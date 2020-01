Otro mal verano para los vuelos de cabotaje: la mitad de los aeropuertos perdió pasajeros

Hasta el Aeroparque porteño cerró 2019 con un menor flujo de pasajeros. Las promociones de vuelos ultra baratos ahora brillan por su ausencia

La crisis económica que atraviesa la Argentina, con sus vaivenes permanentes en términos de variación del tipo de cambio y suba de costos, le dio un duro golpe a la actividad aerocomercial.

Así, pese a que se pretendía revolucionar el negocio con la apertura de los cielos, el sector concluyó 2019 con problemas financieros y con números en rojo en la mayoría de los aeropuertos del país.

Lo llamativo es que estos malos resultados se observaron en vuelos de cabotaje, el nicho que –a diferencia de los servicios internacionales– en cada instancia de devaluación supo mantenerse en pie por operar en pesos y por estar beneficiado con más promociones y planes de cuotas.

De acuerdo con estadísticas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a las que accedió iProfesional, en diciembre pasado una veintena de terminales concluyeron el mes con indicadores negativos en lo que hace a afluencia de pasajeros respecto de igual mes pero de 2018.

En la medición sobresalen los casos de Santa Fe (merma del 58%), Mar del Plata (-21%), San Luis (-17%), Puerto Madryn (-16%), Esquel (-10%), e incluso el Aeroparque porteño (-5%). También fueron importantes las caídas en Bahía Blanca, Río Cuarto, Comodoro Rivadavia, Termas de Río Hondo, Corrientes y Jujuy, por mencionar otros puntos.

En términos de traslados internacionales, Ezeiza registra una suba del 2%, pero las demás terminales completaron el último mes de 2019 con estadísticas negativas. Tucumán, Rosario, Salta, Ushuaia, Mendoza y Córdoba, en ese orden, lideraron la nómina de aeropuertos con malos resultados.

Precisamente en Córdoba, el cierre de ejercicio es interpretado como un revés de envergadura para el "hub" aéreo que promovió el macrismo en esa ciudad.

En ese territorio, de cara a lo que viene, la pregunta que predomina entre los actores del segmento político y los operadores aerocomerciales se refiere a qué ocurrirá justamente con ese punto de conexión. En la provincia mediterránea crece el temor a que se pierdan más vuelos internacionales.

Córdoba venía de crecer a una tasa de dos dígitos en lo referente a flujo de pasajeros entre 2017 y 2018. La cadena de devaluaciones terminó derribando la tendencia positiva y ya en el último tramo del año pasado la menor afluencia de viajeros internacionales, e incluso domésticos, comenzó a hacerse visible.

Detalle de la actividad de cabotaje, según ANAC:

Otra baja

A la caída del indicador que contempla a los pasajeros domésticos hay que sumarle la intensificación de la baja en lo que hace al movimiento internacional. En ese sentido, el relevamiento del organismo permite apreciar que, a excepción de los meses de junio y agosto, prácticamente todo el ejercicio 2019 fue negativo para el sector:

Ya en el acumulado de viajeros totales por aeropuerto, el monitoreo de ANAC expone que, comparado con 2018, el ejercicio correspondiente al año pasado acumuló rojos también en casi la mitad de las terminales operativas.

Con San Juan, Puerto Madryn, San Luis, Bahía Blanca, Mar del Plata y Santa Fe a la cabeza, un amplio pelotón de aeropuertos acumuló una baja considerable y el resultado mostró como principal novedad positiva el crecimiento de El Palomar, el punto de arribos y traslados aéreos activado durante el macrismo.

El verano no mejora

Consultados respecto de estos números y la evolución de la temporada de verano, analistas y actores de la actividad aerocomercial concuerdan con las cifras explicitadas por ANAC y señalaron que el mal momento para el sector también se está replicando pese a las vacaciones y a que más argentinos eligieron destinos dentro del país, dado el encarecimiento de los pasajes y paquetes al exterior.

