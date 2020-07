13 vinos perfectos para regalarle a un amigo y que los reciba en su casa

En esta producción te recomendamos 13 vinos de diferentes estilos y precios para que compres online y que tu amigo o amiga los reciba en su casa

Este será un día del amigo definitivamente distinto a todo lo que conocemos. Si bien en buena parte de la Argentina podrá haber reuniones y encuentros, en muchas otras áreas (incluyendo Ciudad y Gran Buenos Aires), la pandemia obliga a que todo se desarrolle de manera virtual.

Por eso, para este festejo atípico, te proponemos 13 vinos de diferentes estilos (vas a encontrar blancos, rosados, espumantes, varietales tintos y blends) y de una amplia variedad de precios. Y lo interesante es que están disponibles para comprar directamente a la bodega, a través de sus páginas de ecommerce, o a través de vinotecas. Lo bueno en que todos los casos se hacen envíos. Porque, ¿qué mejor que regalarle a un amigo o amiga un buen vino?

Luigi Bosca Del Alma White Blend 2018 - Bodega Luigi Bosca

¿Por qué esta bueno para regalar? Porque siempre hay que tener un blanco sofisticado. Este blend entrega notas de frutas de carozo, toques tropicales muy suaves y sutiles y un recuerdo floral. En boca es un vino sumamente equilibrado: tiene graso y buen peso, pero hay una energía ácida, fresca, que lo empuja y lo vuelve más vibrante, sin perder nunca la elegancia. Pero en ese juego entre su presencia y su fluidez y frescura, radica su gran atributo. Permanece largo rato, dejando un recuerdo con capas de damascos, cítricos y más flores. Vino súper gastronómico.

¿Cómo enviárselo a tu amigo o amiga? Lo podés comprar en el ecommerce oficial de Luigi Bosca. Cuesta $4.800 la caja de 6 botellas. Cuenta con envíos a todo el país y pago en cuotas.

Famiglia Bianchi Rosé Blend 2019 – Bodegas Bianchi

¿Por qué esta bueno para regalar? Porque el hecho de que haga frío no es impedimento para disfrutar de buenos rosados. Por el contrario, siempre es ideal tener una botella en la heladera, lista para destapar. En nariz, la pureza de la fruta roja, tan definida, se luce sin interferencias, algo digno de destacar. También aparece algún recuerdo lejano a mandarinas apenas maduras y un dejo floral. No es un blanco unidimensional. Muestra un gratificante recorrido en boca; no es dulzón, pero tiene una levísima oleosidad y la fruta roja de buen impacto refuerza esa sensación. Además, y aquí lo importante, tiene una excelente acidez. Para beber y beber y revalorizar a San Rafael como zona para alumbrar vinos rosados elegantes e, incluso, algo complejos.

¿Cómo enviárselo a tu amigo o amiga? Podés comprarlo de manera directa en el ecommerce de la bodega, con un 35% off ($1.556 la caja de 6 botellas). Realizan envíos a todo el pais.

Trivento White Malbec – Bodega Trivento

¿Por qué está bueno para regalar? Porque es súper original y tiene algo para proponer. Y esta etiqueta sale de lo común, con su color traslúcido piel de cebolla hiper tenue. En nariz, la fruta roja brillante, que recuerda a las ciruelas y cerezas, aparece en primer plano, sumando algo e frutas de pepita. La energía ácida que propone se percibe de punta a punta, con levísimos taninos que le dan algo de presencia. Súper bebible. Un hit para disfrutar todo el año.

Te puede interesar Vinos y quesos: esto es lo que tenés que evitar

¿Cómo enviárselo a tu amigo o amiga? Podés comprarlo en el ecommerce de la bodega, donde también encontrarás vinos de Finca La Chamiza o Casillero del Diablo. Esta etiqueta tiene un precio de $1.848, con 35% off. Hacen envíos gratis a todo el pais para compras superiores a $1.500 (excepto a Patagonia y Tierra del Fuego).

Cadus Signature Series Criolla – Bodega Cadus Wines

¿Por qué está bueno para regalar? Cuando el enólogo Santiago Mayorga se propuso elaborar una criolla, encontraron un viñedo en parral de fines de los '50 con mezcla de criolla grande y chica que tenía muy poco rendimiento y buena sanidad. Tras la fermentación, lo pusieron en huevos de concreto, logrando así un ejemplar con buena una expresión y una redondez sorprendente. El resultado gustó y pasó a formar parte de los nuevos lanzamientos de la bodega. Es un vino que se luce con una nariz cargada de frutas rojas, tipo cerezas y frutillas, con una capa muy sutil de especias, sin dejar de ser directo y minimalista. Al paladar entra súper fluido, con una acidez que se percibe natural, no fingida, que le va marcando el pulso, sin perder nunca su trazo amable.

