Google Photos inicia una nueva era: lo que debés saber para resguardar tus imágenes

Este martes finaliza el almacenamiento gratuito ilimitado. Existen alternativas para este popular servicio del gigante de Internet

Google confirmó que su servicio Fotos finalizará este martes su política de almacenamiento gratuito ilimitado para imágenes en "alta resolución" y "resolución rápida". Este servicios ha aportado una dimensión nueva al atesorado de recuerdos preciados desde que irrumpió en escena por primera vez en 2015. Desde ese momento, el servicio para compartir fotos y almacenamiento en la nube ha sido popular por su almacenamiento ilimitado gratuito.

Los usuarios han disfrutado de esta función todos estos años, archivando los momentos más importantes con tranquilidad, sin tener que preocuparse de que se agote el espacio de almacenamiento en su dispositivo móvil.

El servicio confiable de Google brinda hasta el 1 de junio almacenamiento en la nube ilimitado para fotos y videos de hasta 16MP y resolución de 1080p. Es el llamado almacenamiento de alta calidad.

Básicamente, los usuarios no tienen que hacer nada más que presionar el botón "Hacer copia de seguridad ahora" o mantener activada la copia de seguridad automática para la copia de seguridad segura de todas las fotos y videos.

Prepárate para el cambio

A partir del 1 de junio, Google Fotos contará todas las imágenes y videos cargados en el almacenamiento gratuito de 15GB con tu cuenta de Google. Si superás el umbral, tendrás que obtener la suscripción a Google One u otra superior para seguir disfrutando del servicio. La base de la medida se estableció en noviembre cuando el líder de Google Fotos, David Leib, tuiteó el motivo de esta medida estratégica.

Según Leib, proporcionar copias de seguridad completamente gratuitas le está costando mucho a la empresa. Por lo tanto, Google no tenía otra forma que reducir el costo principal de ejecutar el servicio y aceptar el valor principal del almacenamiento en línea.

Más de mil millones de personas suben la cifra friolera de 28 millones de fotos a la plataforma cada semana. Para cubrir los gastos y proporcionar un servicio optimizado al que los usuarios se han acostumbrado todos estos años, la empresa adopta un modelo de suscripción en el futuro.

¿Qué pasa con tus cargas existentes?

Los usuarios que confían en Google Fotos para cargar el contenido de su dispositivo móvil o computadora personal no necesitan preocuparse por sus archivos existentes. El contenido de alta calidad existente permanecerá exento de las próximas restricciones de almacenamiento. Solo después del 1 de junio, cualquier nueva carga comenzará a marcar el medidor de almacenamiento de la cuenta de Google.

Si realizás una copia de seguridad manual de las fotos y los videos en el servicio, es una buena idea revisar tu biblioteca nuevamente y cargar cualquier contenido importante antes del 1 de junio. Cualquier cosa a partir del 1 de junio comenzará a agregarse al espacio en su almacenamiento designado de esa cuota de 15 GB.

Los usuarios también obtendrán una nueva función a partir del 1 de junio que será más una herramienta de administración de fotos y videos. La herramienta de inteligencia artificial analizará sus archivos almacenados y te sugerirá si deseás deshacerte de las fotos que están borrosas o los clips de video que son demasiado grandes para caber en el límite libre de 15 GB.

Google Fotos es la herramienta de resguardo de fotos más popular.

¿Tenés un teléfono Pixel? No debés preocuparte

Los dispositivos Pixel que forman parte del ecosistema de Google tienen el privilegio de disfrutar aún más de los beneficios. Sí, los propietarios de Pixel no deben preocuparse, ya que obtendrán almacenamiento ilimitado gratuito para cargas de alta calidad. Si los usuarios eligen cargar la calidad original de fotos y videos, sin embargo, contará para el almacenamiento de la cuenta de Google.

Los propietarios de Pixel 2 y Pixel 2 XL pueden disfrutar de la carga ilimitada de fotos y videos en la configuración de calidad original hasta finales de 2021. Más allá de ese período de tiempo, cualquier contenido se reducirá a la resolución de alta calidad para el almacenamiento en la nube.

Los usuarios que tengan los dispositivos Google Pixel 3 y Pixel 3 XL disfrutarán de este beneficio hasta el 31 de enero. Después de eso, se seguirá la misma metodología para las fotos o videos nuevos, es decir, se reducirán a configuraciones de alta calidad.

Sin embargo, los dispositivos más nuevos de la línea, incluidos Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a y Pixel 5, no obtendrán las cargas ilimitadas gratuitas en la configuración de Calidad original. Tendrán que vivir con la opción de almacenamiento gratuito e ilimitado de alta calidad. Además, Google no ofrecerá el lujo del almacenamiento gratuito de fotos y videos para los dispositivos Pixel lanzados en el futuro.

¿Cuáles son las opciones que ofrece Google?

Google no ofrece un plan exclusivo para Google Fotos. En cambio, para aumentar tu capacidad de almacenamiento en la nube, deberás contratar una suscripción a Google One.

