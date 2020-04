Bodegueros piden que se anule suba del 30% del aporte obligatorio que hacen a COVIAR

Desde Bodegas de Argentina pidieron que el organismo de marcha atrás con el incremento "en un contexto de profunda crisis como la actual"

Bodegas de Argentina, entidad que agrupa a grandes, medianas y pequeñas empresas, salieron a rechazar el aumento del 30% de la contribución obligatoria aprobado ayer por el directorio de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) "en un contexto de profunda crisis como la actual".

Según datos de Bodegas de Argentina, el presupuesto de la COVIAR es de 140 millones de pesos anuales. Y las bodegas aportan cerca del 45% de ese total.

A este reclamo se sumó Mario Abed, vicegobernador de Mendoza, quien pidió al ministro de Agricultura, Luiz Bazterra, que tome "urgente conocimiento y adopte las medidas necesarias para frenar el aumento del 30% de la contribución obligatoria a la COVIAR, definido por sus integrantes".



"Es inadmisible que en este contexto tan complejo tomen esta decisión, que atenta en forma directa al bolsillo de los agricultores y que demuestra que están completamente alejados de la realidad que vivimos", planteó en las redes sociales.

Solicito al Ministro de @AgriculturaAR Luis Bazterra, que tome urgente conocimiento y adopte las medidas necesarias para frenar el aumento del 30% de la contribución obligatoria a la COVIAR, definido por sus integrantes. — Mario Abed (@MarioAbedok) April 15, 2020

Al reclamo también se sumó el senador Julio Cobos, quien dijo que "en una situación tan compleja como la que vivimos, en momentos de congelamiento de tarifas, alquileres, sueldos; no es momento de aumentar las contribuciones obligatorias como lo definió la Coviar. Esto afecta a muchos productores vitivinícolas".

En una situación tan compleja como la que vivimos, en momentos de congelamiento de tarifas, alquileres, sueldos; no es momento de aumentar las contribuciones obligatorias como lo definió la Coviar. Esto afecta a muchos productores vitivinícolas. https://t.co/qcMtjSqVXu — Julio Cobos (@juliocobos) April 16, 2020

Incluso, se hicieron escuchar pequeños productores, como Juan Ubaldini, propietario de una bodega chica, quien tildó a la decisión como "una locura. Las bodegas daremos pelea, si es lo que quieren".

Una locura. Las bodegas daremos pelea, si es lo que quieren... — Juan Ubaldini (@juanubaldini) April 16, 2020

El problema está en el destino que tienen esos fondos. Sucede que desde la entidad vienen advirtiendo que solo el 25% de los recursos se destinan a la tan necesaria promoción en el exterior, mientras que un 30% se destina a la cuestionada promoción genérica en el mercado interno, un 6% a la comunicación que promueve a la COVIAR, y un 20% a la administración de la institución.

Incluso, según confiaron desde Bodegas de Argentina a iProfesional, se estarían destinando 5 millones de pesos anuales a una consultora para que elabore informes sobre tendencias de consumo que "en nada ayudaron a superar la crisis".



"COVIAR no puede ser una cámara de cámaras; que no tiene que gastar plata, con fondos que aportamos las bodegas, para autopromocionarse y que es clave eliminar los conflictos de intereses", señalaron desde BA.



Incluso, Bodegas de Argentina va un paso más allá y no solo pide que se frene la suba del 30%, sino que directamente solicitan que el Gobierno dé vía libre a las bodegas "a suspender voluntariamente la contribución para destinar dichos recursos a necesidades más urgentes como preservar las fuentes de empleo y disponer de recursos para capital de trabajo".