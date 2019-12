Un recorrido de emociones peruanas

El tradicional ciclo ICBC Exclusive Gourmet llegó a su última edición del año

Esta vez, Tegui recibió al chef peruano Jaime Pesaque y la cocina de Mayta, ubicado en Miraflores, epicentro de la gastronomía de Lima.



Argentina y Perú se fusionaron en una nueva cita de aromas y sabores que tuvo como protagonista a la cocina peruana contemporánea. Para despedir 2019, Tegui le abrió las puertas a Mayta, un restaurante reconocido no solo por su gastronomía - recientemente entró a la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants-, sino también por su tradicional pisco.



A Jaime se lo conoce como un artesano de la cocina por el nivel de detalle y preparación que caracteriza a sus platos. Emprendedor incansable pasó por Buenos Aires para deleitarnos con sus creaciones y dejar plasmada un poco de la propuesta de restaurant que maneja desde hace once años.







En Mayta, contaba Jaime a iProfesional, se busca con afán la trazabilidad de los productos autóctonos, se combinan técnicas culinarias contemporáneas con productos locales y así se van creando sofisticados y modernos platos. Un mes atrás le llegó la invitación al cocinero para venir a cocinar a Buenos Aires y no lo dudó. El desafío de traer a suelo porteño las bondades de su tierra y fusionarlas con la cocina sensible y detallista de Germán Martitegui, "es un verdadero orgullo y agradezco mucho a Germán por permitirnos que su casa sea una vitrina para mostrar lo que hacemos".

Te puede interesar Cinco nuevos e imperdibles vinos tintos para mantenerse actualizados



Si bien los pasos en Mayta son doce, aquí fueron siete. Para llevarlos a cabo, muchos de los productos necesarios se trajeron de Perú. La propuesta comenzó con un snack de Pijuayo - una especie de palmito -, una emulsión de ajo negro y palta. Luego un ceviche de lenguado, leche de tigre con sacha culantro - hierba típica de la zona selvática peruana -, ají charapita y texturas de plátanos fritos. El tercer paso fue ollucos – un tubérculo -, cushuros y huacatay. Luego, unos choclos bebés quemados a las brasas, con una emulsión de anacardos y sésamos, ajonjolí y cecina – una especie de jamón seco de monte-. El quinto paso fue de vieiras con una emulsión cítrica con muña y lima. El siguiente, pato con berenjenas, una emulsión de tucupí y castañas del Amazonas. Finalmente, el postre, donde el cacao fue protagonista en sus distintas variables resaltando distintas intensidades: helado, mouse, brownie, caramelo y salsa. Cada paso fue acompañado por diferentes vinos argentinos especialmente elegidos para la ocasión provenientes de distintas bodegas del territorio argentino, desde Chubut, pasando por San Juan y Mendoza.







Jaime se propuso dejar huella en tierra palermitana y lo hizo. La nobleza - Mayta significa ‘tierra noble’ en idioma aymara - y el respeto por los productos de su tierra se notaron en cada plato. Los diferentes climas y alturas del territorio peruano se disfrutaron en cada bocado. "Lo que quisimos dejar plasmado cómo honramos el territorio completo de nuestro país, desde el Amazonas hasta la costa".

Te puede interesar Burbujas top y dulces: así es el último lanzamiento de Cruzat

Por su parte, el fundador de Tegui decía: "Estamos muy contentos de que esté Jaime acá, tiene una sensibilidad para cocinar muy linda y hace un trabajo super honesto sobre la comida peruana. Dejamos que haga un menú entero y quienes vinieron pudieron vivir Mayta en Tegui por un día. Nos gusta que esto pase, es brindar nuestra casa para que un colega se muestre".



Sobre los puntos de encuentro entre ambas propuestas, el chef argentino planteaba: "Los dos admiramos mucho los productos de nuestro país y los utilizamos en nuestros platos".





Te puede interesar Alerta por el cambio climático: así se verá alterado el negocio del vino a nivel mundial

Para Germán el balance de año es positivo. "Logramos que cada invitado, desde Mendoza hasta acá, viva momentos únicos, de mucha emoción. Lo que pasa en estas cenas no se vive en otro lado. Son experiencias diseñadas de una manera inolvidable que no serían posibles sin la ayuda de ICBC, nuestro mecenas".



Este año, dentro del marco del ciclo ICBC Exclusive Gourmet, el único restaurante argentino dentro de los 50 mejores del mundo, recibió en su cocina a una selección ilustre de cocineros. Entre ellos, Virgilio Martínez (Perú); Mitsuharu Tsumura (Perú); Josean Alija (País Vasco); Jorge Vallejo (México); y Edgar Nuñez (México) en Tegui Superuco de Mendoza; a Jaime Rodríguez (Colombia) y Federico Desseno (Uruguay) en Buenos Aires.



Lo que comenzó hace unos años con la idea de que los clientes ICBC vivencien y disfruten de los sabores del mundo, promete mucho más de cara al próximo año.



Los clientes ICBC Exclusive Banking pueden disfrutar de la propuesta gastronómica de Tegui con 50% OFF.