Galaxy S21: ¿cómo será el nuevo súper celular de Samsung y cuándo se presentará?

El Samsung Galaxy S21 es una de las primeras estrellas del año 2021 y ya ha aparecido en varias filtraciones que van a dejar poco para su presentación, el 14 de enero. En resumen, serán tres versiones: S21, S21 Plus y S21 Ultra, en la que este último destacará por su mayor batería y mejores cámaras.

El modelo de entrada del nuevo teléfono emblemático de Samsung, el Galaxy S21, tendrá una pantalla AMOLED de 6,2 pulgadas, 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento.

El S21 Plus aumenta su pantalla hasta las 6,7 pulgadas, con 8GB de RAM y almacenamiento de 128 y 256 GB. El S21 Ultra alcanza el mayor tamaño, con 6,8 pulgadas, 12 y 16 GB de RAM y 256 y 512 GB de almacenamiento. Todas las pantallas tendrán tasa de refresco de 120 Hz, que mejora la visualización en videojuegos y todo tipo de animaciones. Todos serán 5G.

Cambios en el diseño de los Samsung Galaxy S21

En los nuevos Galaxy S21 destacan cambios en el diseño respecto a la línea habitual de Samsung. Las pantallas curvadas en los laterales dejan paso a una superficie completamente plana en la que la cámara frontal (de 40 megapíxeles) sólo ocupa un pequeño punto en la parte superior. El módulo traseros para el grupo de cámaras se presenta como un saliente voluminoso.

Uno de los cambios importantes en la gama alta de los Galaxy será la posible desaparición, no confirmada todavía por Samsung, de la línea Note. Pero el puntero S Pen no se quedará fuera de juego, porque será compatible con el Galaxy S21 Ultra, aunque a diferencia del Note no tendrá un espacio en su interior para alojarlo.

Por lo revelado hasta ahora, se puede esperar mucho de la fotografía en los nuevos modelos de Samsung. Las cámaras serán iguales en el S21 y el S21 Plus: un gran angular principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles y un zoom de tres aumentos de 10 megapíxeles.

Los nuevos Samsung Galaxy S21 se destacarán por su calidad fotográfica.

El Galaxy S21 Ultra será el que se lleve la máxima apuesta fotográfica, con un gran angular principal de 108 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles y dos zooms de 10 megapíxeles, uno de ellos de tres aumentos y otro de diez aumentos.

El procesador será el nuevo Snapdragon 888 que Qualcomm ha desarrollado para la gama alta, y en territorio europeo el nuevo Exynos 2100. Ambos serán de altas prestaciones.

Los precios podrán variar en función de la capacidad de almacenamiento, pero lo filtrado hasta el momento apunta lo que se puede esperar de los terminales de altas prestaciones, desde los 859 euros el S21, a 1.049 euros de partida del S21 Plus y los 1.349 del S21 Ultra, que llega hasta los 1.529 euros en su configuración más completa.