millones personas. Además, los daños que ocasionan a veces son complicados de establecer.

De acuerdo con una entrevista que la revista Forbes le hizo a Ian Thornton-Trump, jefe de seguridad de AMTrust Europe, respecto al caso de Yahoo, el especialista consideró que "para muchas personas a las que se les robó su identidad (o se les robará en el futuro) será difícil cuantificar el daño y atribuirlo a esta violación de datos específica, dado que ha habido muchas otras".