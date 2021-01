¿Cuál fue la serie de Netflix con mayor audiencia en 2020?

La compañía reconoció que el inicio de operaciones de Disney Plus en nuevos mercados amplían las opciones de consumo e incrementan la competencia.

Este martes, Netflix reportó sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2020. Esta empresa de contenidos señaló que cruzó la barrera de los 200 millones de suscriptores y tan solo de octubre a diciembre añadió 8,5 millones de usuarios.

Mientras que otros giros de negocios se han visto afectados por la pandemia, para Netflix 2020 fue un año de crecimiento. "Estamos enormemente agradecidos de que en estos tiempos de desafíos únicos hayamos podido brindar a nuestros clientes una fuente de escape", señala la empresa en su comunicado financiero.

Durante todo el año pasado Netflix sumó a su servicio 37 millones de cuentas para llegar a un total de 203.6 millones de suscriptores. Además, sus ingresos subieron 24% con respecto a 2019 para alcanzar los 25,000 millones de dólares.

Entre sus resultados destacados, Netflix señaló que la serie The Crown, que Sony Pictures produce, atrajo "a más de 100 millones (de reproducciones por hogar) desde su lanzamiento inicial".

De acuerdo con su reporte financiero, ese número de hogares reprodujo la serie en los primeros 28 días tras su estreno. Con ello, la cuarta temporada de The Crown es la más importante hasta ahora.

Otras producciones que lograron atraer a millones de espectadores en los primeros 28 días de su lanzamiento fue The Queen’s Gambit, con 62 millones de hogares conectados a esta producción.

La empresa de streaming destacó que la mini serie original no solo es la más exitosa en ese formato sino que también impulsó las ventas de tableros de ajedrez. "Inspira a la siguiente generación de prodigios del ajedrez", señaló.

El cierre del año —en cuanto a película original— lo puso The Midnight Sky, protagonizada por George Clooney. Según sus mediciones, 72 millones de hogares vieron esa producción en los primeros 28 días de su lanzamiento.

La compañía de streaming reconoció que el inicio de operaciones de Disney Plus en nuevos mercados amplían las opciones de consumo e incrementan la competencia. Además, esperan los planes de otros servicios como ViacomCBS, AppleTV Plus, Warner y otros. Para Netflix, esto solo es señal de que "es un gran momento para ser consumidor de entretenimiento".

Para el primer trimestre de este año, la empresa espera seis millones de suscriptores. Aunque en el mismo periodo de 2020 tuvo 15.8 millones de adiciones a su servicio, este pronóstico incluye el efecto de la pandemia de Covid-19, señaló.

Los estrenos de Netflix en 2021

Netflix es una de las plataformas más usadas en el mundo. Se puede ver series, películas, documentales, entre otros contenidos que los usuarios tienen la posibilidad de disfrutar.

Todos los días, todas las semanas, todos los meses y, más aún, todos los años, desde Netflix hacen una actualización de su plataforma. Esto significa que cambian algunos títulos por otros que presumen que tendrán más llegad a alos usuarios y que fomentan la rotación de contenido que es necesaria para que la plataforma se mantenga activa.

El 2021 es uno de los años con mayores expectativas, ya que le siguió al 2020, que fue uno de los peores en diversos aspectos. Además de las expectativas personales, laborales y académicas que puedan tener las personas, también hay muchos ojos puestos sobre Netflix y sobre los títulos que se estrenarán este año.

Es por eso que desde la cuenta de Twitter de Netflix Latinoamérica este martes decidieron comunicar cuáles serán los estrenos que llegarán este año. Y lo comunicaron de manera muy peculiar.

Estos son los estrenos que llegan a Netflix en el 2021

El mensaje de Twitter dice: "este 2021 nos esperan grandes noches de películas. Este es un adelanto de 27 de las más grandes, emocionantes, divertidas y espectaculares películas que llegan a Netflix junto a todas estas estrellas".

El mensaje que publicaron desde Netflix en la cuenta de Twitter

En el video, que dura dos minutos y medio, se pueden ver algunos de los títulos de las películas y series. Además, se presetan con música y con sus actores principales, que brindan un testimonio acerca de su participación en esa filmación.

Estos son los estrenos de 2021

The harder they fall, por ejemplo, es uno de los títulos que se estrenarán en 2021.

Otro de los estrenos es Thunder Force, protagonizada por Melissa McCarthy, entre otras actrices.

Bruised también se encuentra entre los estrenos previstos para este 2021, que apenas comenzó unos días atrás. Se trata de la primera película dirigida por Halle Berry.

En Netflix se pueden encontrar muchos estrenos a partir de 2021

The kissing booth 3 también forma parte de este listado de estrenos de Netflix.

A todos los chicos: para siempre es el título de otro de los estrenos de este año.

The woman in the window forma parte de esta lista, junto con Escape from Spiderhead, ¡Hoy sí!, Sweet girl y El ejército de los muertos.