Hay tres planes pagados para elegir. Cada uno incluye una asignación de almacenamiento aumentada, que se aplica a todos los productos de Google, incluido Google Drive. El plan Google One más asequible incluye 100 GB de espacio de almacenamiento. Cuesta u$s1,99 por mes.

Podés ahorrar un 16% durante 12 meses pagando anualmente. Eso te costará u$s19,99 por año. Este será el mejor plan para la mayoría de las personas, ya que ofrecerá una expansión de almacenamiento decente a un costo asequible. Es ideal si estás buscando principalmente un lugar para hacer una copia de seguridad de la biblioteca de imágenes de tu teléfono inteligente en línea.

El siguiente plan te proporciona una capacidad máxima de 200 GB. Eso cuesta u$s2,99 por mes. Nuevamente, podés optar por pagar anualmente y ahorrar un 16% del costo total. La tarifa anual es de u$s29,99.

El plan de Google más espacioso que está disponible de inmediato incluye un espacio de almacenamiento de 2 TB, significativamente mayor. Esto cuesta u$s9,99 por mes. La tarifa anual es de 99,99 dólares.

Si solo está cargando imágenes en calidad alta, esto puede ser excesivo, pero aquellos con una biblioteca considerable de imágenes de calidad original para realizar copias de seguridad probablemente encontrarán que esta es la mejor opción de valor.

De hecho, hay más niveles de planes de suscripción de Google One disponibles, pero estos solo aparecen una vez que se ha suscrito al plan de 2TB. Estos son sustancialmente más espaciosos, pero también más costosos, y solo son realmente relevantes para los usuarios avanzados de los productos de Google.

Tené en cuenta que tampoco existe una opción anual para los niveles de capacidad más altos; solo puedes pagar mensualmente. Las tarifas para estos planes son los siguientes:

10 TB: 49,99 dólares.

20 TB: 99 dólares.

30 TB: 149 dólares.

Cada cuenta de Google seguirá incluyendo 15 GB de almacenamiento gratuito como estándar, para su uso en todos los productos de Google. Y recordá: cualquier foto de alta calidad cargada antes del 1 de junio no contará para ese límite de cuenta.

Si no deseás pagar una suscripción a Google One, deberás permanecer dentro de ese límite de 15 GB. Existen algunas opciones que te ayudarán a hacerlo. La eliminación de imágenes no deseadas y la eliminación de archivos grandes de Google Drive liberarán un espacio importante. ¿No te apetece buscar en toda su biblioteca de imágenes de calidad "original" para encontrar fotos borrosas y desenfocadas?

Google también lanzará una herramienta en junio que identificará automáticamente las imágenes borrosas y subexpuestas en su biblioteca, para sugerirlas para que se eliminen para ahorrar espacio.

Si solo deseás almacenar sus fotos favoritas en la nube y mantener el resto en una copia de seguridad sin conexión, hay varias formas de guardar tus instantáneas de Google Fotos en un disco duro o en tu teléfono móvil inteligente. Si deseas descargar tus archivos de Google Fotos, tenés estas opciones.

OneDrive de Microsoft s una de las alternativas a Google Fotos.

Alternativas a Google Fotos

Si es probable que el uso de tu cuenta te lleve por encima del límite gratuito de 15 GB, vale la pena explorar otros servicios de respaldo de fotos en la nube que están disponibles, como iCloud, si tenés un iPhone, y si estos pudieran representar una mejor oferta para sus necesidades.

Amazon Fotos, por ejemplo, ofrece un conjunto de características muy similar a Google Fotos, incluida la sincronización de múltiples dispositivos y herramientas de edición integradas.

También hay aplicaciones dedicadas para dispositivos Android, iOS y Fire. Para un paquete de almacenamiento de 100 GB, el precio es prácticamente el mismo que el del plan equivalente de Google One.

La verdadera bendición viene si contrata un plan de Amazon Prime por u$s12,99. Los miembros Prime obtienen almacenamiento ilimitado de fotografías de resolución completa de forma gratuita como parte de su suscripción.

Eso es junto con los beneficios de transmisión de video y entrega rápida en EEUU y otros países que también vienen con el paquete. Si analizás la posibilidad de cambiar y utilizar esas funciones, Amazon Fotos es una alternativa muy viable.

Otra opción es Microsoft OneDrive para aquellos que quieran probar un servicio fuera del ecosistema de Google. El plan de usuario único ofrece 5 GB de almacenamiento gratuito y, a partir de entonces, comienzan los planes pagos.

El almacenamiento de 100GB cuesta lo mismo que Google a u$s1,99, y luego el plan de 1TB por u$s6,99 por mes o u$s69,99 por año. El plan de 1TB viene con Skype y aplicaciones de oficina como Word, Excel, PowerPoint y Outlook.

La opción de Dropbox también está disponible para planes de un solo usuario, ya que proporciona 2 GB de almacenamiento gratuito y luego hasta 2 TB de almacenamiento por u$s9,99 al mes.

Está claro que, de estas opciones, Google One ofrece la mayor cantidad de algternativas. Los usuarios de Android estarán mejor si se apegan al ecosistema de Google para su tranquilidad. Pero vale la pena considerar Microsoft OneDrive para los profesionales que desean el beneficio adicional de las suites de Microsoft Office.