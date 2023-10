WhatsApp cambiará para siempre: se filtra el diseño nuevo que modificará el uso de la aplicación

WhatsApp suma funciones, en su intento por parecerse a WeChat, una super aplicación china que incluye mensajería instantánea, pagos electrónicos y otras interacciones sociales. En ese proceso, la empresa de Meta prepara un diseño nuevo de su interfaz, con iconos nuevos.

La mayor parte de las novedades de WhatsApp fueron en los años últimos para mejorar la productividad y la experiencia del usuario. Desde los mensajes cifrados hasta los canales, la progresión no alcanzó al diseño.

El objetivo de WhatsApp es convertirse en la mejor aplicación de mensajería instantánea para el usuario común y una herramienta para empresas, celebridades y entidades, para que así propulsen su marca o mejoren la gestión de algunas actividades como el servicio posventa o el contacto con el cliente.

La última beta de WhatsApp ofrece una visión de los cambios que habrá en la interfaz de la aplicación. La captura de pantalla difundida por un medio especializado muestra todos los elementos de la interfaz que se podrán usar dentro de poco.

Estos cambios estarán en Android y en el iPhone, aunque más emparejados a los elementos de la interfaz de iOS. El diario digital WaBetaInfo informó que en la versión beta 2.23.20.10 de WhatsApp para Android se encontraron estas novedades:

