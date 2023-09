10 Mejores Casinos Online Argentina con MercadoPago

Muchos de nosotros nos hemos encontrado ante la difícil decisión de elegir un casino online seguro, aunque a veces (por falta de experiencia) es posible caer en la web equivocada. Cada uno de los casinos que encontrarás en este artículo, han sido revisados por nuestros expertos desde un enfoque imparcial que te permitirá conocer sus cualidades más importantes.

Primero que todo, para lograr una lista de casinos fiables y que se ajusten a las exigencias de los jugadores con una experiencia promedio, nuestros especialistas han evaluado sus juegos, métodos de pago, además de su licencia. De este modo, tendrás a tu alcance un grupo de webs estables y reputadas que se ajustan al mercado argentino.

De manera que si estás buscando un casino con las dos "E" (eficiente y estable), te compartimos un listado de nuestras favoritas. Con esto estamos seguros de que podrás conocer a fondo el potencial de estos casinos argentinos, en los que podrás jugar con dinero real en $ARS usando MercadoPago.

TOP casinos Argentinos con MercadoPago

Somos conscientes de la enorme responsabilidad que implica recomendar un casino online, pues es una plataforma en la que compartiremos datos personales y utilizaremos dinero real. Sin embargo, la verificación del contenido de estas webs de apuestas nos ha permitido confirmar si cumplen con los requisitos (licencia, métodos de pagos fiables, etc) para ofrecer un entorno de juego favorable.

MegaPari es un casino online con licencia de Curazao adjudicada a la empresa "VdSoft & Script Development NV", en donde nos hemos encontrado con una buena variedad de proveedores. Esto nos habla de la estabilidad de esta plataforma de casino, la cual opera desde el año 2019, que además incorpora un bono de bienvenida del 100% para pagos de hasta 77.800 $ARS.

Por un lado, es una web bastante simple, con un diseño básico, pero que dispone de una buena organización de sus categorías, lo que optimiza la navegabilidad por sus diferentes juegos. Además, puedes descargar la app nativa de MegaPari para apostar desde tu celular, lo que facilita mucho la accesibilidad a tu cuenta desde cualquier sistema operativo.

En cuanto a los métodos de pago, tenemos que decir que disponen desde métodos tradicionales (tarjetas de crédito y transferencias) hasta plataformas digitales. En este sentido, podemos realizar depósitos a través de servicios como MercadoPago, RapiPago o Pago Fácil, además de poder depositar con criptomonedas (Bitcoin, Ethereum).

Pros

Excelente bono de bienvenida.

Tiene Club VIP.

Acepta pagos en peso argentino.

Variedad de juegos en vivo.

Más de 100 proveedores de software.

Contras

Poco tiempo en el mercado.

Retiros máximos de $10.000 USD.

Es probable que ya hayas escuchado hablar de 1xBet Casino, pues es una plataforma que ha logrado posicionarse rápidamente entre las webs de apuestas más importantes. Honestamente, su punto fuerte son los bonos, ya que puedes reclamar un paquete de bienvenida de $213.000 ARS y 150 giros gratis.

En el ámbito legal, es una web desde la cual puedes jugar con absoluta confianza, pues es gestionada por la empresa "Caecus N.V." bajo la autorización del Gobierno de Curazao. Además, 1xBet es patrocinador oficial del FC Barcelona, y es socio deportivo de la CAF.

En cuanto a sus juegos, hemos podido comprobar que su oferta es bastante extensa, aunque tenemos que aceptar que se especializan en juegos de slots y juegos en vivo. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedes disfrutar de juegos como el póker, ruletas, keno y juegos "Megaways".

Ya para concluir, no podemos dejar de lado sus métodos de pago, pues incorporan una larga lista de opciones entre las cuales podrás elegir MercadoPago, WebMoney, así como también puedes pagar con Bitcoin o RapiPago.

Pros

Incluye soporte telefónico.

Patrocinador del FC Barcelona.

Aplicación para iOS y Android.