¿Cómo enviárselo a tu amigo o amiga? Tiene un precio sugerido de $1.160 por botella. Podés conseguirlo en la vinoteca virtual Espacio Vino, al 15% off. Cuenta con envíos a todo el país.

El Bautismo Malbec 2017 – Bodega La Liga de Enólogos

¿Por qué está bueno para regalar? Porque es un gran best value. El proyecto está comandado enológicamente por siete enólogos que tienen algo en común: son jóvenes y tienen como desafío hablarle a los consumidores de su misma generación que no manejan los mismos códigos que los de la industria tradicional. Con ese espíritu en mente, se lanzaron a crear cuatro vinos, entre ellos, este Malbec que ofrece una explosiva fruta roja, dominada por las frutillas y las ciruelas crujientes. Su paleta es simple pero muy efectiva. En boca ofrece un paso fluido y jugoso, con taninos redondos sin ninguna arista. De envidiable amabilidad, reconfortará a quienes busquen un vino tinto con espíritu ligero.

¿Cómo enviárselo a tu amigo o amiga? Se consigue en el ecommerce VinosySpirits.com. Cuenta con envío. El precio por botella es de $194. Cuenta con envíos gratis en AMBA a partir de compras superiores a los $2.500.

Séptima Obra Malbec - Bodega Séptima

¿Por qué está bueno para regalar? Porque es una apuesta muy segura para quien aprecie un Malbec de excelente tipicidad. Este ejemplar muestra una paleta dominada por las frutas confitadas y una pátina floral. La madera no abusa de la vainilla y aporta una cuota de especias exóticas. No grita barrica, apenas la sugiere. Tanto en nariz como en boca, es una celebración al equilibrio. Es un vino que se presenta jugoso, con una rica surosidad y taninos firmes, pero tan pulidos que no incomodarán a los paladares sensibles.

¿Cómo enviárselo a tu amigo o amiga? Podés conseguirlo en la vinoteca virtual Almacén en tu Casa y coordinar el envío. El precio sugerido por botella es de $599.

Te puede interesar ¿Cuál es la marca de vinos de Argentina líder en el mercado europeo?

Finca la Igriega Blend 2018 - Bodega Finca La Igriega

¿Por qué está bueno para regalar? Porque estamos enamorados de Paraje Altamira, no ocultamos nuestra pasión por este terroir, que permite alumbrar vinos de una elegancia y una bebibilidad muy caracterísitas. Y este corte conjuga Malbec, Cababernet Sauvignon, Cabernet Franc y un toque de Petit Verdot va por ese camino. En nariz es fresco, con una primera capa con toques especiados, herbáceos y ligeramente mentolados. Luego aparece la fruta roja y negra apenas madura. Su paleta es definitivamente profunda. En boca es un gran ejemplar de Altamira: corre por el centro, en un andar compacto, con esa elegancia de la zona, que le imprime un carácter sustancioso, con buen graso (no sucroso) dejando ese final apenas polvoriento. Acompaña una energía ácida presente pero controlada, que nunca se desboca, dando lugar a un vino rico, bebible, fresco y elegante. De esos vinos que emocionan.

¿Cómo enviárselo a tu amigo o amiga? Podés comprarlo directo en el ecommerce de la bodega. Esta etiqueta tiene un precio de $860. Si el envío supera los $3.000, es sin costo.

Nieto Senetiner Malbec DOC 2017 - Bodega Nieto Senetiner

¿Por qué está bueno para regalar? Porque siempre, siempre, hay que tener a mano un Malbec clásico, de esos que forjaron en buena medida el paladar de los argentinos. Este DOC de Luján de Cuyo es todo lo que está bien en un Mabec: en boca entrega notas de frutas maduras, toques suavemente especiados y una madera que suma la esperada pátina de vainilla y cacao. Llena el paladar, con taninos redondos y bien pulidos, típicos de la zona. Lo bueno es que no es denso; todo lo contrario: tiene vivacidad y agradable frescura. Un verdadero comfort wine

¿Cómo enviárselo a tu amigo o amiga? Tiene un precio sugerido de $425 por botella. Podés conseguirlo en la vinoteca virtual Espacio Vino, al 15% off. Cuenta con envíos a todo el país.

