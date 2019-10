WhatsApp empieza a activar la opción para evitar que te sumen a grupos sin tu permiso

WhatsApp había anunciado a principios de año que incluiría una nueva opción para evitar que cualquier persona te pudiera añadir a un grupo. El despliegue parcial comenzó en abril en India.

Según informó el lunes el diario digital WaBetaInfo y varios usuarios en Twitter, la opción empezó a desplegarse a otros usuarios por fuera del país asiático. La función se activa ahora a usuarios con la versión 2.19.298 beta en Android o 2.19.110.20 beta en iOS o superiores en varios lugares del globo, sin seguir ningún orden lógico.

Según lo previsto, la opción no te permite evitar que cualquier persona te añada a un grupo. Lo que debes hacer es crear una lista negra con quienes no quieres que te agreguen sin pedirte permiso.

Si quieres comprobar si ya cuentas con la función, la forma más sencilla de hacerlo es ir a los ajustes de WhatsApp, apartado Cuenta > Privacidad y mires si tienes la nueva opción Grupos, cuyo nombre entero es ¿Quién puede añadirme a los grupos?

Al tocar en ella se abren tres posibilidades para elegir entre que cualquier persona pueda añadirte -la característica actual-, solo a quienes tienes en tus contactos o solo algunos de tus contactos. Estas son las opciones disponibles:

* Todos. Cualquier persona puede añadirte a un grupo en WhatsApp, aunque tú no le tengas en tus contactos. Este era el comportamiento estándar hasta ahora.

* Mis contactos. Solo las personas que tienes en tus contactos pueden añadirte a un grupo en WhatsApp.

* Mis contactos, excepto. Puedes elegir en forma manual que algunos de tus contactos no puedan añadirte a grupos.

La última opción original era "Ninguno", pero al parecer WhatsApp ha decidido reemplazarlo por una selección manual. En la práctica, puedes lograr lo mismo con la opción Mis contactos, excepto, abriendo el selector de contactos y marcando Seleccionar todos. De este modo, nadie podrá añadirte a grupos.

¿Cuándo te llegará la opción si aun no la tienes? Por el momento necesitarás tener la última beta de WhatsApp ya sea en Android o en iOS. Esto, no obstante, no garantiza que tengas la función activada pues el despliegue es gradual.