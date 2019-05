¿Buscás vinos nuevos?: 5 tintos de alta gama para darse un gusto

Vinos & Bodegas presenta una selección de etiquetas recién llegadas a las góndolas y que vale la pena probar. Descubrí por qué los recomendamos

No son vinos para todos los días. Por eso, si estás buscando cosas nuevas y tenés planeado gastar un poco más que lo que habitualmente sacás de la billetera para llevarte una botella, te recomendamos cinco nuevos vinos que recién están llegando a las estanterías de las vinotecas.

Son dos Malbec, un Cabernet Sauvignon, un Cabernet Franc y un blend de cuatro variedades.

Todos provienen de terroirs completamente diferentes y tienen un estilo bien definido. El punto en común, sin dudas, es la alta calidad.

Carmela Durigutti Malbec 2016 – Bodega Durigutti – Precio sugerido: $415

Siempre decimos: vinos argentinos hay muchos, muy buenos. Y con gente noble por detrás, también. Vale la pena conocer quiénes están detrás de los vinos que nos gustan. Y en este caso, los hermanos Durigutti, sin hacer alarde de nada, cuentan una historia con cada etiqueta que lanzan. Hay mucho esfuerzo, mucha pasión, mucho trabajo. Y este nuevo integrante de Carmela (que se suma a los otros tres: Reserva, Gran Reserva y Guarda) nació en honor a la hija de Pablo, el menor de los hermanos. Y lo interesante es que este vino expresa muy bien lo que es Las Compuertas, el terroir de Luján de Cuyo del cual los Durigutti son los principales impulsores. ¿Qué ofrece este ejemplar? En nariz hay fruta roja vivaz, que se anticipa crocante, sobre un fondo herbáceo muy tenue. En boca es largo, con una acidez palpable pero nunca molesta y un andar que carga el paladar, pero sin estridencias. Amable, honesto, para beber y beber.

Zaha Toko Vineyard Cabernet Sauvignon 2016 – Bodega Zaha – Precio sugerido: $798

Nos encanta Altamira. No podemos ocultar nuestra sonrisa cada vez que se está por degustar un vino que proviene de ese terroir. Muchos de los vinos que allí se logran (no vamos a pecar y generalizar) tienen varias virtudes: tienen un soberbio equilibrio. En eso, casi pueden llegar a ser imbatibles. Este Cabernet Sauvignon de Alejandro Sejanovich muestra una paleta que sale de lo común: no esperes la clásica pirazina y notas muy verdes o una pimienta potente. Hay mucha fruta roja, un fondo herbáceo y sí, algo de especias, pero muy sutil. Si hay madera, pasa realmente desapercibida. Es un vino compacto, de avance preciso por el centro del paladar, pero conforme avanza, da lugar a una linda textura que se percibe principalmente en el fondo de la lengua y que le da carácter y presencia. Interesante lo expresivo de la fruta, que deja un retrogusto que se extiende una cantidad de tiempo sorprendente.

Benmarco Sin Límites Pedernal Malbec 2017 – Bodega Susana Balbo Wines - Precio sugerido: $938

Pedernal es a San Juan lo que Gualtallary es a Mendoza. Es el hotspot del cual enólogos y sommeliers vienen hablando estos últimos años. La amplitud térmica, el microclima que allí se genera y los perfiles de suelos permiten alumbrar ejemplares que se despegan del resto. Y este Malbec en particular sale definitivamente sale de la zona de confort clásica que suelen tener algunos Malbec: no es el típico vino sexy que muestra una explosiva fruta roja. Aquí, esas notas están matizadas por trazos de hierbas y especias en un primer plano. En boca es un vino bien amplio, de esos que llenan el paladar, con buena estructura, pero no se vuelve remolón y denso: tiene una frescura palpable, que lo hace algo vibrante, sin dejar de lado la elegancia.

Bianchi Particular Cabernet Franc 2016 – Bodegas Bianchi – Precio sugerido: $990

Hace un par de años que Bodegas Bianchi encaró un proceso de renovación. En ese marco, decidió avanzar con un importante refresh de una de sus líneas de alta gama: Particular, que no sólo recibió un restyling a nivel etiqueta: también acaba de ser ampliada con un nuevo integrante: un Cabernet Franc de Los Chacayes. ¿Qué ofrece? Se trata de un Cabernet Franc súper expresivo en nariz, con una fruta entre roja y negra, que suma un trasfondo especiado y un recuerdo a cacao y a ese mismo aroma que queda en las cajas de tabaco. En boca es largo, de muy buen desarrollo y avance preciso. Corre más por el centro que con amplitud, pero definitivamente tiene sustancia y buena estructura. La madurez justa y la acidez en un punto de equilibrio le garantizan un agradable balance, que se confirma por un pulso que, sin llegar a ser extremadamente seco, tampoco lo ubica del lado de los tintos sucrosos. En ese equilibrio radica su virtud.

Barzi Canale Blend de Familia 2015 – Bodega Humberto Canale – Precio sugerido: $2.000

Esta edición limitada de 2.316 botellas fue lanzada para conmemorar los 110 años de la bodega. Se trata de un blend que conjuga Malbec, Merlot, Cabernet Franc y Petit Verdot. ¿El resultado? Un vino del Alto Valle de Río Negro de aromas profundos, con muchas capas y capas de aromas que suman frutas sanamente maduras, hierbas, especias y una madera muy poco previsible, que no va por los carriles clásicos de la vainilla exuberante. En boca muestra cierta tensión, con un Petit Verdot que sostiene el andamiaje. Pero no es pesado. Todo lo contrario: si algo se destaca es su frescura natural, que le da vida y estira la experiencia. Detalle de color, la etiqueta suma elementos visuales de las antiguas latas de galletitas y bizcochos Canale, una marca que era propiedad de la familia Barzi, que lleva las riendas de la bodega.