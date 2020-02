¿Por qué se pudieron desbloquear los celulares de los rugbiers pero no el iPad de Natacha Jaitt?

La apertura de la iPad de Natacha Jaitt va por su tercer intento. ¿Qué diferencias hay entre ese caso y el de los rugbiers según los expertos informáticos?

Este miércoles se intentará por tercera vez abrir la iPad de Natacha Jaitt con el objetivo de encontrar pruebas que permitan explicar las causas de su muerte, de la que se cumplirá un año el próximo fin de semana. El nuevo intento fue motivado por el éxito que hubo en la apertura de los celulares de los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa y que resultó clave para sumar pruebas en esa causa.

¿Por qué la iPad de Natacha Jaitt no pudo abrirse luego de que apareciera muerta y los móviles de los rugbiers, entre los que había un iPhone, sí? Una primera respuesta señala que las medidas de seguridad que implementan los fabricantes dificultan realizar las pericias informáticas. Y que lo que en un momento no se pudo hacer tal vez se pueda hacer en otro. Son las complejidades que presenta la tecnología.

La apertura de los celulares de los rugbiers y las evidencias sobre lo que sucedió el 19 de enero pasado en Villa Gesell recordó que el equipo de peritos que participó de esta tarea no pudo hacerlo con la de la tablet de la actriz, que apareció muerta el 23 de febrero del año pasado. A partir de ahí volvieron a surgir las especulaciones sobre la información que habría en ese dispositivo cuya dificultad en desbloquearlo respondería más a las presiones del poder que a las destrezas para hacerlo.

Sin embargo, que en un caso se haya podido abrir un aparato y en el otro no, responde más a cuestiones técnicas, de fabricación, de actualización de software, de medidas de seguridad, de disponibilidad de herramientas que a especulaciones o a impericias, al menos en este caso, aún cuando la historia de la justicia argentina sea la razón para fundamentar los niveles de desconfianza.

Las medidas de seguridad que implementan los fabricantes dificultan desbloquear celulares o tablets

Claves para desbloquear un celular o una tablet

"No es raro que se hayan podido desbloquear dispositivos en un caso y no en el otro. Los celulares y las tablets tienen una dificultad primaria que es el bloqueo, sea por clave o por patrón, porque incluyen mecanismos de supervivencia. Las medidas de seguridad que implementan los fabricantes dificultan realizar esas pericias", explicó a iProfesional, Gustavo Presman, especialista certificado internacionalmente en informática forense.

Cuando un celular o cualquier otro dispositivo electrónico forma parte de una causa judicial y se ordena su apertura para encontrar pruebas a fin de resolver un caso, el primer obstáculo con que se encuentran los peritos es que, al intentar ingresar pueden ocurrir dos cosas: o la información contenida puede resultar destruida o, luego de un intento fallido de desbloqueo, hay que esperar un tiempo determinado para volver a intentarlo.

Cuando se logra entrar en el aparato es porque se logró vulnerar alguna de esas medidas de seguridad que implementan los fabricantes, justamente para darle seguridad a sus usuarios. Presman describió esta situación como la batalla que libran los fabricantes con los investigadores y/o hackers que buscan desbloquear esos aparatos.

"Tengo esperanzas de que se pueda abrir", manifestó a iProfesional, Alejandro Cipolla, abogado de Antonella Olivera, hija de Jaitt.

La semana pasada, Antonella elevó un pedido a la Justicia en el que solicitó "se arbitren los medios necesarios para prestar colaboración para abrir el dispositivo iPad en atención a que es de público conocimiento que pudieron realizar una maniobra similar en el esclarecimiento del homicidio de Fernando Báez Sosa (el joven que fue asesinado por un grupo de rugbiers)".



La apertura está prevista para las 9 de la mañana de este miércoles. La pericia podría durar unas tres horas como máximo, expresó Cipolla quien también anticipó que ni bien finalice el proceso comunicarán el resultado.

El abogado de la familia de Jaitt aseguró a iProfesional que, en esta oportunidad, se va a actualizar el software de la iPad. El intento fallido de la semana pasada, el segundo que se concreta en el marco de esta causa, se hizo con el dispositivo con sólo 20% de carga y, luego, con la carga máxima. Esto muestra la variedad de caminos que se buscan para llegar al objetivo esperado.

Para expertos hay una "batalla" entre fabricantes y "hackers" para desbloquear celulares y tablets

¿Por qué se puede desbloquear un celular y un iPad no?

"Este caso es calcado de otros -detalló Presman-. Es necesario tener los instrumentos específicos (para proceder a un desbloqueo). Hay varias herramientas pero hay una, por sobre todo, que se usa en América latina que se llama UFED, que es la que usan casi todas las fuerzas de la ley en la Argentina. Y en toda América en general. Si bien está fabricado en Israel, tiene 'llaves' para los modelos que se comercializan en la región", tanto de celulares como de tablets.

