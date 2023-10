Con los casinos online, la diversión ha encontrado nuevas formas de manifestarse y cada vez más personas en la Argentina están probando las mieles de la suerte. La sensación de suspense al esperar el siguiente giro de la ruleta, la emoción de una mano de blackjack o el sonido de las tragamonedas pueden experimentarse por internet desde la comodidad de nuestro hogar.

Pero, ¿cómo saber cuál es el mejor espacio virtual para sumergirse en esta experiencia? No todos los casinos online se crean de la misma forma y es fundamental considerar ciertos factores clave para asegurar una experiencia inolvidable y segura.

En este artículo, nos hemos propuesto destilar la crema de la crema, basándonos en aspectos cruciales como: la seguridad del sitio, la variedad y calidad de su catálogo de juegos, la experiencia de uso general, los métodos de pago disponibles, la eficacia de su atención al cliente y, por supuesto, las promociones que ofrecen.

Acompáñanos en este viaje por los 13 mejores casinos online de Argentina en pesos. ¡Que comience el juego!

Los 13 mejores casinos online de Argentina

Casino Days – el mejor casino online en Argentina Playzee – excelente programa VIP Fezbet - +6.000 juegos disponibles Casimba – seguro con licencia MGA Spin Casino – casino online muy confiable Melbet – buena variedad de juegos Jackpot City – buen programa de lealtad Bodog – se puede pagar con criptomonedas Rojabet – 120 salas de casino en vivo Latribet – juegos de los mejores proveedores Betcris – pertenece a un gran grupo empresarial Fantasticbet – juegos demo gratis Platinum Play – puedes ganar un crucero

Ahora vamos a ver cada uno de los mejores casinos online en Argentina de nuestra lista más en detalle:

Casino Days

Desde el momento en que pones un pie en Casino Days -o quizá deberíamos decir el cursor del mouse- se siente como una bienvenida calurosa. El bono de bienvenida es tentador, pero si algo distingue a Casino Days es su vasto catálogo. Con más de 4,000 juegos disponibles, es imposible no encontrar algo que despierte tu interés y le vale a esta plataforma para estar entre los mejores casinos online de Argentina en pesos.

Desde tragamonedas hasta juegos de casino en vivo, la diversidad y calidad son palpables. Trabajan con algunos de los proveedores más reconocidos, como Pragmatic Play, Play'n Go, y Microgaming, garantizando horas de diversión de alta calidad.

Sin embargo, no todo es color de rosa. En cuanto a la seguridad, aunque Casino Days parece ser confiable, su licencia de Curazao nos deja con ciertas reservas. A pesar de que la licencia puede ser considerada menos exigente, el casino ofrece herramientas valiosas para el jugador como opciones de autocontrol y juego seguro.

En resumen, Casino Days destaca por su variedad de juegos, su bono de bienvenida y la experiencia general que ofrece al usuario. Si bien hay áreas de mejora, especialmente en términos de licencia, aquellos que buscan una experiencia de juego diversa y rica la encontrarán aquí.

Puntos fuertes de Casino Days:

Catálogo Amplio: Más de 4,000 juegos. Proveedores top: Pragmatic Play, Play'n Go. Juego responsable: Herramientas de autocontrol.

Punto débil de Casino Days

Licencia: Curazao, menos rigurosa.

Playzee

En el amplio mundo de los casinos en línea, PlayZee se presenta como una elección exclusiva para los entusiastas de los juegos de casino. Si estás buscando una plataforma de casino virtual en Argentina, este es tu lugar.

La gama de opciones incluye tragamonedas, blackjack, ruleta, raspa y gana, y el emocionante juego Deal or No Deal, además de una amplia oferta de juegos en vivo.

Este casino online destaca por ofrecer más de 1.300 tragamonedas de proveedores confiables y cuenta con licencias del Reino Unido y Malta. La opción de jugar tragamonedas de forma gratuita es un plus, especialmente para aquellos que buscan familiarizarse con los juegos antes de invertir dinero real.

