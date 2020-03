Coronavirus: Dos tercios de los pacientes positivos sufren pérdida del olfato y el gusto durante varios días

"La pérdida es tan fuerte que una madre no pudo oler el pañal sucio de su bebé. Otros ya no olían su champú", afirmaron investigadores alemanes

La pérdida del sentido del olfato y el gusto podrían ser algunos de los síntomas que se manifiestan tras contagiarse con coronavirus, informaron el martes investigadores alemanes.

El virólogo Hendrik Streeck, que coordina las investigaciones sobre la epidemia en el área de Heinsberg, la ciudad donde se concentra el brote en Alemania, encontró este síntoma en varios pacientes que trató por COVID-19, según dijo al diario Frankfurter Allgemeine.

Streeck entrevistó a un centenar de pacientes positivos. "De casi todas las personas infectadas que entrevistamos, al menos dos tercios informaron haber perdido el sentido del olfato y del gusto durante varios días", dijo.

"La pérdida es tan fuerte que una madre no pudo oler el pañal sucio de su bebé. Otros ya no olían su champú y la comida comenzaba a no saber nada. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecen estos síntomas, pero surgen inmediatamente después de la infección", aseguró el investigador.

Los científicos alemanes detectaron además una incidencia significativa de diarrea, que era común en el 30% de las personas infectadas, además de la fiebre y la tos. Según Streeck, esto sugiere que "el tracto gastrointestinal puede ser atacado, aunque no estamos seguros".

Te puede interesar Videojuegos gratuitos para evadirte durante el aislamiento por el coronavirus

"Lo que sabemos es que el virus penetra en su célula huésped a través del receptor ACE-2: muchas células de tejido tienen este receptor y, por lo tanto, podrían ser atacadas", dijo.

En Italia, los síntomas fueron detectados también por Massimo Galli, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Milán y jefe del departamento de Enfermedades infecciosas III del Hospital Sacco.

"En nuestros pacientes vemos con frecuencia los síntomas de anosmia (alteración del olfato) y disgeusia (alteración del gusto)", dijo el experto, uno de los más prestigiosos virólogos de Italia, al diario Il Corriere della Sera.

"Puedo decir con certeza que es un síntoma que aparece hacia el final de la infección, cuando el paciente se está recuperando. Ciertamente no es un signo inicial", agregó. Sin embargo, matizó, "los datos de observación científica sobre este aspecto aún no están disponibles, estoy hablando de observaciones personales y de mi equipo".

"La pérdida del gusto y el olfato también puede aparecer en otras infecciones del tracto respiratorio, pero en Covid-19 parecería más frecuente y grave. Por el momento no sabemos si la alteración es transitoria, es decir, si con la curación la sensibilidad puede recuperarse totalmente", subrayó.