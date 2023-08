¿WhatsApp graba tus conversaciones sin que lo sepas?: así lo reveló un ingeniero

WhatsApp salió a responder una acusación de que graba con el micrófono del celular del usuario en segundo plano sin el consentimiento de él, luego que Foad Dabiri, un ingeniero de Twitter, publicó una imagen en la que se muestra el uso del micrófono en horas de la madrugada.

La acusación de Dabiri causó controversia en las redes sociales, y llevó a Elon Musk, dueño de Twitter, a comentar sobre el caso.

Musk afirmó que "no se puede confiar en WhatsApp" en un tuit que recibió miles de "me gusta" en la plataforma.

Dabiri señaló que WhatsApp había utilizado el micrófono de su celular en segundo plano mientras dormía y desde que se despertó a las 6.00.

WhatsApp respondió a las acusaciones de Dabiri, deslindando cualquier responsabilidad al respecto.

La compañía declaró que se trata de un error en el sistema operativo Android que atribuye información errónea en el panel de privacidad del teléfono de Dabiri.

WhatsApp has been using the microphone in the background, while I was asleep and since I woke up at 6AM (and that's just a part of the timeline!) What's going on? pic.twitter.com/pNIfe4VlHV — Foad Dabiri (@foaddabiri) May 6, 2023

WhatsApp solicitó a Google que investigue y corrija el problema. En un comunicado, WhatsApp afirmó que los usuarios tienen control total sobre la configuración de su micrófono, y que solo accede a él cuando se hace una llamada o se graba una nota de voz o un video.

Además, señaló que todas estas comunicaciones están protegidas por encriptación de extremo a extremo para garantizar la privacidad de los usuarios.

La acusación contra WhatsApp generó preocupación entre los usuarios de la aplicación, y llevó a cuestionar su confianza en la empresa.

Sin embargo, la respuesta de WhatsApp sugiere que se trata de un error técnico, y que los usuarios aún tienen control sobre su privacidad en la aplicación.

La privacidad en línea ha sido un tema candente en los últimos años, y los usuarios han expresado creciente preocupación por el uso indebido de sus datos personales. Las empresas tecnológicas enfrentan críticas por su manejo de la información de los usuarios, y son presionadas para mejorar la protección de la privacidad.

Over the last 24 hours we’ve been in touch with a Twitter engineer who posted an issue with his Pixel phone and WhatsApp. We believe this is a bug on Android that mis-attributes information in their Privacy Dashboard and have asked Google to investigate and remediate. https://t.co/MnBi3qE6Gp — WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2023