Aunque hay una excelente variedad de juegos, un pequeño área de mejora sería la incorporación de más filtros para facilitar la búsqueda de juegos según las preferencias de cada jugador.

Para los argentinos que buscan depositar y retirar dinero, PlayZee ofrece múltiples métodos, desde tarjetas de crédito y débito hasta soluciones electrónicas. La plataforma garantiza que no hay comisiones adicionales y permite operar en pesos argentinos.

En cuanto a la seguridad, PlayZee se consolida como una opción confiable con licencias de importantes reguladores. Además, su programa de fidelidad es una atractiva propuesta para aquellos jugadores recurrentes que buscan obtener recompensas adicionales por su lealtad.

Puntos fuertes de PlayZee:

Variedad: más de 1.300 tragamonedas. Licencias confiables: Reino Unido y Malta. Opciones de pago: operaciones en pesos argentinos.

Punto débil de PlayZee:

Búsqueda de juegos: falta de filtros avanzados.

Fezbet

Fezbet Argentina tiene un excelente casino online que permite los abonos en pesos. Hablamos de un catálogo con más de 6.500 juegos y más de 160 salas en vivo, así que es difícil no encontrar algo que te entusiasme. Estos juegos provienen de renombrados desarrolladores, garantizando una experiencia de calidad.

En el apartado de las tragamonedas, Fezbet colabora con destacados proveedores como Yggdrasil, Playson y Edorphina, lo que da testimonio de su compromiso con la calidad y la seguridad.

Los juegos de mesa clásicos, como el videopoker, baccarat, ruleta y blackjack, están bien representados, al igual que la oferta de casino en vivo con juegos populares como Ruleta, Sweet Bonanza y Crazy Time, por mencionar solo algunos.

Sin embargo, en términos de seguridad, es importante ser cauteloso. Aunque en nuestra experiencia no hemos tenido problemas con Fezbet, su licencia de Curazao no ofrece las mismas garantías que otras jurisdicciones más reconocidas. Esto significa que, si bien puedes disfrutar de su oferta, es esencial estar informado y saber que, en caso de disputas, las resoluciones podrían no ser tan favorables.

Por el momento, Fezbet no ofrece una aplicación móvil, pero los usuarios pueden acceder y disfrutar de sus servicios a través de la página web en sus dispositivos móviles.

Puntos fuertes de Fezbet Argentina:

Amplio catálogo: más de 6.500 juegos. Colaboración con destacados proveedores: Yggdrasil, Playson, Endorphina. Variedad en juegos de mesa y casino en vivo.

Punto débil de Fezbet Argentina:

Licencia de Curazao: menos garantías que otras jurisdicciones.

Casimba

Casimba es, sin lugar a dudas, uno de los casinos online más destacados en la escena actual en la Argentina. Con una impresionante colección de más de 3.000 juegos, garantiza diversidad y calidad para todos los jugadores. Lo que resulta particularmente impresionante es que no solo ofrecen una gran cantidad de juegos, sino que estos provienen de variados proveedores reconocidos como Microgaming y NetEnt, garantizando experiencias novedosas para sus usuarios.

El casino en vivo de Casimba no decepciona, con más de 45 salas que incluyen juegos tradicionales y modernos, desde el clásico Blackjack hasta innovadores game shows como Crazy Time. Además, los aficionados a las tragamonedas tienen la opción de probar los juegos en versión demo antes de comprometer su dinero.

En cuanto a transacciones, Casimba facilita una amplia variedad de métodos de pago que permiten los pesos.

Un punto destacado es la seguridad que garantizan: al operar bajo una licencia de Malta, aseguran juegos justos y protección al consumidor conforme a estándares europeos. Además, la plataforma utiliza medidas robustas para asegurar la confidencialidad de los datos de sus usuarios.

A pesar de algunos inconvenientes menores en la navegación, la experiencia general es altamente positiva. Casimba, respaldado por White Hat Gaming, se perfila como una opción confiable y atractiva para los entusiastas de los casinos en línea.

Puntos fuertes de Casimba:

Impresionante colección de más de 3.000 juegos de proveedores líderes. Casino en vivo de alta calidad con variedad de juegos. Seguridad y protección al consumidor bajo licencia de Malta.

