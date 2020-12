Esta tecnología promete revolucionar el negocio del real estate

La particularidad es la opción de un doble token, reflejando el aumento del valor del M2, lo cual amplía las opciones para los inversores

CriptoKuántica es un ecosistema para la creación de tokens de máxima liquidez. Esta iniciativa privada lanzó formalmente al mercado este año la preventa del proyecto Onda Serrano en la ciudad española de Málaga. Se trata del primer emprendimiento europeo que se financiará en su totalidad por medio de una tokenización por oferta pública en España.

El diferencial de la tokenización radica en disponer de dos tokens: uno que pagará una atractiva tasa de interés "fija". El otro replicará la expectativa de cualquier comprador de pozo: pagará una tasa "variable" que reflejará el aumento del valor de un M2 entre el precio de lanzamiento y el final a las escrituras.

Néstor Kreimer, CEO de Criptokuántica, explica en la siguiente entrevista de iProfesional las características de esta tecnología que procura la transformación del real estate.

-¿Cómo fue el origen de CriptoKuántica?

-Luego que uno de los socios –Nicolás Barilari Plana– se mudó a España a principios del 2019 para cursar una maestría en blockchain y finanzas descentralizadas, vislumbramos el nuevo mundo que se instala con la criptoeconomía. Entusiastas ambos con conceptos disruptivos, comenzamos a pergeñar a Criptokuántica como un puente entre lo actual y lo nuevo.

Y durante ese proceso, dos profesionales de la maestría – Miguel Caballero y Arnau Ramió – se motivaron con nuestro entusiasmo y las ideas propuestas, decidieron sumarse como socios de Criptokuántica.

Miguel y Arnau, junto a otros miembros del equipo – Javier Ortiz y Marcos Carrera – son los titulares de Tutellus.com una plataforma educativa por la que han pasado más de 2.000.000 alumnos.

Miguel Caballero es autor de libro Blockchain para inquietos, el que estuvo 6 semanas como número 1 en ventas en Amazon en su rubro. Y en diciembre, junto a Arnau y Marcos como coautores, están lanzando una obra monumental de más de 700 páginas: Finanzas descentralizadas (DeFi) para inquietos", o en palabras sencillas, un nuevo sistema financiero sin autoridades centrales y sin bancos.

En lo personal, entusiasta de la criptoeconomía y el nuevo mundo de ello derivado, docente de vocación – ahora en estas temáticas – y recientemente designado Regional Chairman para Buenos Aires de la organización FIBREE (Foundation for International Blockchain and Real Estate Expertise) con sede en Ámsterdam, complemento este grupo de profesionales en diferentes ramas de la economía, finanzas y la ingeniería.

Nos gusta pensar de manera disruptiva y a la vez con clara conciencia de la responsabilidad y oportunidad que imponen los nuevos paradigmas. Vivir estos tiempos de cambios exponenciales, con relaciones entre pares sin que nadie las limite o determine (P2P), implica el desafío de encarar un futuro auto gestionable como nunca en la historia.

Formalmente Criptokuántica es una sociedad española, con sede en Madrid dentro de Crypto Plaza, un espectacular hub o espacio de coworking exclusivamente "cripto", y en el que se genera una dinámica y networking soñado.

Render de Onda Serrano, el primer emprendimiento de Criptokuántica.

-¿Qué servicios y productos ofrece CriptoKuántica?

-Se trata del "primer ecosistema para la creación de tokens de máxima liquidez", los que se colocarán en el mercado por oferta pública aprobada por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) de España.

Desde este atributo, nuestro cliente Onda Serrano con un desarrollo de inmobiliario en Málaga, será el primer desarrollo en Real Estate en Europa cuya construcción se financiará mediante una tokenización colocada por oferta pública por un total de 5 millones de euros.

Sumado a ello, Criptokuántica también ha innovado en el diseño de los tokens, ya que habrá un doble token, los que remunerarán de dos maneras diferenciadas – renta fija y renta variable asociada al éxito del negocio – ampliando el perfil de inversores que puedan acompañarnos.

Lo anterior lo potenciaremos con el desembarco tanto en el mercado argentino como del resto de América latina, ya que hemos logrado que la CNMV de España acepte que los proyectos subyacentes de una tokenización bajo jurisdicción española se encuentren fuera de ese país.