Variada galería de bonos.

Contras

Chat en vivo limitado.

Ciertos bonos no están habilitados para Argentina.

No ha sido un trabajo sencillo para Codere consolidarse como uno de los casinos referentes en el sector, sin embargo, es una de nuestras alternativas favoritas. Esto se debe a que tiene una oferta equilibrada entre apuestas deportivas y juegos de azar que hacen de esta web un casino muy versátil para un público extenso.

No es un secreto que el público argentino es bastante exigente, lo que ha llevado a Codere a perfeccionar su software y mejorar su diseño. Como resultado, podemos acceder a una web con licencia de las autoridades argentinas (LOTBA), donde efectivamente se puede apostar con pesos argentinos ($ARS) sin ninguna restricción.

Con referencia a los servicios de pago, tenemos que decir que no hay mucha variedad, sin embargo, las alternativas disponibles ofrecen un rápido procesamiento de las transacciones. En este sentido, puede que las transferencias bancarias sean la opción más utilizada, aunque también puedes depositar haciendo uso de MercadoPago o DEBIN.

No podemos terminar esta breve reseña sobre Codere sin mencionar que tiene algunas promociones interesantes, como el 10% del primer depósito de hasta $10.000 ARS. Sin duda, una característica que llama fácilmente la atención de los nuevos jugadores.

Pros

Variedad de ofertas semanales.

Galería de juegos limitada.

Ofrece soporte a través de WhatsApp.

Es patrocinador oficial del Real Madrid.

Contras

Bajo bono de bienvenida.

El chat puede ser lento en ocasiones.

A veces nos encontramos con sorpresas que superan nuestras expectativas, como es el caso de VulkanBet, una plataforma con sede en Chipre, que tiene una oferta de juegos de primera. Tenemos que decir que este casino no tiene nada que envidiar a otros operadores, pues dispone de juegos desarrollados por proveedores reputados, buenos métodos de pago, además de las mejores promociones.

Antes que nada tenemos que decir que tiene licencia de Curazao, un aspecto que te quitará el peso de la preocupación por la seguridad. En este sentido, disponen de buenas políticas de privacidad, protocolo SSL de 128 Bits, así como un excelente soporte en vivo y a través de Telegram.

Por otro lado, también hemos encontrado marcas de software como "Play'n GO" o "Pragmatic Play", así que al menos en lo que se refiere a juegos, no tenemos ningún punto negativo que destacar. Ahora bien, no podremos jugar en VulkanBet sin hacer un primer depósito, por lo que disponen de servicios cómo MercadoPago, Pay4Fun y Pago Efectivo.

Pros

Soporte de buenos proveedores.

Acepta pagos en ARS.

Bono de bienvenida de $150.000 ARS.

Extensa galería de ofertas.

Contras

No tiene programa VIP.

Sin soporte telefónico.

Puede que Bodog sea un nombre que te resulte familiar, y esto se debe a que es una plataforma que opera desde el año 1994 (aunque realmente su llegada a "Latam" fue en el 2017). Desde entonces, se ha convertido en uno de los referentes en este sector, pues dispone de una buena oferta equilibrada entre juegos de casino y apuestas deportivas.

Como primer punto, tenemos que destacar que Bodog es una web legal, la cual opera con autorización del Gobierno de Curazao. Asimismo, es un casino gestionado por "Connaught Media B.V.", por lo que, puedes jugar con la confianza de que tus datos y fondos de casino estarán protegidos por rigurosas políticas de privacidad.

Además, sus métodos de pago son bastante seguros, así que si lo deseas, puedes depositar con MercadoPago o Astropay sin cargos o comisiones. Finalmente, para cerrar con "broche de oro", no podemos dejar de lado su bono de bienvenida, el cual te permite reclamar hasta $1.500 USD o su equivalente en pesos argentinos. Cabe destacar que este bono se reparte en los 3 primeros depósitos, por ende las oportunidades de ganar se multiplican.

Pros

Buen bono de bienvenida.