Punto débil de Casimba:

Inconvenientes menores en la navegación del sitio.

Spin casino

Spin Casino emerge como una opción sólida entre los mejores casinos online de Argentina en pesos. Con una historia que supera las dos décadas y una oferta que comprende más de 600 juegos, se ha ganado el respeto y la confianza de muchos usuarios. Sin embargo, se debe considerar que no ofrece versiones demo, por lo que la entrada a la acción requiere registro y depósito.

Visualmente, Spin Casino luce distinguido, usando una paleta de colores que combina el blanco, azul y negro. Su fuerte radica en las tragamonedas, especialmente aquellas con jackpots progresivos. Pero el casino en vivo no se queda atrás, ofreciendo juegos tradicionales y modernos para satisfacer a los más exigentes.

En cuanto a las transacciones, Spin Casino admite varias opciones de pago, aunque podría beneficiarse de la adición de métodos populares en Argentina. Las retiradas de fondos son relativamente ágiles, aunque se solicita la verificación de la identidad del usuario para garantizar la seguridad.

Un punto sobresaliente es su Club de Fidelidad, que evidencia el compromiso de Spin Casino con sus usuarios más leales. Aquí, las apuestas se traducen en puntos que pueden resultar en bonificaciones y ascensos en el programa.

La seguridad no es una preocupación, ya que Spin Casino cuenta con licencias de Malta y Kahnawake, garantizando juegos justos y protegidos.

Puntos fuertes de Spin Casino:

Más de 20 años de experiencia con una oferta sólida de más de 600 juegos. Club de Fidelidad que recompensa a los jugadores leales. Seguridad garantizada con licencias de Malta y Kahnawake.

Punto débil de Spin Casino:

No ofrece versiones demo de sus juegos.

Melbet

MelBet es un casino online disponible en Argentina que pertenece a la empresa Pelican Entertainment B.V. y opera con una licencia de Curaçao. Aunque esta licencia no proporciona un soporte robusto a los jugadores en caso de problemas, el casino aún ofrece una variedad de opciones atractivas para los entusiastas del juego.

El sitio presenta una amplia gama de juegos, especialmente las tragamonedas, con títulos de desarrolladores destacados como NetEnt, BetSoft, Quickspin y Blueprint. Aunque carece de juegos de Microgaming y Play'n GO, la oferta es lo suficientemente amplia para atraer a muchos jugadores. Además, MelBet ha hecho un gran esfuerzo en su sección de casino en vivo, ofreciendo juegos clásicos como baccarat, blackjack y ruleta, además de opciones de póker.

Una característica destacada del sitio es su función de búsqueda y filtrado, que permite a los usuarios navegar y encontrar juegos con facilidad. También tienen un fuerte enfoque en el bingo, algo que no todos los casinos en línea ofrecen con tanta prominencia. Para aquellos jugadores que prefieren juegos móviles, MelBet está optimizado para dispositivos portátiles, asegurando una experiencia de juego fluida sobre la marcha.

Otras opciones de entretenimiento incluyen juegos de TV y una sección dedicada a títulos de caza y pesca. Sin embargo, la ausencia de video póker puede ser notable para algunos, y aunque su selección de juegos de mesa podría ser limitada, el casino en vivo compensa en gran medida esta carencia.

En cuanto a las transacciones financieras, MelBet ofrece una variedad de métodos de pago en pesos.

Jackpot city

JackpotCity Chile se presenta como un casino en línea con un enfoque predominante en los juegos del desarrollador Microgaming. A pesar de tener una oferta quizás más limitada en comparación con los mejores casinos online de Argentina, destaca por su confiabilidad. Esto es respaldado por su licencia otorgada por la Kahnawake Gaming Commission, una respetada organización canadiense, así como una licencia de la MGA. A esto se suma la certificación eCOGRA, que garantiza que los juegos son justos y basados en generadores de números aleatorios.