UFED, como cualquier otro software, se va actualizando. En cada una de esas actualizaciones pueden aparecer nuevas herramientas que antes no estaban u otro tipo de "llaves" que, producto de la investigación constante que demanda cualquier software, permitirían, ahora sí, desbloquear ese aparato que en otro momento no fue posible.

Algo de esto podría haber sucedido entre el caso de los rugbiers y en el de Jaitt. Si bien se trata del mismo equipo de peritos, entre los que se encuentran especialistas muy reconocidos en el ámbito de ciberseguridad, las herramientas disponibles permitieron la apertura en el caso de Villa Gesell. No así en el de Jaitt. Al menos hasta ahora. Como se dijo, la expectativa de la defensa es que ahora, en esta tercera oportunidad, sí suceda.

El desbloqueo de los celulares de los rugbiers acusados por el crimen de Báez habilitó el acceso a información clave, como videos y contenidos de chats, que habilitó varias de las decisiones que la Justicia tomó hasta ahora.

Pero hay una diferencia sustancial entre el caso de Natacha Jaitt y el de los rugbiers que no se debe soslayar.

"Algunos teléfonos del caso de los rugbiers pudieron ser abiertos, otros no. Sé por fuentes técnicas que algunos no pudieron abrirse. En esta causa habían 10 teléfonos con la particulairdad que ellos tienen un grupo de Whatsapp. Con abrir uno solo de ellos se accede al contenido de todo lo que compartió el grupo. Este caso fue diferente", explicó Presman. Esto fue una ventaja para la investigación judicial.

Con desbloquear sólo un teléfono fue posible conocer lo que intercambiaron sus integrantes, los videos que se filmaron y se compartieron, los audios, las fotos, los mensajes, muchos de los cuales se filtraron, y continúan filtrándose, a los medios de comunicación.

Para desbloquear celulares y tablets hay que recurrir a equipos y software específicos

Las limitaciones para desbloquear un celular

Que las fuerzas de seguridad utilizan UFED no quiere decir, como se advierte en estos casos, que se pueda acceder a cualquier dispositivo. No sólo porque, según el momento, puedan estar las actualizaciones necesarias, tal como se describió más arriba, sino también porque la misma empresa israelí se reserva algunas herramientas con el objetivo de dar sus servicios profesionales. Vender servicios es, junto con la venta de sus licencias, su negocio, tal como lo hace la mayoría de las empresas informáticas en el mundo.

De modo que, algunos servicios de apertura y/o desbloqueo posiblemente haya que pagarlos aparte cuando las herramientas que poseen los tenedores del software no alcancen para lograr el objetivo.

A esto se suma otra cuestión, advirtió Presman: la letra chica de esos contratos aclara que el software puede no abrir el dispositivo en cuestión, o que en los intentos por desbloquearlo se pierda información.

Entonces, lo que queda es pagar por los servicios profesionales que vende la empresa. ¿Es garantía de que, así, se pueda acceder al celular o la tablet involucrada? La respuesta es no.

Además, aparecen otras cuestiones de idéntica relevancia como es acceder al contenido para profundizar una investigación judicial y que tiene que ver con lo que sucede cuando la Justicia decide entregarle un dispositivo a una empresa para intentar su desbloqueo.

"Tiene que haber un control de la custodia: saber quién lo tiene, durante cuánto tiempo, y qué mandato. Ahí hay un agujero negro porque el fabricante pide un pago para desbloquear pero no se sabe qué pasa durante el procedimiento", agregó Presman, quien sostuvo además que existe una discusión legal amplia sobre estas cuestiones.

Si bien esto no está sucediendo en los casos mencionados aquí vale describir este escenario porque podría darse en cualquier otra situación. Y el mundo de la tecnología presenta complejidades que también deben contemplarse en el marco de la Justicia.

Para Presman, la investigación vinculada con el crimen de Báez Sosa "se está haciendo seriamente. Siempre me llama la atención la filtración de la información, de los videos y demás, que no debería ocurrir".

También reiteró que "no todos los móviles pueden abrirse, y hasta con la misma marca, depende de ciertas circunstancias". Y recordó que también existe una cantidad de casos judiciales cerrados en donde, en su momento, no fue posible desbloquear ciertos dispositivos que, luego sí. "Hay un trasfondo legal que hay que resolverlo legalmente porque no se puede entrar en un loop de empezar a revisar todos los casos", concluyó Gustavo Presman.

Este miércoles, se volverán a reunir las partes del caso de Natacha Jaitt para abrir el dispositivo. Van a estar los representantes de la actriz, los fiscales y los peritos de la provincia de Buenos Aires. La defensa de Jaitt no tiene perito de parte.