Tiene programa de recompensas "Bodogers".

Acepta pagos con Bitcoin.

Veridad de Show Games en vivo.

Contras

Pocas billeteras electrónicas.

Sin soporte telefónico.

Betsson es uno de los casinos online con mayor prestigio en el sector iGaming, aunque también tiene una vasta trayectoria como Sportbook (casa de respuestas). Como plato principal debemos destacar que sus servicios de pago funcionan bastante bien, pues podemos pagar con MercadoPago, Visa o DEBIN, lo que agiliza los depósitos y retiradas.

En el aspecto legal, es un casino que opera con una licencia vigente que ha sido verificada por nuestros expertos. De modo que al realizar tus apuestas, tendrás el respaldo de las autoridades argentinas, pues tienen licencia de "La Provincia de Buenos Aires".

En este mismo orden de ideas, tenemos que agregar que Betsson es una web gestionada por "Casino de Victoria S.A. - Betsson Malta Holding Limited", así que puedes acceder a una plataforma bien consolidada. A modo de resumen, podemos destacar el buen funcionamiento de su app, que tiene un bono de bienvenida de hasta $50.000 ARS, además de cubrir modalidades de juegos como slots, game shows, ruletas y juegos de cartas.

Pros

Tiene una app nativa para celulares.

Incluye juegos con Jackpots.

Se puede pagar con MercadoPago.

Es patrocinador oficial del CABJ.

Contras

No tiene programa de fidelidad.

Chat en vivo limitado.

#7 Bet365 Argentina ( www.bet365.com.ar )

Con más de 20 años de experiencia en el sector, Bet365 es uno de los grandes casinos que cuentan con una extensa comunidad de seguidores. Puede que se deba a su amplia oferta de juegos, o incluso a sus políticas de seguridad que protegen los intereses de los clientes, pero lo cierto es que no se puede negar su popularidad.

Bet365 dispone de apuestas deportivas y juegos de casino, con una cobertura eficiente de modalidades como las slots para los más tradicionales, o transmisiones en "Streaming" para quien buscan una mejor interacción. De modo que si estás en busca de un casino fiable, Bet365 es una buena alternativa, pues opera bajo la normativa del Reino Unido (UK Gambling Commission) y Buenos Aires.

Por otro lado, la selección de métodos de pago disponibles para depositar y retirar fondos hace que sea muy sencillo gestionar los pagos en este casino. Así que si quieres utilizar tarjetas de crédito o prefieres utilizar plataformas como MercadoPago, en Bet365, puedes contar con la seguridad de que las transacciones se procesan bajo rigurosos protocolos de privacidad.

Pros

Extensa variedad de juegos.

Variedad de métodos de pago.

Acepta pagos en $ARS.

Tiene una app para iOS y Android.

Contras

Restringido en algunas regiones.

Pocos métodos de depósito.

Basta con explorar un poco de lo que ofrece 22Bet Casino para entender que es un casino de gran alcance, incluso ideal para los principiantes. En primer lugar podemos decir que tiene una interfaz agradable y cómoda de usar (tanto en celulares como en computadoras) lo que agiliza mucho las jugadas.

Además, tienes la posibilidad de activar un primer bono de bienvenida de $122 USD (o su equivalente en ARS), con el cual puedes duplicar tu depósito y mejorar tus jugadas. Ahora bien, para poder depositar deberás elegir un método de pago, así que tienes una larga lista de opciones, entre las cuales destacan MercadoPago, Bitcoin y plataformas digitales.

Puesto que tiene licencia de Curazao y es gestionado por "TechSolutions (CY) Group Limited", cuentas con la absoluta confianza de que tus datos e información financiera estarán protegidos. Nos queda claro que es un casino en el que se puede confiar, y que además incluye muchos juegos populares entre los jugadores argentinos, como la ruleta en vivo, blackjack y las slots con "Jackpots".

Pros

Variedad de promociones de casino.

Tiene juegos con botes acumulados.