En cuanto a la variedad de juegos que ofrece, JackpotCity tiene desde tragamonedas clásicas hasta temáticas, incluyendo aquellas con jackpot progresivo. Los aficionados al blackjack tienen opciones tanto en versiones en vivo como en software, y lo mismo sucede con la ruleta, que ofrece desde versiones americanas y europeas hasta las llamadas Real Roulette. El casino en vivo no se queda atrás, contando con juegos tradicionales y también propuestas de Evolution Gaming como mega ball y crazy times.

Para aquellos jugadores que prefieren la comodidad de los dispositivos móviles, JackpotCity permite el acceso a través del navegador o mediante sus aplicaciones disponibles para iOS y Android. La experiencia de usuario se ha diseñado para ser amigable y adaptativa, aunque algunos usuarios podrían encontrar algo molesto el captcha recurrente que se presenta al navegar el sitio.

El casino también valora la lealtad de sus jugadores a través de un programa basado en puntos, con distintos niveles que van desde Bronze hasta un nivel especial llamado Privé. Estos puntos, con el tiempo, pueden ser canjeados por bonos y otros premios.

La seguridad en JackpotCity no es un tema que se tome a la ligera. Además de las mencionadas licencias y certificación, destaca su retorno teórico al jugador (RTP) con un promedio cercano al 96%. Además, es importante mencionar que su principal proveedor de software es Microgaming, una empresa reconocida y confiable en la industria del juego.

En resumen, JackpotCity, aunque con una gama quizás no tan extensa como otros casinos online, ofrece una experiencia de juego en línea confiable y de calidad.

Puntos fuertes de JackpotCity:

Licencias de Kahnawake Gaming Commission y MGA, junto con certificación eCOGRA. Variedad de juegos, incluyendo tragamonedas y juegos en vivo, y soporte para dispositivos móviles. Programa de lealtad robusto con niveles desde Bronze hasta Privé.

Punto débil de JackpotCity:

Presenta un captcha recurrente al navegar el sitio que puede ser molesto para algunos usuarios.

Bodog

Bodog es otro de los mejores casinos en línea de Argentina que aceptan pesos. Presenta una oferta de juegos que, aunque no es la más extensa, sí destaca por su variedad y constante actualización. Bodog no solo se enfoca en la cantidad, sino en la renovación y calidad. Con más de 270 títulos de tragamonedas, incluye opciones con botes progresivos y la posibilidad de jugar demos para familiarizarse sin costo alguno. El casino de Bodog Argentina no se queda atrás con sus clásicos. Encontrarás desde Ruleta, Blackjack, Vídeo póker, Baccarat, hasta opciones más regionales como Andar Bahar y Teen Patti. También ofrecen más de 30 opciones para los amantes del video bingo y más de 20 salas en su casino en vivo.

Respecto a los métodos de pago Bodog se adapta a los tiempos modernos al aceptar tanto dólares como criptomonedas. Aunque recomendamos precaución con las criptos debido a su volatilidad. Con un ingreso mínimo de $10 dólares, las opciones incluyen tarjetas de crédito y débito (American Express, MasterCard, VISA), Ecopayz, y una variedad de criptomonedas.

Puntos fuertes de Bodog Argentina:

Renovación y calidad en su oferta de juegos. Amplia variedad de juegos clásicos y regionales. Diversidad de métodos de pago incluyendo criptomonedas.

Punto débil de Bodog Argentina:

Catálogo de juegos no muy amplio.

RojaBet

A pesar de estar pensado principalmente para Chile, Rojabet también está disponible en Argentina y es un excelente casino en línea que se destaca por su amplia variedad de juegos. En su sección de casino, los jugadores pueden elegir entre tragamonedas, juegos de mesa y el casino en vivo.

En el ámbito de las tragamonedas, Rojabet sobresale por su vasta colección. Con más de 3000 opciones, el casino presenta juegos de renombrados proveedores internacionales como Microgaming, NetEnt, Play’n Go e Isoftbet. Además, incorpora juegos de otras marcas no tan populares pero igualmente fiables como Vivo, Blueprint y Salsa. Una ventaja es que muchos de estos juegos tienen una versión demo, lo que permite a los jugadores probarlos sin tener que invertir dinero real.

