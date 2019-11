Facebook quiere saber más de ti y te pagará por tus datos personales

Facebook Viewpoints pagará 5 dólares por cada 1.000 puntos que consigamos en la aplicación, que ingresará puntualmente en una cuenta de PayPal

Facebook Viewpoints es una iniciativa de la red social más popular del mundo, similar a una de Google, donde podemos completar una serie de encuestas, dejando nuestra opinión, y con la que nos pagan con dinero virtual, con saldo para la Play Store ya que su ámbito de uso se circunscribe a Android.

A diferencia de las Google Opinion Rewards, Facebook no va a pagar en dinero virtual sino que lo hará con moneda real que nos transferirá a nuestras cuentas de manera periódica, según participemos en las encuestas que ofrece a través de esta plataforma llamada Viewpoints. Por el momento solo está disponible en EE.UU. por lo que tendremos que esperar a que llegue aquí.

Te puede interesar Para Qualcomm, la Argentina necesita definir qué espectro tendrá 5G para pensar en sus impactos económicos

Con estas encuestas Facebook no solo nos preguntará sobre cuestiones de los temas más variados como hábitos de uso, compras, etc., sino que por el camino podría recabar datos concretos que nos identificarían del todo ante la red social, como el nombre, sexo, edad, correo electrónico, etc.

Facebook Viewpoints pagará 5 dólares por cada 1.000 puntos que consigamos en la aplicación, que ingresará puntualmente en una cuenta de PayPal que tengamos activa. Y para conseguir esa recompensa, harán falta al menos 15 minutos, que es lo que afirman que dura una encuesta como la llamada Well-Being Survey, que debe tratar sobre nuestro bienestar.