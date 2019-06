Vinos recomendados: ¿qué nuevos Malbec hay que probar?

En esta nota te proponemos cinco vinos recién lanzados, con precios que parten desde los $160 y se adaptan a todos los presupuestos

¿Buscando vinos nuevos? En Vinos & Bodegas te proponemos conocer cinco etiquetas que se adaptan a diferentes paladares y presupuestos, con precios que parten desde los $160.

¡A tomar nota!

Signos Malbec 2018 – Bodegas Callia – Precio sugerido: $160

Desde el Valle de Tulum, San Juan, llega esta nueva marca de vinos, conformada por un blend y este Malbec, que es sumamente generoso en nariz, con muchas frutas rojas maduras. Es más bien lineal pero exuberante. En boca muestra taninos maduros y dulzones, con un paso sucroso. Pero no peca de goloso, tiene algo de paso suelto y una acidez equilibrada. Vino prolijo y a un precio súper competitivo.

Trivento Private Reserve 2017 – Bodega Trivento – Precio sugerido: $360

El enólogo Germán Di Césare alumbra un Malbec a partir de viñedos seleccionados del Valle de Uco, emplazados en Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Es muy interesante en nariz, por sus aromas en altísima definición, que suma notas de frutas rojas crujientes, flores y un recuerdo a bizcochuelo de vainilla. Bastante clásico en nariz pero trendy en boca: la frescura se ve potenciada por su acidez constante. Es largo, con un ligero graso, pero de pulso seco. Para beber y beber.

Brindando por nada Malbec 2017– Bodega Viña Las Perdices – Precio sugerido: $380

Este vino forma parte de un proyecto que lanzó la banda de rock las pelotas junto con la bodega mendocina Viña Las Perdices. "Tanto Germán Daffunchio como Sebastián Schachtel son fanáticos del vino. Ellos tenían la idea de armar algo relacionado con este mundo", explicó Pablo Silvestre, encargado de Comercio Exterior de la bodega. "En el medio del viñedo fue que surgió hacer uno de los vinos con el nombre del disco más vendido de la banda, ‘Brindando por nada’, y pensando en el público fanático se decidió que ése sea el Malbec, el varietal referente de la industria para el disco referente de la banda". Esta etiqueta –a la que se suma un Cabernet Franc- es perfecto si buscás esa clásica fruta roja madura, tipo mermelada, con notas de especias y el aporte típico de la barrica. En boca muestra un andar híper jugoso, con excelente graso, con taninos maduros. Deja un recuerdo largo, cargado de frutas rojas y café.

Terrazas de los Andes Apelación de Origen Las Compuertas Malbec 2017 – Bodega Terrazas de los Andes – Precio sugerido: $550

La bodega, de la mano del enólogo Gonzalo Carrasco, acaba de presentar este Malbec, que forma parte de una nueva línea que buscan resaltar las particularidades de tres terroirs bien diferenciados: Las Compuertas, en Luján de Cuyo, y Los Chacayes y Altamira, en el Valle de Uco. En este Malbec, la elegancia manda; sus aromas, en tanto, son súper profundos. Ahí se funden las notas de frutas rojas, los suaves toques herbáceos y cierto dejo tostado. En boca es realmente suave, con un andar pulido y una acidez equilibrada, amable. Es apenas sucroso, pero sin abusar. Clásico, sin ser previsible.

Anaia Malbec 2017 – Bodega Anaia Wines - Precio sugerido: $690

Se trata de un nuevo proyecto muy joven, nacido en el corazón de Agrelo, y que recién está presentando sus primeros vinos. Bajo la consultoría del gran Héctor Durigutti, cuentan con una finca de 50 hectáreas a partir de la cual alumbran tintos (Malbec y Cabernet Sauvignon) y blancos (este Viognier y un Sauvignon Blanc). El concepto al que apuntan es que en los vinos se exprese el terroir y que haya una mínima intervención enológica. Este Malbec ofrece en nariz una fruta roja brillante y que se anticipa crujiente, en alta definición. Hay una puntita apenas especiada y un dejo floral pero lejano. Tiene una excelente jugosidad, con un pulso apenas graso, más que compensado por una gran frescura general que seguramente no te remita a Agrelo como el lugar de origen. Pero sí: con un trabajo sensible en el viñedo y en la bodega se demuestra que la frescura no es patrimonio exclusivo de ningún terroir.