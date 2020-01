Video: dos mujeres trans le dieron una paliza a un hombre que las acosaba en un restaurante

La escena comienza mostrando a las dos travestis que estaban tranquilamente comiendo y a dos hombres en las mesas de al lado burlándose de ellas

En un restaurante de Miami, un hombre que estaba molestando e instigando a dos travestis recibió una golpiza, luego de ser advertido en varias oportunidades de que cesara con las burlas y la "falta de respeto".



La escena comienza mostrando a las dos mujeres trans, una de ellas con una larga caballera rubia y con un ceñido vestido rojo con botas negras y la otra con cabello rojo y camisa roja y pantalón blanco, estaban tranquilamente comiendo y dos hombres en las mesas de al lado comenzaron a burlarse de ellas.





Según se puede observar en el video que se volvió viral a través de Twitter, uno de los hombres -vestido con una camisa verde- se levanta de su mesa y se sienta al lado de mujer con cabello rubio, quien lo rechaza sin violencia y lo obliga a pararse. Mientras tanto, el otro hombre se ríe a carcajadas desde su mesa.

Te puede interesar Karina Rabolini, enamorada y feliz: así pasa sus vacaciones junto a la familia de su novio en Pinamar

Pero esto no culminó allí. Los hombre continuaron con las burlas y las risas, hasta que una de las trans se levantó de la mesa y le advirtió al hombre: "Conmigo no te vayas a equivocar" y le dijo al otro: "No quiero que hables más. Si sigues hablando, te voy a sonar la cara".



"Tócame para que veas, maricón", le dijo el hombre y en ese momento la otra transexual se le tiró encima y comenzó a golpearlo con los puños. Tras unos segundos de manotazos entre ambos, con los otros dos que en un momento intentaron frenar la pelea, la transexual se sacó el zapato y lo golpeó con el taco mientras le gritaba: "¿Cómo fue que dijiste, qué dijiste? A mi me respetas porque soy ciudadana, soy nacida en Florida (...) ¿De dónde eres tú? Ubícate que esto no es Cuba".

El hombre terminó golpeado por las dos transexuales. "A mi me respetas", seguía gritando la de cabello rojo al hombre que quedó tendido en el suelo, mientras desde una mesa cercana filmaban con el celular todo lo que iba sucediendo, y las dos chicas trans se iban del restaurante.