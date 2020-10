5 antivirus totalmente gratis para tu PC

Si no realizás una revisión oportuna corrés el riesgo de que te roben datos personales y que en el mediano plazo, se transforme en una amenaza real

Hubo un tiempo en el que había que pagar para disfrutar de la protección de un antivirus de calidad, y no era poco. Si encontrabas algún antivirus gratis, solía tratarse de algún software demasiado básico que no servía para mucho más que hacerte sospechar de sus intenciones.

Sin embargo, las cosas ahora son diferentes, y aunque puedes pagar por algunos programas excelentes, también existen opciones de antivirus gratis con buenas características.

¿Querés evitar que delincuentes informáticos tomen el control de tu computadora, roben tus contraseñas o accedan a los datos de tu tarjeta de crédito? Elegí uno de los mejores antivirus gratis para PC y mantendrás alejados a los ciberdelincuentes, te protegerás de las amenazas virtuales y podrás navegar por internet sin sobresaltos. Microsoft ofrece gratis con Windows un antivirus que tiene muy buenos resultados, llamado Windows Defender.

Antivirus gratis: Avast Free

En términos de protección básica, Avast es uno de los mejores programas antivirus gratis disponibles. Recibió el puntaje máximo en la prueba de protección AV Test. El último paquete del antivirus gratis Avast es muy bueno.

Además de la protección habitual contra virus y malware –incluidas las capacidades anti-rootkit y anti-spyware– este antivirus gratis viene con una gran cantidad de opciones personalizables que podés alternar en la instalación, incluida la protección de tus dispositivos Android a través de Avast mobile Security & Antivirus.

La última versión del antivirus gratis Avast va más allá cuando se trata de hacerte sentir seguro al usar el programa. En la instalación, un desglose muy claro muestra exactamente cómo el antivirus gratis Avast usa tu información privada.

La compañía enfrenta posibles ataques de malware iniciando escaneos antes de que se abra un archivo desconocido, evitando que lo haga si detecta alguna señal de alarma.

El antivirus gratis es bueno para proteger tu PC mientras estás en línea, bloqueando las URL maliciosas y deteniendo descargas automáticas. El antivirus gratis también incluye un modo "No molestar", que silencia por completo alertas y ventanas emergentes mientras miras una película o disfrutas de tu videojuego favorito.

El antivirus gratis Avast recopila los datos de navegación web de sus clientes (incluidas las búsquedas de Google y las visitas a páginas de LinkedIn y sitios pornográficos) y vende esa información a través de su empresa matriz, Jumpshot.

Avast no negó que recopila y vende datos de usuarios con su antivirus gratis, pero no recolecta "información de identificación personal, incluido el nombre, la dirección de correo electrónico o los datos de contacto" y brinda a los usuarios la posibilidad de no compartir esos datos. Con el antivirus gratis te perderás algunas características exclusivas del paquete Premium, que incluyen escaneos y actualizaciones automáticas.

Quienes deseen tales actualizaciones de este antivirus gratis, deberán optar por un plan de suscripción, que es de aproximadamente 70 dólares para una PC con Windows y de 60 dólares para una Mac. Aún así, la versión de este antivirus gratis te mantendrá bien protegido.

Los antivirus gratis pueden detectar intentos de estafas conocidos como " phishing ".

AVG, otro antivirus gratis

BitDefender Antivirus Free Edition se presenta en un diseño minimalista, lo cual hace que sea de bajo mantenimiento. Aunque este antivirus gratis no presenta configuraciones de ningún tipo, automáticamente escanea tu computadora en segundo plano usando la detección basada en la nube, y luego realiza un análisis más profundo si se encuentra con algún software malicioso o señales de alerta.

Su escudo de virus en tiempo real también bloquea las URL maliciosas y utiliza la detección basada en el comportamiento, protegiéndolas de posibles amenazas.

Las características más nuevas de este antivirus gratis incluyen opciones de lucha contra fraudes, las que usan filtros más avanzados para advertirte que te alejes de los sitios que –se sabe– intentarán robar tu identidad.

Además del encomiable bloqueo y eliminación de malware, este antivirus gratis liviano funciona como una excelente herramienta anti-rootkit y anti-phishing, detectando y bloqueando sitios fraudulentos a través del escaneo basado en HTTP.

Antivirus gratis: Malwarebytes

Malwarebytes ofrece algunos de los mejores y más completos programas de eliminación de virus disponibles, convirtiéndolo frecuentemente en una de las primeras fuentes recurrentes para agencias tecnológicas y grupos de soporte por igual.