En ese sentido, Horacio Preneste, director comercial de Andes, dijo a iProfesional que la temporada "viene siendo mala en varios sentidos", y destacó la fuerte caída en la demanda que muestran los vuelos regionales.

"En términos comerciales, no hay forma de salvar a este verano. La demanda es muy poca, sobre todo si pensamos en destinos en la costa. Por otra parte, no hay pasajeros corporativos en esta parte del año. Y la administración pública también está parada. Además, estamos en feria judicial. De reavivarse el mercado, esto recién podría tomar color en marzo", sostuvo ante este medio.

El ejecutivo aseguró que las aerolíneas siguen, como el año pasado, "perdiendo mucha plata" a raíz de la suba de costos, mientras que la crisis que pega directo en el bolsillo de los potenciales viajeros se hace notar en una "evidente menor demanda de pasajes".

"La gente prefiere ir en auto a los principales destinos de playa. Hoy las empresas pierden mucho porque enfrentan costos de leasing, por ejemplo, y eso exige que los aviones vuelen mucho. Pero al no haber dinero circulando, la ocupación es baja. De ahí que vender barato no se pueda sostener. Es una cadena. Nos espera otro año muy complicado si no hay cambios en las políticas aerocomerciales", expuso Preneste.

Diego Dominelli es director de Aviación en Argentina. En diálogo con iProfesional, destacó como un síntoma del mal momento que atraviesan la compañía la ausencia total de aquellas promociones que, hasta hace escasos meses, comprendían la comercialización de tickets a precios ultra bajos.

"El mercado se está sincerando. Volar por un peso, como se ofrecía en su momento, era parte de una política de desregulación absoluta que puso en estado crítico a muchas empresas. Todas perdieron plata durante los cuatro años de macrismo. Hay aerolíneas que aumentaron de un 5 a un 10 por ciento sus tarifas en este último tiempo. Lógicamente, eso repercutió en la demanda, pero también blanqueó que la estrategia anterior era insostenible", comentó a este medio.

Si bien Dominelli sostuvo que no hay que apresurarse a la hora de evaluar cómo les está yendo a las aerolíneas en lo que va de verano, el experto señaló que el silencio por parte de las compañía respecto de cómo avanza la venta en este tramo inicial de 2020 debe interpretarse como una confirmación de que el volumen de operaciones no es el esperado.

"Nadie informó hasta ahora cómo va la temporada. Normalmente, las empresas se apuran en comentar cuando les está yendo bien. Mar del Plata y su situación actual es un indicador de lo que ha ocurrido con el mercado aéreo en estos años. En su momento volaban Andes, Avianca, Aerolíneas Argentinas. Hoy las dos primeras ya no cubren ese destino. La actividad, para muchas empresas, se ha vuelto inviable", aseguró ante iProfesional.

Por último, Franco Rinaldi, reconocido experto del segmento aerocomercial, sostuvo que los números de diciembre y la escasa demanda de tickets en este comienzo de año dan cuenta de "un sector que está al borde del colapso y hoy atraviesa una crisis profunda".

"Los números de la actividad en general muestran desaceleración o directamente caída en la demanda de tickets. Varias empresas levantaron vuelo y hoy, en el ámbito de lo doméstico, las empresas no tienen razón para expandirse. En simultáneo, la situación macroeconómica hace que la gente no destine fondos justamente a volar en avión", dijo a iProfesional.

Según Rinaldi, hoy "no hay nada en la política económica vigente que incentive a la gente a subirse a un avión". Además, la sucesión de devaluaciones "terminó con las promociones, ya que estas son insostenibles por el alza de los costos operativos en dólares. Las empresas, de hecho, tienen frenados todos sus planes de expansión".

"A diferencia del verano pasado, donde a la mayoría de las aerolíneas les fue bien, este es un momento pésimo para las empresas. La menor demanda está obligando a las compañías a vender los tickets a valores más caros. Por ende, la gente que hoy está volando es la misma que siempre usó el avión como transporte. Rápidamente se está volviendo a la instancia en la que el servicio sólo estaba al alcance de una minoría", concluyó el especialista.