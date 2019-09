¿Cuál es la prueba que hace Facebook para cambiar sus publicaciones?

Instagram también empezó a ocultar otras métricas este año como parte de un experimento destinado a hacer que los usuarios se sientan más felices

Los "likes" son uno de los símbolos del éxito en las redes sociales, pero esto podría acabarse muy pronto, porque Facebook ha puesto en marcha una prueba para ocultar los "me gusta" en sus publicaciones.

La red social anunció que ha puesto en marcha una prueba en Australia, donde los "Me gusta" de las personas, el recuento de videos y otras métricas de publicaciones quedarán ocultas y serán solo visibles para el usuario pero no para sus seguidores. Por el momento la prueba se lleva a cabo en Australia, y Facebook no tiene claro aún si extenderla más allá.

"Recopilaremos comentarios para comprender si este cambio mejorará las experiencias de las personas", explica el portavoz de Jimmy Raimo, citado por el diario The New York Times.

Los defensores de la salud en Internet han presionado a Facebook para que deje de priorizar los "Me gusta", argumentando que las métricas tienen un impacto negativo en la autoestima de las personas.

"Sabemos que los niños buscan validación a través del Me gusta. Sabemos que puede afectar negativamente la autoestima de niños y adolescentes ", explicó Jim Steyer, director ejecutivo de Common Sense Media, una organización sin fines de lucro.

Los influencers de las redes sociales también han luchado por los "Me gusta", a veces comprándolos, y han ganado dinero promocionando productos a sus seguidores.

Instagram, el sitio propiedad de Facebook, también ha empezado a ocultar algunos "Me gusta" y otras métricas este año como parte de un experimento destinado a hacer que los usuarios se sientan más felices por el tiempo que pasan en la plataforma.

En Instagram, el cambio se inspiró en parte en la creciente popularidad de Stories. En este apartado las opiniones y reacciones a las historias de Instagram siempre son privadas.

En Australia, Facebook quiere estudiar si los usuarios continúan comentando y haciendo Me gusta en las publicaciones, incluso si no podían ver el número de sus pares que también lo hacían.