Las opciones de este antivirus gratis se dividen en cuatro módulos. El anti-malware protege y elimina el malware con escaneos automáticos, mientras que el anti-ransomware ayuda a proteger los archivos de los ataques de ransomware. Anti-exploit resguarda contra cualquier vulnerabilidad descubierta en tu sistema o aplicaciones, mientras que la protección web te mantiene alejado de sitios maliciosos.

Además de sus robustas funciones, el antivirus gratis Malwarebytes utiliza la tecnología Chameleon para que la aplicación se ejecute en sistemas ya infectados que de otro modo podrían bloquear su implementación.

El antivirus gratis Malwarebytes es más una herramienta de recuperación que un escudo protector en vivo. La herramienta de escaneo encontrará lo que ya está infectado, pero no hará mucho por detenerlo.

Para eso, necesitarás la versión Premium, o alguna de las otras herramientas de esta lista. Aún así, como una capa secundaria de defensa, la versión del antivirus gratis de Malwarebytes es imprescindible.

ZoneAlarm, antivirus gratis

El antivirus gratis ZoneAlarm proporciona cortafuegos y análisis de antivirus, pero va un paso más allá al abordar dos problemas de seguridad cada vez mayores: el robo de identidad y la pérdida de datos.

El robo se previene mediante herramientas de supervisión de crédito diarias y con un "especialista en educación crediticia" para ayudarte a resolver cualquier alerta o problema.

ZoneAlarm también ofrece su propio servicio de respaldo en la nube para realizar copias de seguridad de tus datos y encriptarlos para su protección online. Si aún no contás con un servicio que te ayude a proteger tu identidad y tus datos, esta podría ser la opción que necesitas.

Los antivirus gratis son indispensables en las computadoras.

Antivirus para Mac

Si sos un usuario de Mac, probablemente te encante la elegante experiencia de escritorio y lo fácil que resulta encenderlo y, simplemente, comenzar a usarlo.

Sin embargo, puede ser un desafío encontrar protección para tu computadora, porque la mayoría de las opciones solo son compatibles con Windows. Por ello, hemos reunido una lista de mejores antivirus para Mac, y puedas proteger tu sistema operativo durante mucho tiempo.

Los usuarios de Windows han recurrido durante mucho tiempo a la opción del antivirus gratis de Malwarebytes dándole un uso de antimalware siempre activo. La versión para Mac comenzó como un antiadware solamente, pero hoy también es una herramienta completa para proteger tu equipo contra otras formas de malware.

Además, es tan efectivo en MacOS como en Windows, un hecho que es respaldado por la investigación constante del equipo sobre las amenazas actuales: la compañía identificó la primera amenaza de malware para Mac en 2017, por ejemplo.

Usar la aplicación no podría ser más fácil. Simplemente selecciona escanear y el software te alertará rápidamente sobre cualquier infección de malware específica, cuando otros programas normalmente omiten algo.

Sin embargo, al igual que la versión de Windows de este antivirus gratis, esta no es una solución de protección en tiempo real, es decir, que permanezca siempre activa, y por lo tanto, es más adecuada para realizar escaneos profundos y librarse de amenazas particularmente perniciosas de MacOS como el falso malware Adobe Zii.

Tiene la opción de bloqueos programados y proactivos, pero estas características caducan después de dos semanas en la versión de este antivirus gratis. Necesitás la versión premium para protección siempre activa, que comienza en 40 dólares por un año.

Cómo eliminar un malware en un dispositivo Android

Al igual que las computadoras, los dispositivos con el sistema operativo Android pueden ser infectados por virus. Si has notado que tu teléfono móvil trabaja con más lentitud de lo normal y reiniciarlo una y otra vez solo te ha hecho perder el tiempo sin arreglar nada, lo más probable es que ha llegado el momento de limpiarlo de posibles amenazas con un antivirus.

Y aunque es posible que tu equipo siga operativo, si no realizás una revisión oportuna corrés el riesgo de que te roben datos personales y que, en el mediano o largo plazo, se transforme en una amenaza real para tu seguridad. Por eso conviene utilizar un antivirus.

Si creés que tu celular está infectado, antes de instalar un antivirus, seguí este proceso para localizar y eliminar cualquier virus y tu dispositivo volverá a funcionar como nuevo.

Apagá el celular hasta que descubras los detalles

Una vez que estés seguro de que tu teléfono está siendo atacado por algún tipo de malware, y si no tenés un antivirus instalado, deberás mantener pulsado el botón de encendido y apagado del teléfono.

