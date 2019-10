Los retos de la Revolución Industrial 4.0 "deben ocupar un lugar prioritario en la agenda pública"

Hay que desarrollar una trama institucional sólida que permita la articulación entre conocimiento y producción a través de la creación de clusters

La política hacia el sector TIC debe repensarse y el nuevo período de gobierno que se inicia el 10 de diciembre constituye una ventana de oportunidad para avanzar en esa dirección.

La actual gestión de gobierno asumió en diciembre de 2015 con un sistema que tenía desafíos y asignaturas pendientes pero que estaba en marcha y con proyecciones hacia el futuro.

Cuatro años después lamentablemente no solo esos desafíos y esas asignaturas siguen pendientes sino que se han generado nuevos problemas no menores como el deterioro del financiamiento público o la recreación de condiciones para una fuga de cerebros, en particular de los investigadores más jóvenes y calificados (problemas que, desde ya, están relacionados).

Particularmente relevante es elaborar un plan estratégico consensuado, acorde a las necesidades e intereses del país. Los retos que abre la denominada Revolución Industrial 4.0 (inteligencia artificial, Internet de las cosas, analítica de datos, etc) deben ocupar un lugar prioritario en la agenda pública de los próximos años.

En este escenario, hay una serie de lineamientos a tener en cuenta para la elaboración de este plan estratégico: es necesario trascender la tradicional dicotomía entre recursos naturales e industria ya que en la actualidad los entramados productivos combinan ambas cosas y servicios basados en el conocimiento.

la formación de recursos humanos (tema que no se menciona en el nuevo régimen de promoción sancionado este año, más conocido como ley de Economía del Conocimiento) es central para el desarrollo de este tipo de industria (y que todavía destaca a la Argentina de otros países de la región).

Sobresale en particular la necesidad de fortalecer el vínculo de la ciencia y la tecnología con la educación en general y, en especial, con la educación técnica en todos sus niveles, con el objetivo de apoyar carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

Es imperioso pensar la federalización del sistema científico-tecnológico, lo cual implica ampliar la participación de las provincias en el diseño de la política TIC, fortalecer las capacidades provinciales de gestión en esta materia y poner en marcha iniciativas en base a prioridades y escalas regionales, entre otras cuestiones.

Hay que desarrollar una trama institucional sólida que permita la articulación entre conocimiento y producción a través de la creación de clusters, parques industriales, polos y centros tecnológicos y otras formas de vinculación entre pymes, empresas públicas, organismos de ciencia y tecnología y universidades.

Si bien ya es un lugar común, no por ello deja de ser cierto que el desarrollo del sector TIC es fundamental para remover los obstáculos estructurales para el crecimiento a mediano y largo plazo del país.

En este sentido, el Estado es un eslabón central de la cadena como promotor y emprendedor de grandes proyectos de desarrollo en áreas estratégicas que abarcan desde la reactivación del Plan Nuclear Argentino hasta el relanzamiento de la producción pública de medicamentos, pasando por desarrollos de energía, satélites, biotecnología y nanotecnología, entre otras áreas.

* Presidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública.