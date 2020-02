El mundo tecno, espantado por el coronavirus: ya se bajaron LG, Ericcson, Amazon y Nvidia del Congreso Mundial de Móviles

En una semana dos empresas se dieron de baja. La GSMA, organizadora del encuentro, monitorea la situación. Se extremarán medidas de prevención sanitaria

El coronavirus ya se cobró su primera víctima en materia de congresos. LG, Ericsson, Amazon y Nvidia anunciaron que se bajarán del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona (MWC), previsto para la última semana de febrero, ante el riesgo que significa para su personal la asistencia a un encuentro que, cada año, reúne a más de 100.000 personas. La GSMA, organizadora del encuentro, lamentó ambas decisiones pero dijo que el MWC sigue para adelante porque no hay razones para suspenderla.

La organizadora mantiene activa su información sobre la evolución del virus que ya provocó más de 810 muertes y afectó a más de 30.000 personas, de las cuales más de 1.500 fueron curadas. A través de las redes sociales la GSMA mantiene una activa comunicación mediante la que informa que viene monitoreando la situación principalmente en Barcelona y tomando en cuenta las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud.

Después de que LG y Ericsson anunciaran la semana pasada que no asistirían a Barcelona, este domingo se sumaron dos más: Nvidia primero y Amazon después. Ambas argumentaron las mismas razones que las dos anteriores.

Ante esta situación, el viernes la ministra de salud, Alba Vergés, explicó que la región de Cataluña no es una zona de riesgo para la salud pública. "El sistema de salud catalán está preparado para detectar y tratar el coronavirus, para dar la respuesta más adecuada, y esto debe estar claro para los asistentes al MWC Barcelona", dijo Vergés.

A esto se sumó la declaración del secretario de Salud Pública, Joan Guix, quien indicó que Cataluña acostumbra a recibir a miles de visitantes en la región de manera continua y reiteró su confianza en la preparación y capacidad de respuesta de la región ante cualquier situación de riesgo.



Estos fueron los argumentos que la misma GSMA utilizó en su comunicado del domingo por la tarde para volver a lamentar, ahora por tercera vez, la decisión de las dos compañías que acababan de hacer el anuncio menos esperado.

En esa información, la compañía reconoció que el coronavirus ya había afectado al 5% o 6% de los asistentes que, cada año, provenían desde China. Y agradeció al resto de los expositores provenientes de ese país, particularmente, a ZTE y Huawei por mantener firme la postura de participar de este nuevo encuentro y de implementar diversas medidas preventivas para ser parte del Congreso.

La mención a a estas dos compañías no fue casual. Huawei viene siendo uno de los principales animadores de esta exposición con stands orientados a infraestructura y negocios, y también a dispositivos móviles, que suelen ser los que más participantes y visitantes congregue. Situación similar a la de ZTE que es también otro de los actores clave en este encuentre dado el papel que juega a nivel de infraestructura, mucho más fuerte que en dispositivos móviles.

"Hoy, la GSMA avanza según lo planeado y será el anfitrión del MWC Barcelona del 24 al 27 de febrero de 2020. Si bien la GSMA confirma que algunos grandes expositores han decidido no venir a la feria este año y otros aún contemplan los próximos pasos, seguimos siendo más de 2.800 expositores fuertes", señaló la empresa a través del comunicado.

El anuncio de Amazon fue la peor noticia del domingo, tal como lo había sido la de Ericsson, el viernes. "Debido al brote y las continuas preocupaciones en torno al nuevo coronavirus, Amazon se retirará de exhibir y participar en el Mobile World Congress 2020, programado del 24 al 27 de febrero en Barcelona", expresó la compañía de Jeff Bezos, sin dar más detalles al respecto.

Unas horas antes había hecho lo propio la fabricante de chips gráficos Nvidia, en una comunicación casi idéntica a la que habían dado a conocer la semana anterior las dos empresas que empezaron a empañar la recta final hacia el MWC 2020.

