Snapchat lanza nuevas herramientas y contenido para impulsar el bienestar

La iniciativa se enmarca en una tendencia general entre las redes sociales y plataformas tecnológicas, que dedican esfuerzos en la promoción de la salud

Snapchat lanzó un nuevo conjunto de herramientas y contenido personalizado sobre la salud mental y bienestar. Esta nueva herramienta, bautizada con el nombre de Here for you, incluye una función de búsqueda que muestra recursos relacionados con temas que incluyen depresión, suicidio y ansiedad.

Según informó el diariio digital Axios, este lanzamiento anuncia una vía que la plataforma social quiere impulsar en los próximos meses, y que tiene que ver con la salud y bienestar de los usuarios.

La nueva funcionalidad de Snapchat incluye recursos proactivos de expertos en salud mental, así como contenido de socios sobre temas como ansiedad, salud mental y suicidio.

Así, cuando un usuario escriba palabras o mensajes que dejen entrever que necesita algún tipo de ayuda relacionada con el ámbito de la salud mental, será la propia plataforma que le mostrará una sección especial en los resultados de búsqueda de Snapchat.

Por ejemplo, si alguien escribe la palabra "ansiedad", le aparecerá el título del programa de su nueva serie "Chill Pill", así como episodios de algunos de otros de sus contenidos populares que muestran videos que alivian la ansiedad. También se mostrarán los contenidos propios creados por Snapchat que tratan de temas como el suicidio o la depresión de una manera constructiva.

La iniciativa de Snapchat se enmarca en una tendencia general entre las redes sociales y plataformas tecnológicas, que están empezando a dedicar esfuerzos en la promoción de la salud para garantizar el bienestar de sus usuarios.

Así, por ejemplo, Pinterest ha introducido diferentes actividades, tales como ejercicios de respiración profunda, destinadas a aquellos usuarios que buscan recursos en torno a cuestiones como la ansiedad o el estrés.

Instagram ha destinado grandes recursos en combatir el acoso escolar en su plataforma y ha lanzado un nuevo modo "Restringir" que permite a los usuarios bloquear comentarios abusivos u hostigadores para que nadie más pueda verlos. Además, está trabando para evitar que se publiquen contenidos que promuevan el suicidio.

Ahora bien, los esfuerzos realizados por Snapchat, como también los de Pinterest, tienen más que ver con la voluntad de las plataformas de proporcionar recursos a sus usuarios que con un deseo real de cambiar su producto para reducir el estrés del usuario.

Snapchat ha trata de esquivar algunas críticas sobre el estrés que provoca a los jóvenes que la utilizan, apostando por una mayor privacidad y lucha contra la información errónea. La red también ha ido reforzando la idea de ser una plataforma diseñada para que amigos cercanos puedan interactuar.