Con esta ingeniería de negocios, estamos convencidos que nuestra propuesta de servicios deberá ser percibida como de alto valor estratégico y operacional por los clientes, ya que estamos generando nuevas fuentes de financiamiento para todo tipo de proyectos, principalmente para la industria del real estate.

Nuestra filosofía se sustenta en el nuevo paradigma que todo será tokenizable. Desde ese enfoque, la diferenciación se sustentará en que jamás produciremos un token "commodity". Tendremos un umbral alto de calidad, implicando que los proyectos a tokenizar deberán contar con fuertes atributos para ser aceptados.

Por lo tanto, para Criptokuántica la ecuación ineludible para el éxito de una tokenización con liquidez, radica en:

Fundamentals sólidos del negocio a tokenizar.

Tokenomics de máxima calidad, o porqué será atractivo adquirir esos tokens.

Creación de mecanismos de liquidez, sustentados en las DeFI (Finanzas Descentralizadas). Aquí radicará el diferencial más importante de Criptokuántica. Un token líquido – que permita "salirse" de la inversión cuando se desee – impacta de manera directa en la percepción de calidad y valor de mercado.

Criptomarketing. Un marketing particular, con los atributos esperados por los criptoinversores, tanto actuales como los que se sumen como producto de dichas acciones.

. Un marketing particular, con los atributos esperados por los criptoinversores, tanto actuales como los que se sumen como producto de dichas acciones. Liquidez: la principal diferenciación de nuestras tokenizaciones se centra en la liquidez autónoma que tendrán nuestros tokens desde su nacimiento. Esto se logra con la incorporación de las prestaciones del nuevo universo DeFi (Finanzas Descentralizadas).

Ventajas para inversores

-¿Quiénes y cómo pueden invertir en Criptokuántica?

-Cualquier inversor, de cualquier lugar del mundo podrá invertir en las tokenizaciones de nuestros clientes. Para ello no se requiere ser "inversor calificado", dado que la CNMV de España así lo ha establecido para el tipo de tokenización como la de "Onda Serrano", el edificio a construir, en la ciudad de Málaga que se financiará mediante la colocación por oferta pública de sus tokens.

La particularidad de esta tokenización, es la opción ya referida de un "doble Token" – uno a tasa fija y otro a variable reflejando el aumento del valor del M2 – lo cual amplía al abanico de opciones para los inversores.

-¿Qué partes integran el ecosistema para la creación de tokens?

-Para Criptokuántica y desde lo institucional, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, junto a sus EAF (Empresas de Asesoramiento Financiero) vinculadas, lo cual dota de los mecanismos para que los tokens dispongan del atributo de la oferta pública, con la calidad percibida de tal atributo.

Evaluación técnica de los fundamentos de cada proyecto, lo cual brinda sustento a los "tokenomics" o métricas que reflejen la solidez del negocio a tokenizar. Todo bajo el criterio de calidad que aplicaremos en cada emprendimiento.

Resulta usual entender que cualquier negocio es tokenizable. Para Criptokuántica, sólo podrán serlo aquellos con altos estándares de calidad, ya que un token debe representar un negocio con capacidad de generar rentabilidad y repago para el inversor.

Desarrolladores de Smart Contracts dentro de protocolos que automatizarán la tenencia, gestión y liquidación de cada uno de los tokens, incluyendo – de acuerdo con el tipo de token como es el caso de Onda Serrano – los servicios de interés y amortización del capital que representan, o eventual aplicación para adquirir una porción de una o más unidades residenciales, las que pasarán a una sociedad para ser explotadas en alquiler, con renta a perpetuidad a cada tokenista que así lo haya optado.

Plataforma donde cotizan los tokens, la que será brindada por Criptokuántica. En una primera etapa será exclusiva para las tokenizaciones en las que hayamos participado, previendo para una segunda abrirla a otros tokens que dispongan de atributos de calidad para listarse en su plataforma.

Criptomarketing – rama derivada del Marketing tradicional – con eje en las nuevas conceptualizaciones a comunicar. Existen muchos criptoinversores que recién están incursionando en este criptomundo, lo cual requiere nuevas formas de hacer visible el valor de un token.