Semana negra

El viernes pasado, Ericsson comunicó la decisión de bajarse de la mayor feria de la industria. La GSMA lamentó la decisión de la compañía sueca, dijo respetarla y también admitió que su ausencia se sentirá fuertemente en esta edición.

"La GSMA lamenta la decisión de Ericsson de no asistir al MWC Barcelona este año, ya que es un jugador importante en nuestro ecosistema. Respetamos su decisión y nos tranquiliza su compromiso de estar en el MWC Barcelona 2021. La cancelación de Ericsson tendrá cierto impacto en nuestra presencia en este momento y potencialmente podría tener un mayor impacto", dijo a través de un comunicado.

Tanto Ericsson como LG argumentaron que tal decisión apunta a preservar la salud de sus empleados ante el avance del corona virus.

"La responsabilidad de Ericsson por la salud y la seguridad de los empleados, clientes y otras partes interesadas es la principal prioridad de la empresa", expresó a través de un comunicado.

Señaló que la decisión de retirarse se debe a que "no se puede garantizar la salud y la seguridad de los empleados y los clientes". En un contrapunto fuerte con la GSMA.

El martes pasado, LG ya había hecho lo propio. También por la vía de un comunicado anunció que la compañía "está monitoreando de cerca la situación relacionada con el nuevo brote de coronavirus, que recientemente fue declarado una emergencia global por la Organización Mundial de la Salud, ya que el virus sigue propagándose fuera de China".

Y que, al poner la seguridad y la salud de sus empleados, socios y clientes como prioridad "LG ha decidido retirarse, cancelar su exhibición y participación del MWC 2020", explicó.

El temor que generan estas decisiones es que comience a producirse un efecto contagio entre las restantes compañías, especialmente entre aquellas que conforman la columna vertebral del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. De hecho, durante la semana hubo rumores sobre más ausencias, aunque también hubo que salir a aclararlas.

Uno de ellos estuvo referido a ZTE, uno de los principales animadores de este encuentro por el peso que tiene en el mercado de infraestructura de redes.

A diferencia de LG y Ericsson, ZTE confirmó su participación en la feria de Barcelona, aunque suspendió la conferencia de prensa de dispositivos programada para el 25 de febrero. Sin embargo, sí mostrará los nuevos productos 5G en el stand que tendrá en el predio Fira Europa.

También por la vía de un comunicado, ZTE confirmó su presencia y señaló que "asegurará que todos los empleados de China continental, incluidos los que no son chinos, no presenten síntomas dos semanas antes de la salida y llegada al MWC".

Agregó que "en este momento, todos los empleados deben someterse a un autoaislamiento de dos semanas para garantizar la salud y la seguridad de todo nuestro personal".

Y, para que no quedaran dudas sobre la ratificación de su presencia, dijo que está trabajando a la par de la GSMA para tomar las medidas necesarias a fin de que este encuentro mundial garantice las medidas de seguridad que exigen las circunstancias.

La alerta sanitaria del coronavirus ha provocado que Sony, otra de las grandes compañías que había confirmado su presencia para el Mobile World Congress de Barcelona, haya dado marcha atrás a sus planes.

La tecnológica japonesa anunció que tampoco irá al MWC e informó que la conferencia de prensa que tenía prevista para el 24 de febrero a las 8.30 para dar a conocer sus novedades en el congreso se mantendrá, pero se realizará a través de su canal oficial Xperia de YouTube. Por último, manifestó su agradecimiento por la "comprensión y apoyo continuo durante estos tiempos desafiantes".

La GSMA, en tanto, sostuvo que esa revisión se está aplicando en todos los escenarios en los que se desarrollan las distintas alternativas de un congreso que toma, prácticamente, a toda Barcelona durante al menos una semana.

Se trata de la Fira Gran Via, Fira Montjuïc y La Farga L´Hospitalet, incluidos los eventos paralelos YoMo y Four Years From Now (4YFN).

