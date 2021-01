WhatsApp Web refuerza seguridad con sistemas biométricos de reconocimiento facial y huellas dactilares

Esta nueva medida limitará la posibilidad de que otra persona pueda vincular dispositivos a la cuenta del servicio de mensajería del usuario sin su permiso

WhatsApp anunció el refuerzo de la seguridad de WhatsApp Web y las aplicaciones de escritorio mediante una capa adicional de protección mediante reconocimiento facial o huellas dactilares para vincular la cuenta del usuario a su computadora.

WhatsApp es una aplicación para móviles, pero cuenta también con versiones para computadoras, como WhatsApp Web y las aplicaciones de escritorio de Mac y Windows que, según la compañía, utilizan "cientos de millones de personas en todo el mundo".

Estas versiones para computadoras PC y Mac van a recibir nuevas funciones, como adelantan desde WhatsApp, y para asegurarse de que "están igual de protegidas" que las aplicaciones para móviles han reforzado su seguridad.

En concreto, antes de que el usuario escanee el código QR desde su teléfono para vincular la cuenta a WhatsApp Web o WhatsApp de escritorio se le requerirá que desbloquee la aplicación mediante el reconocimiento facial o la huella dactilar, según estén disponibles para el sistema operativo móvil que utilice.

Esta nueva medida limitará la posibilidad de que otra persona pueda vincular dispositivos a la cuenta de WhatsApp del usuario sin su permiso, como explican desde la compañía en un comunicado. Y se realiza, además, "de forma que se preserva la privacidad", es decir, "WhatsApp no puede acceder a la información biométrica almacenada por el sistema operativo del dispositivo", asegura.

La nueva actualización de seguridad se desplegará a los usuarios con dispositivos compatibles en las próximas semanas, junto con un rediseño visual de la página de WhatsApp Web para teléfonos móviles.

Otras funciones nuevas

Tras anunciarlo en octubre del año pasado, WhatsApp comenzó a ofrecer, de forma paulatina y limitada, las funciones de llamadas de audio y video en la versión de escritorio de su chat móvil.

Los dos nuevos íconos que identifican las llamadas de video y de voz aparecieron en la versión 2.2100.7 de la aplicación de WhatsApp para Windows 10, aunque no todos los usuarios que utilizan esta edición pueden acceder a estas funciones. Durante las pruebas realizadas, estos accesos directos no están disponibles desde la versión de WhatsApp para navegadores web.

En las pruebas realizadas desde una PC a un teléfono móvil, WhatsApp ofrece una ventana flotante para ubicar a gusto la vista del otro participante de la llamada. Incluso si se minimiza la ventana de la aplicación, el interlocutor aparece en una imagen más pequeña, sin interrumpir la comunicación de video.

Las funciones de llamadas de WhatsApp desde la versión de escritorio, sea desde un navegador web o desde la aplicación para Mac o Windows, es un proyecto que la compañía mantiene en desarrollo desde hace dos años, según informó el diario digital WABetaInfo.

¿Cómo realizar una llamada desde la PC?

Los usuarios que tengan esta función disponible encontrarán el botón de llamadas en el encabezado del chat en WhatsApp Desktop. Cuando reciba una voz o una llamada de WhatsApp Web / Desktop, se presentará una ventana separada donde puede aceptar o rechazar la llamada entrante.

Un lugar dedicado está disponible para mostrar la llamada actual. Por el momento, WhatsApp lanzó las llamadas beta para usuarios específicos. Sin embargo, se espera que cada día más personas reciban esa activación.

WhatsApp Web: truco para leer mensajes sin check azul

Dejar a alguien en visto en WhatsApp es uno de los males de nuestro tiempo que más relaciones de amistad y de pareja pueden deteriorar. No suele ser con malicia, simplemente se leen los mensajes de una conversación y se dejan para más tarde, un tiempo para responder que nunca llega por simple descuido.

En muchas ocasiones el culpable es la versión de escritorio de la aplicación, WhatsApp Web, que muestra al usuario en línea en todo momento. Además, si se utiliza para evitar las distracciones del móvil durante el trabajo, las probabilidades de dejar a los contactos en visto aumentan.

El programador Tomer8007 ha creado una extensión para el navegador Chrome que soluciona todos los problemas a la vez. En primer lugar, WAIncognito permite ocultar el estado "en línea" mientras usamos WhatsApp Web, mostrando la última hora de conexión a la aplicación desde el teléfono móvil.

También permite al usuario leer los mensajes sin que se muestren como leídos para el contacto. Eso sí, siempre y cuando no se conteste a la conversación, entonces se mostrarán leídos los mensajes anteriores a la contestación. También permite marcar los mensajes como leídos para que aparezca en el chat el doble tick azul y dejar al contacto en visto con total alevosía.

El truco rige para la versión de WhatsApp en computadoras.

Una extensión útil para WhatsApp Web

Desde la propia página de la extensión afirman: "Sea invisible en WhatsApp Web desactivando las confirmaciones de lectura y las actualizaciones de conexión. Vea las confirmaciones de lectura de otras personas y la última hora de conexión, pero nunca envíe el suyo. Explore libremente cualquier conversación sin que se confirme la lectura. Además, nadie sabrá que estás en línea".

Los mensajes no leídos se mostrarán como un número en una circunferencia de color verde, en la zona izquierda en cada chat. Si los mensajes han sido leídos, pero no se han marcado como tal (para ocultar la confirmación de lectura al contacto), el número de mensajes aparecerá en un círculo rojo. Para marcar como leídos basta con apretar el botón que aparece en verde con el texto "Mark as read".

Esta extensión también funciona para ver los estados de WhatsApp sin que el contacto lo sepa, para escuchar los audios sin que se marquen como escuchados e incluso funciona en el caso de descargar y ver archivos como fotos y vídeos. Un todo en uno.

WAIncognito añade un nuevo menú a WhatsApp Web a través del cual se puede activar un intervalo de tiempo para que se active la confirmación de lectura, incluyendo la opción de nunca y permite activar o desactivar al gusto la opción de mostrar la última conexión.

El uso de WhatsApp Web creció en la pandemia.

La aplicación se puede desactivar desde la opción de Herramientas de Chrome (pulsando los tres puntos verticales situados en la parte superior derecha), Más herramientas, Extensiones y deseleccionando donde ponga WAIncognito.

El truco no infringe ninguna norma de privacidad de WhatsApp, porque el programa no accede ni a los mensajes ni al contenido de la aplicación de mensajería. No envía información a ningún servidor externo. Tampoco recopila la información personal ni del usuario principal ni de sus contactos.

Es por eso que el usuario no se expone a que WhatsApp le bloquee la cuenta por emplear aplicaciones de terceros que puedan poner en riesgo la seguridad del resto de usuarios del servicio. Todos los pros y sólo una contra: no funciona en el teléfono móvil.