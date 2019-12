Vinos: ¿quién es el único enólogo argentino entre los 50 jóvenes más influyentes del mundo?

International Wine & Spirit Competition identificó a los jóvenes profesionales, menores de 40 años, más prometedores de la industria

En la nueva iniciativa creada por International Wine & Spirit Competition (IWSC) se identificaron los jóvenes profesionales, menores de 40 años, prometedores de la industria y de todas las áreas que generaron una contribución significativa en los últimos tres años.

Algunos de los requisitos evaluados para esta iniciativa, denominada "The Future 50", fueron la carrera desarrollada, el aspecto académico, la responsabilidad social y los aportes en innovación de cada una de las personalidades destacadas.

Lo interesante es que Santiago Mayorga, de Nieto Senetiner y Cadus Wines, fue el único enólogo argentino entre las 50 personas más influyentes del mundo del vino en obtener esta distinción.

"Crear vinos y compartirlos es lo que me apasiona. Elaborarlos es un arte, con historias que se conectan con la tierra y el clima. Mi desafío como enólogo es maximizar esas características para elaborar vinos de autor, que puedan ser valorados por su calidad y personalidad. Esta distinción me llena de orgullo y me impulsa a seguir trabajando en mi pasión", afirmó Mayorga.



Cabe destacar que Este año hubo más de 600 nominaciones con profesionales que trabajan como enólogos y destiladores, en desarrollo de productos, diseño y distribución, marketing, periodismo y hospitalidad, entre otros.

La elección de los ganadores fue un proceso de investigación dividido en dos etapas y la decisión final fue tomada por un panel de jueces expertos de todo el mundo.