Alta prevención

La GSMA se mantiene en contacto con todas las empresas participantes con las que se discuten las medidas a implementar en materia preventina. De manera informal había trascendido en los últimos días que se le pediría a los participantes que, cuando se encuentren, no se den las manos y, mucho menos, se besen.

En las medidas a tomar también se estaría implementando el uso de barbijos y, en el caso de los países de alto riesgo, remplazar a las personas designadas en las tareas del Congreso por sus pares ubicados en Europa.

De hecho, a las medidas sanitarias que la GSMA había informado se tomarían se sumaron algunas más durante el fin de semana. La más drástica es prohibir el acceso a la feria a los viajeros que procedan de la provincia china de Hubei, donde se encuentra la localidad de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus.

A esto se sumó que los viajerons que lleguen de China deberán demostrar que han estado fuera 14 días antes, además de que se les realizará controles de temperatura como medida de prevención.

Otras medidas que se efectivizarán en esta edición 2020 del MWC cruzada por el corona virus serán:

-Mayor programa de limpieza y desinfección en todos los puntos de contacto, especialmente en las superficies en donde hay que presentar documentación o ingresar mediante pantallas táctiles.

-Más presencia médica en los distintos predios.

-Campaña de sensibilización a través de información y señalización on line y física.

-Disponibilidad de materiales de desinfección para uso público.

-Conciencia y capacitación sobre higiene personal, frecuencia de uso de productos desinfectantes.

-Implementación de medidas efectivas de limpieza en stands y oficinas, entre otras.

Estas mismas medidas se trasladarán, a su vez, a la ciudad, especialmente bares, restaurantes, hoteles y demás espacios en donde se mueve la marea de asistentes a Barcelona durante la última semana de febrero.

Presentaciones, recalculando

¿Qué pasará entonces con las presentaciones que tenían previsto realizar las compañías teniendo en cuenta que el MWC es "el" escenario para hacerlo pues se asegura la visibilidad a nivel mundial y de parte de quienes toman decisiones de negocios?

Las demostraciones y el contenido creado para MWC Barcelona se exhibirán cerca de los clientes en eventos locales, llamados "Ericsson Unboxed". Es decir, realizarán las presentaciones que suelen hacerse en los mercados en donde la compañía tiene operaciones una vez que terminó Barcelona.

Ericsson confirmó a iProfesional que la Argentina está en la lista de países en donde se efectuarán estos encuentros. Y que abarca también a Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y Uruguay.

No se sabe, por el momento, qué hará LG con las actividades que tenía previsto desarrollar en Barcelona. Aunque no se descarta que siga un camino similar.

Los esfuerzos de estas horas de parte de los organizadores es evitar cualquier otra nueva baja. Especialmente de parte de aquellas empresas fundamentales para este Congreso, como lo son Huawei, Qualcomm o Samsung.

Sucede que la MWC es un encuentro que reúne a los principales jugadores de la industria a nivel mundial. En los últimos años, el acento estuvo puesto en mejorar la conectividad por todos los servicios que, luego, se montan sobre ella. Que no estén los proveedores del equipamiento para esa conectividad es simbólico y significativo. Evitar que se caigan más empresas es prevenir un golpe más duro en términos de relevancia.

Huawei, Qualcomm y ZTE continúan, hasta el momento, al pie del cañon. Su presencia es fundamental porque son, junto con Ericsson, los mayores proveedores de infraestructura de telecomunicaciones. De ahí que el retiro de la sueca haya sido un golpe mayor que el de LG.

La coreana no deja de ser atractiva entre las compañías que aprovechan este encuentro para mostrar sus nuevos dispositivos. Aunque un golpe peor sería que Huawei y Samsung tomen una decisión similar.

De ahí que la GSMA a través de sus redes sociales también advierta que "El corona virus no frenará al MWC 2020" que lleva como slogan Conectividad inteligente sin límites.