En varios proyectos tokenizados, la tasa de éxito resultó muy magra a pesar de contar con buenos tokenomics, dado que falló una adecuada comunicación. De allí que en Criptokuántica tenemos una unidad de negocios focalizada en esta nueva disciplina.

De manera complementaria, el componente más importante y disruptivo para una tokenización de calidad son las DeFi (Finanzas Descentralizadas), un ecosistema que vino a romper el sistema financiero institucional hasta ahora conocido.

Como su nombre lo indica, se trata de un nuevo y completo sistema financiero. sin autoridades centrales, bancos ni intermediarios de ningún tipo. Una verdadera revolución sistémica de las finanzas, las que por medio de protocolos pueden relacionarse oferentes y demandantes de liquidez.

Y como derivada natural para los tokens que diseñará Criptokuántica, la articulación con los denominados "Pools de Liquidez", los cuales otorgarán liquidez permanente a los Tokenistas inversores.

El token será líquido a lo largo de la totalidad de su vida útil, liberando al inversor de quedar rehén del ciclo de vida del proyecto subyacente, o pudiendo salir "sólo en la medida" que exista un comprador.

Las DeFi rompen con este paradigma, ya que tal como alguien aporta liquidez – lleno una jarra de agua para cobrar por aportar ese líquido elemento (prestamistas) – habrá otros "con sed" (borrowers o prestatarios) que tomarán parte del contenido, pagando interés por ello.

Bajo este principio, se estructurarán pools de liquidez a medida de cada tokenización, cómo será el que acompañe a de Onda Serrano. Así, cualquier inversor con tokens de ese proyecto podrá hacerlos líquidos cuando lo deseen, haciendo un swap o vendiéndolo sin que exista un comprador vinculado a su operación.

Todo operando dentro de un sistema basado en incentivos y colaterales (aportantes y demandantes de liquidez, respectivamente) quienes brindan sustentabilidad y escalabilidad al modelo.

Por último, nada de todo esto sería posible sin la autopista informática que permite la circulación de todo lo anterior: Blockchains públicas como Ethereum o Bitcoin. La criptoeconomía misma está sustentada en la cadena de bloques, la que nació como soporte del Bitcoin en aquel famoso paper del año 2008 escrito por quien dijo llamarse Satoshi Nakamoto.

Con dicha tecnología se logró lo imposible hasta ese momento: que en el mundo digital haya elementos únicos e irrepetibles, tal como debe ser una moneda: "no copiable" a pesar de ser digital.

Oportunidades nuevas para el real estate

-¿Cuáles son los beneficios de este ecosistema en comparación con el negocio inmobiliario tradicional?

-Con la tokenización se democratiza el acceso a la inversión inmobiliaria, con trazabilidad, transparencia, inmutabilidad y transabilidad implícito en los tokens, con montos de inversión que pueden partir de importes pequeños y asequibles para cualquier público inversor, de cualquier lugar del mundo.

Sumado a ello, la liquidez e interoperabilidad que tienen los tokens permiten que la inversión inmobiliaria sea dinámica, diversificada, líquida y reconfigurable sin costos transaccionales como sí existen en el negocio tradicional.

Asimismo, para un broker inmobiliario resulta una oportunidad inédita para reconfigurar su incumbencia profesional. Ahora el mundo es el mercado en que podría actuar (se pondrá en crisis el concepto de jurisdicción de los colegios / matrículas que los regulan la actividad, ahora "en la nube y en cualquier lugar del planeta"), pasando a recuperar todos los clientes con quienes han interactuado en el pasado, dado que tendrán nuevas propuestas de valor para contactarlos, ahora para ofrecerles tokens por montos desde – en el caso de Onda Serrano – los 500 euros.

Se percibe en un futuro cercano que un broker migrará al rol de un operador financiero de tokens con liquidez, con proyectos inmobiliarios como subyacentes, pudiendo luego operar con tokens que reflejan cualquier tipo de proyectos.

-¿Qué diferencias tiene ese sistema con el crowdfunding?

