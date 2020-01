AMD muestra imágenes falsas de la nueva Xbox

La empresa informática Advanced Micro Devices (AMD) ha mostrado imágenes falsas de la nueva Xbox Series X durante su conferencia en la feria de tecnología CES 2020 que se celebra en Las Vegas. AMD es la compañía responsable del desarrollo de varios componentes de la nueva consola.

Durante la conferencia, AMD hizo referencia a su colaboración con Microsoft en el desarrollo de Xbox Series X, la nueva consola de la empresa de Redmond que se lanzará a finales de año. En ese momento, mostró un vídeo con imágenes inéditas de la máquina, en las que se veían los puertos traseros del dispositivo.

AMD just gave us a look at the rear of the Xbox Series X. It has ethernet, 2X USB-C and 2X HDMI pic.twitter.com/NV6y40ncGC