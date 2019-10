¿Por qué Twitter no suspende la cuenta de Donald Trump pese a sus agresiones?

Twitter es la principal plataforma de comunicación para la mayoría de políticos. Solo hay que ver el uso que hace el presidente estadounidense Donald Trump en esta red social, desde la que no duda incluso atacar a los medios y, en tiempos de campaña, también a sus adversarios.

Un tuit en el que Trump se burlaba de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, ha disparado las críticas contra Twitter por no actuar en contra de lo que mucha gente considera una grave falta de respeto por parte del Presidente estadounidense.

Donald Trump publicó un tuit en el que aseguraba que "¡Nancy Pelosi necesita ayuda rápidamente! O tiene algún problema ‘en el piso de arriba’, o simplemente no le gusta nuestro gran país. Tuvo un colapso total en la Casa Blanca hoy. Fue muy triste verlo. ¡Recen por ella, es una persona muy enferma!".

Nancy Pelosi needs help fast! There is either something wrong with her "upstairs," or she just plain doesn’t like our great Country. She had a total meltdown in the White House today. It was very sad to watch. Pray for her, she is a very sick person!