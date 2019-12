La nueva actualización de WhatsApp evitará que te añadan a chats de grupo

Los administradores de grupos que no te puedan añadir a un chat grupal tendrán la opción de enviar al usuario una invitación por mensaje privado

Ya puedes evitar que te añadan a un grupo de WhatsApp sin tu permiso. La nueva opción impide que aquellos que quieran incorporarte a un chat grupal puedan hacerlo sin una invitación previa y así evitar los problemas que te pueda ocasionar estar en una conversación no deseada.

Para activarla solo tienes que ir a los ajustes de WhatsApp, entrar en Cuenta y después en Privacidad. Ahí aparece el nuevo apartado Grupos, en el que podrás elegir entre Todos, Mis contactos o Mis contactos, excepto...

Así, los administradores de grupos que no te puedan añadir a un chat grupal tendrán la opción de enviar al usuario una invitación por mensaje privado.

es un gran paso para todos aquellos a los que los grupos de WhatsApp les resultan incómodos: te evitarás conversaciones con personas a las que no conoces de nada y mensajes y notificaciones acumuladas en la aplicación.

Ahora ya no quedarás siempre de "poco amigable" cuando te salgas de los grupos apenas te añadan. Y además es un plus para tu privacidad: así nadie que tú no quieras tendrá tu número de teléfono.