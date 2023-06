Computación en la nube: ¿conviene migrar en medio de la inflación alta de la Argentina?

La migración a la computación en la nube es una decisión que conlleva un riesgo latente que, muchas veces, pasa desapercibido: la acumulación de capacidad ociosa con costos innecesarios promedio en la industria de un 40%, según informó redbee, empresa nativa digital que ofrece ingeniería, diseño e innovación tecnológica.

Esta acumulación seguirá en incremento: la consultora Gartner pronosticó que el gasto de los usuarios finales en la computación en la nube pública crecerá en el 2023 más de un 20% (591,80 mil millones de dólares), superior al crecimiento del 18,8% registrado en 2022.

Fernando Ruscitti, arquitecto de soluciones de redbee, explica cómo es el proceso de migración de la operación de una organización a la computación en la nube y cómo impacta la inflación en esa migración.

-¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la migración de las operaciones de una organización a la computación en la nube?

-La migración de las operaciones a la nube tiene una serie de ventajas importantes, pero también algunas desventajas, por lo cual es importante tener un panorama completo de las mismas al momento de evaluar una migración.

Las principales ventajas, establecidas con el tiempo que se lleva operando en la nube, son las siguientes:

Disponibilidad de infraestructura : la nube permite la disponibilidad de la infraestructura para conformar la demanda de las aplicaciones en forma inmediata. En contraste, escalar "on-premise" generalmente lleva tiempos de generar RFP (Nota de R: convocatoria para enviar propuestas de proyectos) para la compra de servidores, evaluar oferentes, adquirir, recibir, instalar, etc.

: se pueden alocar recursos de infraestructura basados en la demanda, permitiendo, luego, apagar y liberar recursos cuando no se necesiten en momentos de carga menor. Esto implica no tener infraestructura ociosa para soportar cargas puntuales. A esta característica se la conoce como elasticidad. Seguridad y mantenimiento : muchos recursos de "cloud" tienen opciones de "upgrades" y "patchs" de seguridad automáticos. Por otro lado, se cuenta con todos los mecanismos para poder segmentar el tráfico de red, dar accesos puntuales, etc.

: se cuenta con recursos redundantes y el uptime es muy alto. Para tener un uptime similar "on-prem" los costos serían muy altos. "Managed services" : servicios que brindan los "cloud providers", como por ejemplo administración de "kubernetes", bases de datos, mensajería, etc. Estos servicios se despliegan muy rápidamente y el proveedor de nube se encarga de mantenerlos levantados y actualizados, con el consiguiente ahorro en costos de administración, que suelen ser responsabilidad de perfiles caros y difíciles de cubrir.

En la Argentina en particular, la nube es una solución en cuanto a la rapidez.

En cuanto a sus desventajas las más comunes con las que se encuentran nuestros clientes son:

"Vendor lock-in" : si bien utilizar servicios de una nube ayuda muchísimo en flexibilidad, tiempos, facilidad de despliegue y administración, etc., algunos servicios luego son difíciles de replicar en otro proveedor en caso de querer reemplazarlo. Por lo cual, es recomendable tener bien elegido el proveedor y analizar ciertos servicios que, luego, va a ser difícil reemplazar en caso de requerir una migración y tratar de evitarlos.

: si bien el caso de negocio de la nube está pensado para ser más económico, la facilidad de la disponibilidad de la infraestructura, luego de un tiempo, muchas veces causa facturas abultadas por recursos subutilizados, entornos abandonados, abuso de respaldos, etc. Es necesario controlar el uso de recursos, dado que, por ejemplo, el "storage ilimitado" hace que la limpieza de datos obsoletos no sea una prioridad, pero se pagan. Transferencia de datos y latencia: en soluciones que están 100% en la nube no es un problema, pero muchas empresas tienen datos on-prem y soluciones que los acceden en la nube. Esto crea problemas de ancho de banda/latencia de acceso a datos o si se quieren replicar, problemas de replicación de datos, uso de storage y consistencia.

-¿Cuánto puede gastar de más una organización por migrar a la computación en la nube?