Acepta jugadores de Argentina.

Dispone de su propia app nativa.

Contras

Sin programa de fidelidad.

No ofrece soporte telefónico.

Resulta difícil ignorar el crecimiento de un casino como Casimba, pues nos atreveremos a decir que es uno de los grandes favoritos para los nuevos jugadores. Por tal motivo, se ha ganado su lugar en este "Top", pues su oferta de juegos, la seguridad que aporta y la confianza que transmite, hacen de Casimba un sitio muy completo.

No hay que profundizar mucho en Casimba para tener una idea de lo que ofrecen, pues su bono de bienvenida salta a la vista desde que entramos a la web. Nos ofrecen el 100% de hasta $10.000 ARS con 25 giros de regalo adicionales, (lo que no viene nada mal para empezar).

Pero seguramente te preguntarás acerca del estatus legal de Casimba, pues tenemos que decir que posee una licencia de la MGA, la cual ha sido verificada por nuestros especialistas. Además, es una web gestionada por "White Hat Gaming", así que puedes estar seguro de que tus datos e información personal estarán protegidos.

Ahora bien, para poder jugar se requiere de un depósito, así que puedes emplear servicios cómo MercadoPago, PayPal o incluso Apple Pay.

Pros

Amplia variedad de métodos de pago.

Acepta pagos en $ARS.

Incluye proveedores como NetEnt o Play n Go.

Más de 3.000 juegos disponibles.

Contras

No tiene app para iOS.

No acepta pagos con Bitcoin.

Desde nuestra experiencia, al comprobar la eficiencia de Playzee para jugar en Argentina, tenemos que decir que el resultado ha sido mejor de lo que esperábamos. Para ser un casino relativamente nuevo, está equipado con juegos populares dentro del sector, creados por marcas relevantes como NetEnt o Evolution Gaming.

Sin embargo, no es allí donde radica el único encanto de Playzee Casino, pues una vez que activas tu cuenta, puedes acceder a una "jugosa" bonificación. En este sentido, con tu primer depósito podrás reclamar un bono de 100% hasta $150.000 ARS, además de 150 giros de regalo.

También tenemos que decir que en el ámbito de los pagos, el desempeño de Playzee es bastante eficiente, pues acepta transacciones en ARS (peso argentino) a través de servicios fiables. Encima de que puedes pagar en la moneda local, podrás transferir desde servicios como PayPal, Apple Pay, MercadoPago y Neteller, lo que facilita mucho el manejo de tus finanzas.

Finalmente, tenemos que decir que tiene licencia de Malta (MGA), así que puedes jugar con plena confianza desde una web gestionada por la empresa (White Hat Gaming).

Pros

Tiene programa de puntos "Zee".

Soporte de marcas de software conocidas.

Dispone de Jackpots.

Extensa galería de casino en vivo.

Contras

No tiene atención telefónica.

No se puede pagar con criptomonedas.

Qué es MercadoPago

Si quieres acceder a los juegos de azar que ofrecen los casinos online de Argentina, debes saber que primero hay que hacer un depósito. MercadoPago es una de las alternativas disponibles para ingresar fondos en tu cuenta, ya que constituye una buena opción para hacer transacciones seguras y cómodas.

Básicamente, es una plataforma en la que debemos registrarnos y transferir fondos para posteriormente poder pagar en casinos. Particularmente en Argentina, goza de una buena reputación, siendo una de las pasarelas de pago más utilizadas tanto en computadoras como en dispositivos móviles.

Puede que una de las razones que ha popularizado a MercadoPago como método de pago en casinos sea que las operaciones se pueden tramitar instantáneamente. Por tal motivo, no hay que esperar el tiempo de procesamiento "eterno" que suelen realizarse con otro tipo de servicios, como las transferencias bancarias.