Chandon Apéritif – Bodega Chandon

¿Por qué está bueno para regalar? Porque es uno de los espumantes más originales del momento. Apéritif toma la esencia del vermouth francés, con un toque argentino (naranjas de Entre Ríos) y un mix de especias y hierbas de diferentes partes del mundo. Al probarlo, se pueden notar varias cosas: está presente en nariz el toque ligeramente complejo de un espumante clásico, junto con una punta cítrica y un fondo especiado; se siente en el paladar la sensación dulce, pero se las arregla de maravillas para compensarlo con una acidez equilibrada y un agradable amargor. Final del formulario

¿Cómo enviárselo a tu amigo o amiga? Se consigue en la tienda oficial de la bodega en Mercado Libre. Se promociona con un 10% off, a $2.538 la caja de 6 botellas. Hacen envíos y se puede pagar en cuotas sin interés con determinadas tarjetas.

Casa Boher Sauvignon Blanc 2019 - Bodega Rosell Boher

Te puede interesar ¿Cómo propone celebrar el día del amigo Chandon?: mirá todas estas acciones

¿Por qué está bueno para regalar? Porque es uno de los Sauvignon Blanc más ricos (para nosotros entra en un top 10, sin dudas). Nos gusta porque es una buena alternativa para explorar por fuera de los típicos Sauvignon Blanc herbáceos. Y buena parte de sus particularidades están dadas por el hecho de que una parte del vino pasó por barricas. El resultado es un vino con toques tropicales, fruta blanca y un touch de vainilla que le calza muy bien. En boca se confirma ese juego entre la fruta y la madera, alumbrando un ejemplar con buen volumen y profundidad, llevando a la variedad a un lugar diferente al que estamos acostumbrados.

¿Cómo enviárselo a tu amigo o amiga? Podés conseguirlo directo en el ecommerce de la bodega. Esta etiqueta cuenta con un 25% off. El precio final es de $488 por botella.

El Esteco Blend de Extremos Cabernet Sauvignon 2017 - Bodega El Esteco

¿Por qué está bueno para regalar? Porque muestra los Valles Calchaquíes en toda su expresión: los enólogos unieron en una botella dos zonas que entregan dos perfiles muy diferentes: por un lado, incluyeron uvas de Cafayate, a 1.700 metros sobre el nivel del mar y, además, sumaron, uvas de Chañar Punco, en Catamarca, de un viñedo ubicado unos 300 metros más arriba. Su paleta es rica y compleja: hay fruta negra, especias y un característico toque a morrón asado. Es interesante en boca: tiene pulso bastante seco y ofrece muy buena estructura, pero tiene unos taninos de grano fino que le da un perfil sumamente elegante.

¿Cómo enviárselo a tu amigo o amiga? Se consigue en el ecommerce VinosySpirits.com. Cuenta con envío. El precio por botella es de $488. Cuenta con envíos gratis en AMBA a partir de compras superiores a los $2.500.

Doña Paula Chamal - Doña Paula Wines

¿Por qué está bueno para regalar? Porque es algo completamente diferente para regalar. Se trata de una cofermentación de Malbec (85%) y Chardonnay (15%) y el resultado es un vino que exhibe una fruta roja brillante, con esa sensualidad característica de Luján de Cuyo, y el giro diferente que le aporta el Chardonnay, que suma algo de frutas blancas en segundo plano. En boca, en tanto, ofrece cuerpo medio, un paso levemente sucroso, con un final marcado por una acidez más intensa. Es amable, ultra bebible y con la frescura suficiente como para disfrutarlo a lo largo del verano.

¿Cómo enviárselo a tu amigo o amiga? Podés chequear en este link el listado de los lugares disponibles para comprar y realizar el envío y encontrar el más cercano. Este vino tiene un precio sugerido de $490.

Rompecabezas La Ultima Pieza Malbec 2017 - Finca Beth

¿Por qué está bueno para regalar? Paraje Altamira en toda su expresión. De esos vinos que hay que probar para entender un terroir. Este Malbec es la mejor selección de una, ya de por sí, excelente selección de viñedos. Te lleva a esa zona de confort donde se luce la fruta roja profunda, las especias, los toques balsámicos y una madera que completamenta y suma toques de tabaco y algo de especias dulces. En boca, muestra lo elegante, poderoso y a la vez delicado que puede ser Altamira: avanza con jugosidad, cierta tensión, carácter y músculo, pero nunca, nunca, pierde su clase. Si; nos gusta y tu amigo o amiga merecen probarlo.

¿Cómo enviárselo a tu amigo o amiga? Se puede conseguir online en Ozono Drinks a un precio de $1.800 por botella. Hacen envíos a todo el país.