-Por lo general es esperable gastar menos en la nube, por lo cual se hace un caso de negocio y lo que se calcula es el tiempo de repago de la inversión. El costo en sí depende de las aplicaciones a migrar, cuan "cloud-ready" son. Las aplicaciones que requieren modificaciones ("re-platform" o "re-architecture") son las que incurren en costos extra por modificaciones necesarias.

Es importante considerar también que, en la medida en que el uso de la plataforma cloud se expande, es fácil incurrir en costos relacionados a un uso poco eficiente de los recursos. Se estima que una instalación típica se puede lograr en promedio un 40% de ahorro al optimizar el uso.

-¿Qué debe tener en cuenta una organización para reducir ese gasto innecesario de la computación en la nube?

-Se puede atacar desde varios frentes. Por un lado, tener un mecanismo de aprobación para controlar la locación de recursos en la nube registrando el propósito de este y el responsable.

Por otro lado, es necesario monitorear periódicamente, tanto la cuenta detallada como el uso de recursos. Para esto los proveedores de nube proveen reportes, sin embargo, algunas herramientas externas ayudan mucho, pues permiten navegar la estructura de recursos desde una agrupación general bajando al detalle y viendo temas como subutilización, desuso, etc.

Los costos en la nube son en dólares y una devaluación puede modificar sustancialmente cualquier caso de negocio.

Por último, hay opciones de "pricing" especial, provisto por los proveedores de nube, tales como instancias reservadas, "spot instances", etc., que permiten disminuir los costos de manera significativa.

-¿Cómo sería una hoja de ruta de migración de operaciones de una organización a la computación en la nube?

-Involucrar a toda la organización en el proyecto, por lo general la migración va a impactar a gran parte de la organización. Tener claro quiénes son los responsables y los "stakeholders".

Efectuar un "assessment" del "landscape" de aplicaciones e infraestructura actual de la organización. Clasificar las aplicaciones/soluciones en las siguientes categorías:

"Cloud ready" : se pueden migrar sin cambios.

: se pueden migrar sin cambios. "Re-platform" : es necesario hacer algunos cambios mínimos de configuración antes de migrar, o poder desplegar en forma de "containers".

: es necesario hacer algunos cambios mínimos de configuración antes de migrar, o poder desplegar en forma de "containers". "Re-architecture": la solución es "legacy" y conviene hacer cambios en la misma antes de migrar a la nube.

Definir los recursos base, como base de datos, "storage", etc., en la nube. Por lo general conviene utilizar servicios managed de la nube para bases de datos. Elegir una aplicación significativa pero no crítica y hacer la migración, definiendo redes, accesos, bases de datos, etc.

Este paso permite validar la infraestructura definida, poner al equipo en conocimiento de los detalles necesarios y crear internamente el conocimiento y la confianza para avanzar con el resto de las aplicaciones.

Google es uno de los actores del negocio de computación en la nube.

Planificar en "batches" la migración del resto de las aplicaciones y migrarlas progresivamente. Importante hay que considerar que el liderazgo es fundamental para evitar delays y solucionar los problemas que surjan.

Por otro lado, la automatización (CI/CD), test automatizados y monitoreo (APM, por ejemplo) son un componente fundamental pues es más difícil una vez en la nube es más complejo diagnosticar problemas y aplicar soluciones si no está el proceso automatizado.

-¿Cómo impacta la inflación alta y las restricciones cambiarias al negocio de la computación en la nube en la Argentina?

-En la Argentina en particular, la nube es una solución en cuanto a la rapidez, dado que importar hardware para "datacenters" es un proceso largo por la cantidad de entes que intervienen en el proceso de compra e importación. En la nube este problema directamente no existe.

Por otro lado, los costos en la nube son en dólares y una devaluación puede modificar sustancialmente cualquier caso de negocio. Es un riesgo propio de la Argentina.

Existen también proveedores de cloud en la Argentina cuyo uso puede aliviar este punto. En cuanto a la inflación, desde mi punto de vista impacta más en los salarios y, por ende, en el mantenimiento de la infraestructura que en la infraestructura en sí.