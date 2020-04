La temporada 3 de Fortnite se retrasa hasta el 4 de junio

Se ofrecerán "nuevos desafíos", "experiencia adicional", cambios en la jugabilidad y más "sorpresas", según prometió Epic Games

La tercera temporada del capítulo actual de Fortnite (Chapter 2, Season 3; en el videojuego esta nomenclatura funciona al revés que en las series de televisión) se retrasará hasta el 4 de junio, según ha anunciado Epic Games en un comunicado. De este modo, la temporada 2 se ampliará más allá de su fecha de finalización prevista, que en principio iba a ser el 30 de abril.

Si bien es el primer retraso que sufre la tercera temporada, no se trata de una situación excepcional, ya que la primera temporada del segundo capítulo, que comenzó tras el famoso agujero negro que impidió jugar a Fortnite durante algunas horas, también se extendió más de lo previsto.

Epic Games no ha dado información sobre la causa del retraso, por lo que no se sabe si la pandemia del coronavirus ha tenido algo que ver -como ya ocurrió con The Last of Us- o si se trata de otro contratiempo.

Lo que sí ha anunciado la compañía, aunque sin dar muchos detalles, es que se ofrecerán "nuevos desafíos", "experiencia adicional", cambios en la jugabilidad y más "sorpresas". Todas estas novedades, así como cualquier información sobre el retraso, llegará a través de sus canales oficiales y redes sociales.