Una de las ventajas que podemos destacar de MercadoPago es que es una plataforma vinculada a otros instrumentos financieros. En tal sentido, puedes ingresar saldo en tu cuenta desde tarjetas de crédito o débito, así como algunas billeteras electrónicas. Incluso, tenemos que agregar que no tienes que preocuparte por las comisiones, ya que no hay cargos adicionales.

Por otra parte, MercadoPago opera de manera legal en Argentina, pues es una empresa que está constituida bajo el amparo de las leyes locales. Por tal motivo, es viable apostar a través del uso de MercadoPago como servicio de pago, pues tiene certificaciones de seguridad que avalan su popularidad y reputación en el sector iGaming.

Cómo usar MercadoPago en Casinos Online

Tal y como lo hemos comprobado en esta revisión, crear una cuenta en MercadoPago desde Argentina es algo bastante simple. Bastará con cumplir algunos requisitos básicos que te compartiremos en esta sección, y de este modo podrás realizar tus transferencias de fondos de manera segura. Antes de ir con los pasos, tenemos que acotar que no hay que atravesar por rigurosos procesos de verificación, algo que favorece el uso de esta pasarela de pagos.

Paso 1. Entra al cajero del casino

Luego de registrarte en un casino seguro de los que hemos hablado en esta reseña, debes entrar al cajero de tu cuenta. Después, selecciona la opción de "depositar", lo que desplegará las diferentes opciones habilitadas para ingresar fondos en tu cuenta, donde seguro encontrarás a "MercadoPago" entre las opciones destacadas.

Paso 2. Regístrese en MercadoPago

Esta es una pasarela de pago en la que necesitas registrarte para poder usarla, así que a menos que completes el formulario, no podrás ingresar saldo a tu cuenta. Tras compartir los datos solicitados por "MercadoPago" y verificar tu identidad, podrás recargar el saldo de tu cuenta, además de poder transferir fondos al casino.

Paso 3. Elige el importe y deposita

Para completar el depósito en el casino deberás elegir la cantidad de dinero que quieres depositar (dentro de los límites permitidos). Una ventaja de usar MercadoPago es que los pagos se procesan en cuestión de segundos, (sin esperas incómodas). Finalmente, comprueba que el depósito se ha hecho correctamente, y si es así, puedes elegir la sala de casino que prefieras para comenzar a jugar.

Métodos de pago en Casinos Argentina

En los casinos online de Argentina que aceptan "MercadoPago" esta no es la única alternativa de pago que tendrás disponible. De hecho, descubrimos que la oferta de servicios de pago es amplia (más de lo que imaginábamos), pues encontramos opciones modernas y eficientes que agilizan los depósitos. Dicho esto, aquí te compartimos una lista de pasarelas de pago que te permitirán pagar en un casino de manera segura.

DEBIN: Dentro de los métodos de pago utilizados en Argentina, DEBIN es una de las opciones con mayor número de usuarios, (después de MercadoPago). Asimismo, es una plataforma de pagos que habilita los fondos directamente desde tu cuenta, lo que simplifica los depósitos.

Pago Fácil : Es una red de transacciones financieras de origen argentino, que permite realizar pagos electrónicos desde un ordenador o dispositivo móvil. Además, es un método de pago estable que cuenta con más de 4.000 puntos de pago que permiten realizar depósitos en efectivo.

Criptomonedas: Seguramente habrás escuchado de criptomonedas como "Bitcoin, Dogecoin" o "Ethereum", las cuales son aceptadas como medio de pago en algunos casinos. La confidencialidad que ofrecen los pagos con criptomonedas aumentan la confianza en estas transacciones instantáneas.

PayPal: Al ser una de las billeteras electrónicas más conocidas, pagar con PayPal genera una confianza superior a la que ofrecen otros servicios. Al permitir pagos utilizando solo un correo electrónico, se pueden agilizar las transacciones de una manera confidencial.

Tarjetas crédito: Visa y Mastercard son dos instrumentos de pago ampliamente conocidos en Argentina para depositar en casinos online. Además, su uso también sirve para financiar tu cuenta de MercadoPago, por lo que tiene más de una utilidad.