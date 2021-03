Truco imperdible para WhatsApp: así vas a poder mandar imágenes que se autodestruyen

Esta funcionalidad se encuentra en prueba para versiones futuras del servicio destinadas para Android e iOS. Te contamos cómo funciona

La aplicación tan popular WhatsApp trabaja en la nueva función de imágenes que se autodestruyen. Se trata de una opción que permirirá que los usuarios envíen fotografías que se borran en forma automática cuando el usuario sale de la conversación.

Esta funcionalidad aún se encuentra en prueba para versiones futuras del servicio destinadas para Android e iOS.

La opción autodestrucción permite seleccionar una imagen mediante un icono situado en la parte inferior izquierda. Cuando se pulsa, se avisa al usuario de que este archivo desaparecerá al abandone el chat.

Aquellos que reciben una imagen con autodestrucción también tendrán una miniatura difuminada en las conversaciones, y antes de abrirlas, se les muestra el mensaje de advertencia sobre su eliminación.

Los mensajes que se autodestruyen no pueden compartirse fuera de la aplicación.

Cómo chatear con alguien sin agregarlo como contacto

Enviar mensaje sin tenerlos como contactos de WhatsApp es una función que te ahorra memoria y tiempo. Existe una manera para chatear con personas sin la necesidad de añadirlas a tu lista de contactos telefónicos.

Lo único que necesitas es ingresar en cualquier navegador web, como Google Chrome o Mozilla Firefox o Microsoft Edge o Safari. La aplicación de mensajería te permite configurar el envío de mensajes a través de una API: https://api.whatsapp.com/send?phone=número.

En el apartado de "número", debés escribir el número telefónico al que desees enviar el mensaje, este requiere incluir el código del país. La Argentina, por ejemplo, es 54. Finalmente, al hacerlo se abrirá una página que dirá "mensaje", el cual al darle clic, desglosará la conversación con el número que se indicó.

Cambios en los mensajes de audio en WhatsApp

El popular servicio de mensajería instantánea estrenó una herramienta, muy interesante y sencilla y que promete tener mucha utilidad para los usuarios.

¿Alguna vez quisiste enviar un vídeo y no lo hiciste por su audio? Puede que grabes algo en tu dispositivo y quieras enviar el contenido a un amigo, pero el sonido sea muy molesto o no querés que se escuche a tu madre gritando de fondo: WhatsApp finalmente solucionó este pequeño problema con una función en la pantalla de envío de vídeos.

Hasta el momento quitarle el audio a un vídeo no era algo demasiado sencillo para los usuarios.

Era necesario descargar un editor de vídeo y conseguir encontrar la función para bajar el volumen o quitarlo por completo. Ahora la cosa cambia considerablemente y es muchísimo más sencillo gracias al la plataforma de mensajería instantánea.

Ahora, la aplicación incluyó una función que permite silenciar un vídeo antes de enviarlo.

Simplemente tenés que entrar en WhatsApp, seleccionar un vídeo de tu galería y enviarlo. En el último paso podrás ver que aparece un nuevo botón para silenciar el audio: si lo activás, el vídeo se enviará silenciado.

No es necesario hacer nada más, con este sencillo paso el vídeo estará silenciado y la persona que lo reciba solo verá el contenido que filmado sin escuchar el audio.

Es una función muy interesante que también puedes utilizar para silenciar un video sin necesidad de descargar un editor: deberás crear un grupo con vos mismo, enviar el vídeo silenciado y descargarlo para tenerlo en tu galería sin audio.

WhatsApp , la mensajería instantánea que se debe evitar usar si se tomó alcohol.

Whatsapp sumó el "modo vacaciones" para todos

WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular, que cuenta con 2 000 millones de usuarios activos en el mundo, finalmente ofrecerá un nuevo "Modo vacaciones".

Se trata de una opción de desconexión sencilla de grupos y conversaciones. Debido a que la modalidad home office intensificó el uso de la aplicación de mensajería, la compañía apura la nueva actualización.

Esta función permite archivar los chats y no recibir sus notificaciones, a menos que se ingrese a la carpeta de chats archivados.

"Es como si el chat de grupo estuviera ‘durmiendo' en el archivo, por lo que nunca será desarchivado", explica WaBetaInfo.

De esta forma, cambia rotundmente el comportamiento de los chats archivados. Con esta nueva función, los chats archivados no se desactivarán si se han silenciado previamente, por lo que se pueden archivar todos los chats de trabajo y no se volverán a mostrar notificaciones hasta que no desactivemos el nuevo modo.

Desde un principio, esta función fue conocida como "modo vacaciones". Sin embargo, esta semana se dio a conocer que complementará la carpeta de mensajes archivados. Entonces, simplemente figurará una nueva opción "Ignorar chat y enviarlo al archivado".

Cómo activar el "modo vacaciones" en Whatsapp

Abrir la aplicación y entrar en Ajustes (Android)/Configuración (iOS).

Entrar en el menú de Notificaciones y activar "modo vacaciones".

Luego, archivar chats individuales o grupos de WhatsApp para silenciarlos.

WhatsApp todavía no anunció cuándo estará disponible de manera definitiva. Actualmente, solo las versiones beta pudieron probar la actualización. Sin embargo, la aplicación de mensajería ya comenzó a presentar la nueva función y el lanzamiento oficial no está lejos.