Por otro lado, en lo que respecta a los juegos de mesa, Rojabet ofrece la gama tradicional que incluye ruleta, blackjack, video póker, baccarat, entre otros. Aunque no presenta grandes innovaciones en esta categoría, cumple con las expectativas básicas de los aficionados a estos juegos.

El casino en vivo es otro de los fuertes de Rojabet, contando con más de 120 salas en vivo. Estas salas provienen de proveedores de alto calibre como Evolution Gaming, Isoftbet, Vivo y Microgaming. A pesar de la ausencia notable de PlayTech, la variedad es tal que seguramente satisfará las necesidades de la mayoría de los jugadores. En este segmento, se pueden encontrar juegos tradicionales como ruleta, blackjack, baccarat, así como otros más exóticos como Sic bo y Anadar Bahar.

Sin embargo, cuando se trata de la confiabilidad de Rojabet, surgen algunas inquietudes. Aunque la plataforma parece segura y no hemos experimentado problemas, se respalda únicamente con una licencia de Curazao. Esta licencia puede no ser suficiente para algunos jugadores que buscan mayores garantías.

Puntos fuertes de Rojabet:

Amplia variedad de juegos, con más de 3000 opciones en tragamonedas. Versiones demo disponibles en muchos juegos para probar sin invertir dinero real. Casino en vivo robusto con más de 120 salas provenientes de proveedores de alta calidad. Ofrece juegos de proveedores reconocidos y confiables como Microgaming, NetEnt y Evolution Gaming.

Punto débil de Rojabet:

Se respalda con una licencia de Curazao, que puede no brindar las garantías que buscan algunos jugadores más cautelosos.

Latribet

Latribet es una plataforma de juegos de casino en línea que ofrece una variada gama de opciones para los aficionados a los juegos de azar. Se trata de una web dirigida a Ecuador, pero su buena oferta y accesibilidad hace que también tenga un hueco en la lista de mejores casinos online de Argentina.

A primera vista, la oferta de Latribet se categoriza en tragamonedas, juegos de mesa, juegos rápidos y casino en vivo.

En la sección de tragamonedas, Latribet impresiona con su vasta colección de más de 3200 juegos. Estos provienen de desarrolladores de renombre como Play’n Go, Microgaming e iSoftBet, por mencionar algunos. Una característica destacada es la presencia de juegos Megaways. Además, para quienes quieran experimentar antes de comprometerse, existe la opción de jugar en modo Demo sin costo alguno.

Los juegos rápidos ofrecen una refrescante variedad, incluyendo opciones como video bingo, keno, carta más alta y raspa y gana. Estos juegos brindan una alternativa a aquellos que buscan un cambio de ritmo de las tragamonedas o juegos de mesa tradicionales.

En cuanto a los juegos de mesa, Latribet dispone de los clásicos como blackjack, craps, ruleta, baccarat y video poker. Pero no se queda allí, ya que también integra juegos menos convencionales que prometen ser igualmente entretenidos.

El casino en vivo es otra fortaleza de Latribet. La colaboración con proveedores de alta calidad como Evolution Gaming y Ezugi garantiza una experiencia inmersiva para los jugadores. Con más de 60 salas disponibles, se ofrecen juegos tradicionales y otros menos comunes como Cricket War, Teen Patti, Bac Bo y Dragon Tiger.

Sin embargo, cuando se aborda el tema de la seguridad, surgen algunas preocupaciones. Si bien Latribet encripta la información de los usuarios y sigue estándares de seguridad comunes, su licencia de Curazao podría ser insuficiente para algunos jugadores más cautelosos. A diferencia de otras plataformas con licencias más estrictas, donde se puede apelar a una autoridad independiente en caso de conflictos, Latribet no ofrece esa garantía.

Puntos fuertes de Latribet:

Amplia colección de más de 3200 tragamonedas. Variedad en juegos rápidos y casino en vivo. Colaboración con proveedores líderes como Evolution Gaming.

Punto débil de Latribet:

Licencia de Curazao puede generar inseguridad en jugadores cautelosos.

