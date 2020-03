Video: un vuelo a Tierra del Fuego volvió a Aeroparque por una mujer que mostraba síntomas de coronavirus

En el momento en que un equipo de médicos con barbijos subió al avión cuando habían aterrizado, los pasajeros subieron que había un caso sospechoso a bordo

En la madrugada de este viernes se activó el protocolo de coronavirus en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que iba a Río Grande, Tierra del Fuego, cuando por una mujer que tosía y tiritaba se decidió regresar a Aeroparque, la terminal aérea porteña.

Todo se desató cuando una doctora que iba en el vuelo AR 2844 informó a los tripulantes que una mujer que viajaba tenía fiebre. Veinte minutos antes de aterrizar otra vez en Buenos Aires, los pasajeros supieron que estaban volviendo "debido a una emergencia sanitaria".

Te puede interesar China cree haber dado con el paciente uno del coronavirus

"El vuelo salió perfecto y como a las 2 de la madrugada más cerca ya de Río Grande, nos dicen que volvíamos a Buenos Aires por razones de salud, nos preocupó a muchos porque pensamos le había pasado algo a un piloto", dijo la diputada nacional Mabel Caparrós (FORJA).



En el momento en que un equipo de tres médicos con barbijos subieron al avión cuando habían aterrizado, se enteraron de que había un caso sospechoso de coronavirus a bordo.

Se trataba de una mujer dominicana que venía con sus dos hijos y que venía viajando hacía casi un día y había pasado por Panamá, Colombia y Uruguay antes de llegar a la Argentina y subirse al vuelo rumbo a Río Grande.



Los médicos que le hicieron los controles, informaron que no tenía fiebre y descartaron, casi de inmediato, que tuviera coronavirus.



Sin embargo, por medidas precautorias no se aisló a la supuesta infectada y a los pasajeros fueron llevados juntos para regresar a la terminal y reprogramar sus vuelos.



"El protocolo epidemiológico es pésimo, me parece se están equivocando, separaron al avión y luego nos bajaron en un amontonamiento que no se puede creer. Nos subieron a dos colectivos y seguimos todos en el mismo amontonamiento", relató la diputada Caparrós en declaraciones a FM Fuego.



Para la legisladora nacional, hubo un mala administración de la situación: "Si la mujer era positivo en coronavirus y el manejo era este, esto era un desastre".



"Falló el protocolo, creo que porque la tripulación se puso nerviosa, hicieron complicado algo que era más sencillo: había que tomarle los datos a la paciente, ver qué le pasaba, llevarla a un lugar reservado, tomarle los datos a todos los que están un metro alrededor, los asientos de adelante y atrás y ya está. No hacer volver al avión", profundizó más tarde en diálogo con Clarín.



La mayoría de los pasajeros reprogramó su vuelo y saldrían este viernes a la noche. Muchos están en un hotel del microcentro porteño, donde también se encuentra alojada la mujer que presentó síntomas que luego fueron descartados.



S