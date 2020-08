Apple One: así será el servicio para unificar todas las suscripciones de Apple

Apple One: así será el servicio para unificar todas las suscripciones de Apple

Es una solución para aunar múltiples servicios que también llegaría en octubre para proporcionar algún ahorro a los usuarios de la empresa californiana

Octubre apunta a ser el mes fuerte para Apple este 2020. La pandemia del coronavirus habría forzado a la compañía a retrasar el lanzamiento de sus principales productos, que se nos mostrarían en un evento grabado.

Uno de estos grandes productos, aparte de los iPhone, apunta a ser Apple One, la unificación de los servicios de suscripción de Apple en un solo. Esta sería una idea relativamente similar a la de Google One, el servicio de Google que permite adquirir almacenamiento para One, Gmail y Google Fotos, aunque en el caso de Apple sería algo más cercano a un bundle.

Según informó la agencia Bloomberg, Apple One es una solución para aunar múltiples servicios que también llegaría en octubre para proporcionar a los usuarios cierto ahorro respecto a pagar los servicios de Apple de forma individual.

Mark Gurman, conocido por ser certero en sus filtraciones y previsiones, fue el autor de esta información acerca de este servicio. La suscripción unificada a servicios de Apple se lleva rumoreando desde hace tiempo, pero ahora han llegado los primeros detalles.

Los planes de Apple

Apple One, según esta información, añadiría varios de los servicios de suscripción, y los diversos planes quedarían así:

Apple Music + Apple TV+.

Apple Music + Apple TV+ + Apple Arcade.

Apple Music + Apple TV+ + Apple Arcade + Apple News+.

Apple Music + Apple TV+ + Apple Arcade + Apple News+ + almacenamiento de iCloud para fotos, vídeos y resto de archivos.

El objetivo es claro: ofrecer varios servicios en los que se agrupan las distintas suscripciones de Apple en diferentes paquetes, para lograr un pequeño ahorro al darnos de alta.

Se espera del mismo modo una nueva suscripción a clases de bienestar, enfocadas principalmente a iPhone, iPad y Apple TV. Esta última suscripción se incluiría dentro del paquete más grande de Apple One, aunque por el momento no hay noticias sobre los precios.

Te puede interesar Empezó con una mercería y hoy es uno de los más ricos del mundo: quién es el hombre que traerá la vacuna del coronavirus a Argentina

Al igual que las actuales familias de Apple, esta suscripción a Apple One se podrá compartir, uno de los grandes atractivos para potenciar aún más el ahorro con varios miembros utilizando dichos servicios. Por el momento queda esperar a octubre para ver si se cumple la predicción de Gurman.

Cómo invertir en Apple

En medio de una pandemia que no da tregua, existe un conjunto de acciones a nivel global que rompen todos los moldes, incluso en momentos en que el PBI de los EE. UU. mostró una contracción anualizada que rozó el 33%, un porcentaje inédito en la historia de ese país. La pregunta que se formulan entendidos y neófitos es a qué se debe ese comportamiento.

La respuesta de los expertos es sencilla y se basa en el brutal adelantamiento de lo que muchos preveían que iba a suceder en los próximos años: el avasallamiento de la tecnología en sus versiones más difundidas junto a la logística sobre las formas tradicionales de acceso a la información, la comunicación y el comercio. En este contexto, se destacan claramente las denominadas FAANG.

Desde Links Securities afirman: "Seguir apostando por ellas nos parece acertado, aún más si se registran potenciales recortes en este tipo de papeles, que se van a producir con toda seguridad cada vez que se cuestionen sus valoraciones".

"Incrementar posiciones en los mismos, más allá de las últimas subas parece razonable ya que son de las pocas compañías que en estos momentos ofrecen algo de visibilidad con relación al futuro a medio plazo de sus negocios y de sus resultados", concluyen.

¿Qué son las acciones FAANG?

El acrónimo FAANG está compuesto por las cinco acciones de mejor desempeño del sector tecnológico: Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google (esta última ahora bajo el nombre de Alphabet).

El mercado tecnológico más importante del mundo

Te puede interesar Olvidate de los aumentos de nafta: uno por uno, los autos eléctricos que ya se fabrican en Argentina

La agrupación se debe a que estas compañías muestran el mejor desempeño de los últimos años y por lo tanto captan el interés de todo tipo de perfil de inversor.

Para tener una idea de su "potencia", solo basta decir en el último año las acciones de Apple treparon casi 120%, seguidas por Amazon, con el 77% y Netflix con el 69 por ciento. Bastante más abajo se posicionan Facebook, con el 37% y Alphabet con el 24%, obviamente todas ellas en dólares.

Crecimiento de las FAANG en 2020

Como consecuencia de este desarrollo, la capitalización bursátil de ellas ronda los 5 billones de dólares, liderada por Apple, con 1,6 billones, Amazon (1,49 billones) y Alphabet, con 1 billón. Completa el "top five" Facebook, con 663 mil millones y Netflix, con 211.000 millones

A manera de comparación, si en vez de empresas se tratara de un país, serían más grandes que Japón o Alemania y solo por debajo de Estados Unidos y China. Con respecto al PBI argentino, sería 14 veces más grande.

Los resultados le dan la razón a los inversores

Las acciones de las FAANG en Wall Street experimentaron un destacado crecimiento en 2020

Luego de la presentación vía zoom de sus líderes en el Congreso de los EE. UU. donde la comisión senatorial los interrogó sobre la forma en que desarrollan sus actividades, debido a que existen acusaciones de que llevan a cabo prácticas que favorecen una estructura de monopolio en el sector, se comenzaron a conocer los resultados trimestrales de cada una de ellas.

Lo llamativo del caso, para satisfacción de los inversores, es que los resultados declarados fueron incluso superiores a los previstos por el consenso, lo cual viene a reafirmar su enorme desempeño a pesar de la pandemia de Covid-19.

En el caso de Apple, se informó un aumento de las ventas del 11% en el segundo trimestre del año. Además, anunció una división de acciones 4x1, lo que supuso amplias subas en su cotización después de la campana, aunque también explicaron que el lanzamiento de los nuevos iPhone se retrasará unas semanas.

En igual dirección, Amazon, otra de las grandes beneficiadas por la pandemia, registró un crecimiento del 5,4%, superando las expectativas del consenso.

Facebook, por su parte, anunció un aumento de sus ingresos en un 11% respecto al mismo periodo del año anterior, y revisó al alza sus estimaciones para el trimestre actual.

En este contexto, Alphabet fue la que llevó la peor parte ya que sus cuentas publicadas resultaron peores de las esperadas por el consenso, en áreas como el Cloud, lo que supuso que la cotización de la compañía oscilara entre ganancias y pérdidas tras la sesión bursátil.

Finalmente, Netflix no ha conseguido batir las expectativas del mercado con sus cuentas del último trimestre, aunque los analistas consideran que habrá varios factores a tener en cuenta en el próximo, entre los que se destaca el crecimiento de los niveles de suscripción que se volverá a impulsar como en la primera parte del año.

Como invertir sin moverse de casa

Las FAANG también se consiguen en la Bolsa

Lo interesante de todo esto es que el inversor argentino puede ingresar a estas compañías a través de los ya conocidos Cedears que operan en la Bolsa de Buenos Aires.

De hecho, todos las FAANG cotizan en el mercado porteño y en pesos. En el último año todas las palmas se las lleva Amazon, con una suba de casi 200%, seguida por Apple y Netflix con el 157%. Más abajo se ubican Facebook con el 112% y Google con 83 por ciento.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