-La transparencia, trazabilidad e inmutabilidad que disponen los tokens al estar soportados sobre la tecnología blockchain, brindan una huella ética del accionar del desarrollador o vendedor, y con relación al origen y aplicación de los fondos captados por la tokenización.

Si bien pueden resultar similares desde la óptica de la "propiedad fraccionada" y accesible a una mayor cantidad de público inversor, la liquidez para liquidar la posición cuando se lo desea; sumado a la referida transparencia / trazabilidad de los tokens de Criptokuántica; todo lo cual brinda atributos diferenciadores y de mayor valor percibido.

-¿Cómo es el proyecto Onda Serrano?

-Se trata de una promoción que lleva adelante la sociedad Onda Serrano SL, propietaria de un solar de casi 900 m2 en la zona del Seminario, barrio de Olletas, en la ciudad de Málaga, España.

Se trata de un emprendimiento de 3.500 M2 de obra en 4 niveles (subsuelo para parking, bajo y 2 plantas), para albergar a 20 exclusivas unidades – no existen dos iguales – en dúplex de 1, 2 y 3 dormitorios. Una arquitectura disruptiva, con un edificio "despegado del suelo" y con mucha vegetación y espacios abiertos pensados para una urbanidad post Covid19.

Se he articulado arquitectura y criptoeconomía, ya que la promotora Onda Serrano SL ha considerado que el valor y liquidez de un token se sostiene desde lo económico volcado a una planilla Excel, pero también del valor intrínseco que representa: bienes de la economía real con sólidos fundamentos ("tokenomics").

En el caso de Onda Serrano, en una ciudad altamente ponderada por los europeos como destino de inversión, con un edificio con atributos propios donde la gente valorará vivir. De allí la fortaleza de la propuesta de inversión representada en los tokens que Cripokuántica diseñará a la exacta medida del proyecto de Onda Serrano.

-¿Pueden participar inversores argentinos en este proyecto? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo podrían hacerlo?

-Pueden participar inversores de todo el mundo, principalmente argentinos dado lo aspiracional que implica "invertir en Europa", sumado a la enorme facilitación que implica invertir en tokens desde la criptoeconomía. O sea, desde una tenencia en pesos o dólares, a la adquisición de tokens.

Todo des intermediado y sin pasar por banco alguno, con la tranquilidad y solidez de la blockchain, junto a los antecedentes del grupo promotor. Para ello brindaremos todo el asesoramiento y acompañamiento para esta operatoria, la que resulta muy sencilla de instrumentar.

-¿Qué metas tienen para 2021 en materia de facturación y clientes?

-Criptokuántica – el ecosistema para la creación de tokens de máxima liquidez – para el 2021 tiene el objetivo de posicionarse como la empresa tokenizadora por excelencia para España y América latina.

La facturación estará subordinada al éxito de las captaciones de capital vía colocación por oferta pública de los tokens de sus clientes, quedando asociados al éxito de nuestra gestión.

Para el próximo año aspiramos a tener entre 8 y 10 clientes de envergadura, con un monto promedio por cada tokenización que rondará los 5 millones de euros, implicando financiar un total aproximado de unos 50 millones de euros. Esa será la base de la facturación variable que, según la circunstancia y complejidad de la estructuración, implicará un honorario de hasta un 5% de lo captado.

-¿Tienen previsto desembarcar en América latina?

-Ya lo hemos hecho, dado que nuestros orígenes como desarrolladores y consultores en Real Estate se originaron en Argentina – por medio de Kuantica S.A., empresa fundada en el año 2005 – lo cual nos brinda una network preexistente que facilitará la expansión local y regional en el resto de Latinoamérica.

Países como Paraguay, Chile o Uruguay serán los primeros destinos, para lo cual nos asociaremos con Partners locales. Lo anterior se potenciará a su vez por la designación recibida como presidente para Buenos Argentina de FIBREE (Foundation of Blockchain and Real Estate Expertise) quien opera como red internacional líder en el intercambio de conocimientos entre la industria inmobiliaria, el sector de las IT y la tecnología blockchain.

La conjunción de estas fuerzas, con más las actividades de divulgación y capacitación abiertas al sector, no dudamos que generará fuertes sinergias para la internacionalización de Criptokuántica y de los negocios de la nueva economía.