Con ello, no impedirás que el virus o malware siga provocando daño, pero podrás evitar que el problema empeore y frenar cualquier intento de acceder a las redes más cercanas.

Además, así tenés tiempo para investigar. ¿Conocés la aplicación infectada con malware? ¿Sabés qué otros tipos de software pueden haberse descargado sin tu consentimiento?

Si no es así, accedé a una computadora y buscá síntomas (así como las nuevas aplicaciones que probaste) para reducir el problema. Si no podés encontrar la aplicación infectada, no la podrás eliminar y persistirá el problema. Si después de investigar no descubrís nada, apagá tu teléfono y anda al paso del subtítulo de esta nota "Descargá un buen antivirus".

Los antivirus pueden ayudar a identificar la aplicación que está causando problemas. Incluso algunos antivirus pueden quitar el software infectado. Sin embargo, un antivirus también le dará a tu teléfono acceso a Internet de nuevo, lo que implica algún riesgo.

Cambiá al Modo Seguro o de Emergencia mientras trabajás

Cuando vuelvas a encender el dispositivo, cambiá primero a modo seguro. Esto ayudará a limitar el daño que la aplicación infectada haya hecho o pueda hacer. En la mayoría de los dispositivos Android, podés cambiar al modo seguro manteniendo pulsado el botón de encendido durante un par de segundos una vez que el dispositivo esté encendido. De esta manera, aparecerá la opción de "modo seguro", "modo de emergencia" o palabras similares.

Elegí este modo y esperá a que se reinicie el teléfono antes de continuar. Si no podés encontrar el "modo seguro", podés activar el "modo avión", que evitará que tu dispositivo se conecte a alguna red. En general esta opción se encuentra en la barra de notificaciones.

Existen diferentes técnicas para depurar un celular Android de posibles virus

Buscá Configuración y encontrá la aplicación

Visitá el apartado Configuración en tu dispositivo Android. Los ajustes suelen tener un ícono en forma de engranaje, pero eso a veces depende del teléfono. En Configuración u Opciones, desplazáte hasta ver la sección Aplicaciones y entrá. Buscá una lista de todas tus aplicaciones actuales.

Es posible que debas seleccionar Administrador de aplicaciones para localizar la lista completa. Una vez que estás ahí, desplazáte hasta que encuentres la aplicación infectada.

Seleccioná la aplicación y, entonces, deberían aparecer las opciones de Desinstalar o Forzar cierre (no podés desinstalar las aplicaciones principales, solo debes desactivarlas, pero es poco probable que estas aplicaciones sean el problema).

Eliminá la aplicación infectada y cualquier otra cosa sospechosa

Simplemente tendrás que elegir Desinstalar y tu dispositivo Android debería eliminar la aplicación en cuestión. También es una buena idea revisar la lista de programas y eliminar otras descargas que te resulten sospechosas. Si no has revisado esta lista antes, podrías sorprenderte de algunas de las cosas que tu dispositivo ha descargado automáticamente.

En algunos casos, no se puede simplemente desinstalar la aplicación. Algunos de los malware más inteligentes acceden la configuración del administrador y consiguen protección especial para evitar esto.

Afortunadamente, esto suele ser fácil de arreglar. Tendrás que volver al menú Configuración original y desplazarte hacia abajo hasta Bloquear pantalla y seguridad (o una sección similar).

En el menú Seguridad, buscá una sección que diga "Administradores del teléfono (dispositivo)". Es posible que debas visitar Otros ajustes de seguridad primero, dependiendo de cómo esté configurado tu menú. En Administradores de teléfono, deberías poder activar la capacidad de eliminar el software malicioso de Android.

Descargá un buen antivirus para tu móvil

Un dispositivo Android vulnerable merece protección. Para ello, existen antivirus que podés descargar y ayudar así a proteger tu teléfono, buscar virus y deshacerte de archivos basura y cualquier software potencialmente infectado.

Cuando hayas terminado de eliminar manualmente la aplicación infectada, deberías usar un antivirus que te ayude a solucionar cualquier problema futuro. Hay muchas opciones en este campo de antivirus: podés probar software antivirus como Safe Security, Avast Security o AVG Antivirus desde la tienda de Google.

Aunque suene obvio, también es una buena idea mantener tu dispositivo Android actualizado. Cuando nos olvidamos de alguna actualización, eso puede suponer riesgos y dejar nuestros teléfonos Android expuesto a ataques.