Betcris

BetCRIS, cuyo nombre proviene de Costa Rica International Sports, es una de las plataformas de juegos más reconocidas en América Latina. Aunque originalmente ganó renombre por sus apuestas deportivas desde su fundación en 1985, su sección de casino también ha logrado consolidarse como una opción atractiva para muchos jugadores.

El casino de BetCRIS refleja la experiencia acumulada de la marca a lo largo de los años. Con una variedad de juegos que abarca desde tragamonedas hasta juegos de mesa clásicos como el blackjack y la ruleta, los usuarios tienen una amplia gama de opciones para elegir. La calidad y diversidad de su catálogo son evidentes, y es probable que haya juegos que satisfagan tanto a los novatos como a los jugadores más experimentados.

Uno de los aspectos más destacados de BetCRIS es su compromiso con la experiencia del cliente. Su plataforma es intuitiva y está diseñada para ofrecer una navegación sencilla, lo que facilita que los jugadores exploren y disfruten de sus juegos favoritos. El servicio de atención al cliente, disponible 24/7 y en varios idiomas, asegura que las inquietudes y problemas de los usuarios sean atendidos de manera rápida y eficaz.

Puntos fuertes de BetCRIS:

Amplia experiencia y reconocimiento en América Latina. Variedad y calidad en juegos de casino. Servicio al cliente 24/7 y multilingüe.

Punto débil de BetCRIS:

Predominancia en apuestas deportivas puede opacar el casino.

Fantasticbet

Fantasticbet tiene méritos propios para estar entre los mejores casinos online de Argentina en pesos, ya que ofrece una gama variada de opciones tanto en apuestas deportivas como en casino.

Su sección de casino es especialmente notable, con más de 2000 tragamonedas disponibles, lo que garantiza a los usuarios una variedad y frescura constantes. Aparte de las tragamonedas, Fantasticbet proporciona una rica selección de juegos, incluyendo variantes de ruleta y blackjack, así como otras categorías como video póker, video bingo, raspa y gana, lotería/keno y juegos instantáneos. Aunque muchos de estos juegos pueden parecer genéricos en su denominación, no se deje engañar por los nombres; la plataforma ofrece versiones DEMO de estos juegos, permitiendo a los usuarios probarlos antes de comprometerse financieramente.

El casino en vivo de Fantasticbet es otro punto a destacar. Con más de 100 salas en vivo disponibles, no solo se ofrecen los clásicos juegos de casino, sino también emocionantes juegos con estilo de show de TV que prometen premios atractivos.

El proceso de registro es sencillo y directo, pero es crucial proporcionar datos auténticos para evitar problemas al momento de realizar retiros. Hablando de transacciones, Fantasticbet acepta una variedad de métodos de pago.

Aunque la experiencia de usuario en dispositivos móviles y computadoras es fluida y agradable, el casino presenta algunas preocupaciones. La principal es su licencia de Curazao. Aunque esta licencia no necesariamente indica que el casino sea inseguro, no es la más rigurosa en términos de regulaciones y estándares en comparación con otras licencias más prestigiosas.

Puntos fuertes de Fantasticbet:

Vasta variedad con más de 2000 tragamonedas. Ricas opciones en juegos y modos DEMO. Casino en vivo con más de 100 salas.

Punto débil de Fantasticbet:

Licencia de Curazao menos rigurosa que otras.

Platinum Play

En Platinum Play, el jugador es recibido con una variedad de más de 700 juegos que se adaptan a todo tipo de apostador. El atractivo de un jackpot progresivo, que brinda a los jugadores la posibilidad de obtener grandes premios, resalta de inmediato al ingresar. Si bien el casino destaca por sus tragamonedas, ofrece mucho más que eso. Juegos clásicos como ruleta, blackjack y video poker también tienen su espacio. Además, lo exclusivo de Platinum Play es la inclusión de juegos novedosos y títulos que solo están disponibles en su plataforma.

