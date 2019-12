Una tecnológica de Mar del Plata se mete en el negocio de la aceleración de "startups"

Grupo Núcleo, distribuidor marplatense de tecnología, realizó su encuentro para despedir el año en un bar palermitano con más de 250 invitados entre marcas, clientes, entidades bancarias, resellers, medios de comunicación, empresas del sector y proveedores. Estuvieron presentes ejecutivos de Lenovo, Intel, Microsoft, HP, Acer, Epson, WD, AMD, PCBOX, Asus, ASRock y SanDisk, entre otras marcas.

"Estamos presentando varios cambios en Grupo Núcleo: no sólo renovamos la imagen de la compañía y un nuevo logo, sino que también sumamos innovaciones para un nuevo contexto," dijo Mauro Guerrero, presidente de Grupo Núcleo, en un comunicado enviado por la empresa a iProfesional.

"Continuamos trabajando fuertemente con todas nuestras unidades de negocios, distribución (más de 4 mil cuentas activas), retail, canal de distribución y 'marketplace' en donde desarrollamos y seguimos mejorando nuestra plataforma de ventas online, pensada para que diferentes entidades puedan ofrecer toda nuestra variedad de productos a sus asociados y/o clientes", dijo Guerrero

Este año la empresa reforzó su área de tecnología en educación, donde este año ejecutaron proyectos como saberes digitales, aprender conectados, aulas móviles, drones educativos, robótica, impresión 3D; negocios de valor, iluminación LED, controles de acceso, seguridad e infraestructura.

A partir de la experiencia transitada en estos últimos años en negocios de valor y debido a la injerencia de Grupo Núcleo dentro del sector tecnológico de la ciudad bonaerense de Mar del Plata se acercaron a la compañía diversos proyectos para hacer sinergia, colaborar, acelerar o tender puentes entre empresas y/o emprendedores, según explicó Maximiliano Gonzalez Kunz, diretor general ejecutivo de Neutrón, una aceleradora de proyectos tecnológicos.

Es "un espacio donde brindamos todo nuestro 'know how' para la investigación, proceso, desarrollo y expansión, acercándolos no sólo al financiamiento sino también todo el contacto hacia las marcas, equipos de marketing y prensa, equipos administrativos y legales, y todo lo que el equipo de Grupo Núcleo puede sumar con su amplia trayectoria. La empresa también trabajará con Pico Satélites y se espera el primer lanzamiento para 2020", dijo González Kuns.

Neutrón cuenta con un espacio de 900m2, con un proyecto de ampliación a 1800m2, ubicado en Mar del Plata, donde conviven proyectos que están dentro y/o fuera del mismo, un espacio colaborativo, donde se fusionan diferentes conocimientos y saberes, logrando potenciar las diversas ideas.