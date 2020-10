Estafa virtual: creyó que había ganado un premio y le robaron $200.000 de su cuenta bancaria

"No puedo creer cómo caí. Estoy acostumbrado a operar con home banking, pero me agarraron con la guardia baja", dijo la víctima

Un hombre de unos 40 años fue víctima en Rosario de una estafa virtual que terminó con el robo de más de 200 mil pesos de su cuenta bancaria. Los delincuentes se hicieron pasar por empleados de una empresa de telefonía y le hicieron creer que se había ganado un premio para estafarlo.

Todo comenzó el jueves alrededor de las 10.30 cuando el hombre recibió una llamada a su celular desde el número 1158687616, que pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el otro lado de la línea le dijeron que hablaban desde una de las empresas de telefonía celular más importantes que operan en el país y que se había ganado un premio por ser cliente fiel.

Allí le comunicaron que con motivo de los 28 años de la firma en Argentina, se había organizado un sorteo y que era el agraciado. Por eso se había hecho acreedor a un premio de 25 mil pesos en efectivo y un teléfono celular de primera línea. También le dijeron que le llegarían unas remeras de promoción que supuestamente se iban a enviar por correo el 15 de noviembre.

"No puedo creer cómo caí. Estoy acostumbrado a operar con home banking, pero me agarraron con la guardia baja", le dijo al diario rosarino La Capital el hombre que no quiso dar su identidad, pero que informó que hizo la denuncia policial.

Las estafas virtuales crecieron bajo la pandemia.

El paso a paso de una estafa

Pero ese fue el inicio de la maniobra. El hombre, sin saber en lo que se estaba metiendo, decidió seguir adelante. "Me siento muy mal, caí como un pajarito. Uno siempre ve que esto le sucede a gente mayor, pero me tocó a mí, que tengo 40. Espero que esto sirva para que la gente esté más atenta ante estas estafas virtuales", remarcó.

El siguiente paso, para poder acceder al premio, fue el de ir a un cajero automático como parte de "un trabajo conjunto" que le propusieron. Allí le dijeron que el premio sería transferido a su cuenta bancaria, pero que para que eso sucediera debía hacer un blanqueo de clave para que puedan realizar el depósito de la suma de dinero. Al hacerle generar una clave inédita, los propios estafadores fueron los que le brindaron la nueva contraseña.

"Una vez que te hacen generar una nueva clave, te hacen el verso con disposiciones del Banco Central. Así acceden a tu home banking porque te hacen poner el código que te dicen ellos. Les entregué el home banking", admitió.

Pero eso no fue todo, porque la estafa fue aún mayor. Los delincuentes también lo convencieron de que debía realizar la misma maniobra con la cuenta de su madre de otra entidad bancaria. Entonces transfirieron los fondos de su mamá a su cuenta y de allí se llevaron todo el dinero. Finalmente, con la maniobra se llevaron unos 200 mil pesos y desde la cuenta de la madre del hombre los estafadores generaron una serie de créditos.