Para aquellos que buscan una experiencia más inmersiva, el casino en vivo es impulsado por Evolution Gaming, una de las principales empresas en este nicho. Esta colaboración garantiza acceso a juegos en vivo de alta calidad, desde los clásicos como baccarat, hasta las últimas innovaciones del desarrollador.

El esquema de recompensas de Platinum Play es un incentivo adicional para los jugadores leales y algo que siempre tenemos en cuenta al elegir los mejores casinos online de Argentina en pesos. Desde el primer depósito, los jugadores son introducidos en un programa donde pueden acumular puntos con sus apuestas. Estos puntos, a su vez, pueden ser canjeados por créditos de bonificación. Además, el sistema de niveles, desde Plata hasta Diamante, ofrece progresión y recompensas adicionales para los jugadores más dedicados.

Las promociones especiales, como el Fortune Lounge Cruise, añaden un toque extra de emoción, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de ganar experiencias únicas, más allá de los tradicionales premios en efectivo.

En la era digital actual, es crucial que los casinos ofrezcan una experiencia móvil optimizada. Platinum Play no se queda atrás, con una versión de escritorio que se adapta perfectamente a dispositivos móviles, garantizando una experiencia de juego sin fisuras en cualquier dispositivo.

Puntos fuertes de Platinum Play:

Exclusividad con juegos únicos en su plataforma. Casino en vivo de alta calidad por Evolution Gaming. Sistema de recompensas con progresión y promociones especiales.

Punto débil de Platinum Play:

Falta de una aplicación móvil dedicada.

Cómo hacer un depósito en pesos en los casinos online de Argentina:

Crear una cuenta : Si aún no tienes una cuenta, deberás registrarte proporcionando algunos datos personales, como nombre, apellido, dirección, correo electrónico, entre otros. Ir a la sección de pagos o cajero : Una vez dentro de tu cuenta, busca la opción para realizar un depósito. Esta suele denominarse "Depositar", "Cajero" o "Pagos". Seleccionar el método de depósito : Los casinos online en Argentina ofrecen diversos métodos de pago, tales como tarjetas de crédito/débito, transferencias bancarias, y monederos electrónicos como MercadoPago. Elige el que prefieras. Ingresar el monto : Decide cuánto dinero en pesos deseas depositar y escribe la cantidad. Asegúrate de revisar si hay un depósito mínimo requerido. Confirmar el depósito : Sigue las instrucciones que se te brinden. Si eliges un método como tarjeta de crédito, te pedirán los datos de la tarjeta. Si es un monedero electrónico, podrías ser redirigido a la página de ese servicio para confirmar el pago. Esperar la confirmación : Una vez que hayas realizado el depósito, deberías recibir una confirmación en tu cuenta del casino, y el monto depositado debería reflejarse en tu saldo.

Cómo jugar a un juego de casino:

Elegir el juego : Navega por la biblioteca de juegos del casino y elige el que te parezca más atractivo. Puede ser una tragamonedas, blackjack, ruleta, póker, entre otros. Infórmate sobre las reglas : Antes de empezar a apostar dinero real, familiarízate con las reglas del juego. Muchos casinos ofrecen la opción de jugar en modo demostración, lo cual te permite jugar sin arriesgar dinero real hasta que te sientas cómodo. Ajustar tu apuesta : Dependiendo del juego, podrás elegir cuánto deseas apostar. Por ejemplo, en una tragamonedas, puedes seleccionar el valor de la moneda y el número de líneas de pago. En juegos de mesa, seleccionarás el valor de tu ficha. Jugar : Una vez que hayas ajustado tu apuesta, comienza el juego. En las tragamonedas, esto usualmente implica hacer clic en el botón de "Girar". En juegos de mesa, comenzarán acciones como repartir cartas, girar la ruleta o lanzar dados, según corresponda. Disfrutar y ser responsable : Si bien jugar en el casino puede ser emocionante, es esencial hacerlo con responsabilidad. Establece un límite de dinero que estés dispuesto a perder y no lo superes. Si sientes que el juego se está convirtiendo en un problema, busca ayuda.

Recuerda que el juego debe ser siempre una forma de entretenimiento y no una manera de ganar dinero. ¡Buena suerte y diviértete!