Bodega Norton con un pie en el negocio del gin: importa y comercializa una reconocida marca española

El mercado del gin no para de expandirse en la Argentina. Para ponerlo en contexto, se estima que antes de la pandemia solo había 20 marcas de gin nacionales, mientras que en la actualidad hay cerca de 350. De hecho, prácticamente no hay provincia donde hoy no se produzca este destilado. En este escenario, un jugador de peso como bodega Norton, también dice presente en el mercado local con una reconocida marca española: Larios.

La bodega es, en la actualidad, la distribuidora oficial de Larios, que ahora está ofreciendo un innovador gin rosé, además de su versión dry.

"Con este lanzamiento, Larios amplía su gama en Argentina al sumar un nuevo exponente a la familia. Larios Rosé es una nueva apuesta que estamos haciendo, apuntando a un consumidor que disfruta bebidas refrescantes y con toque de sabor", explicó Guadalupe Borzone, Marketing Manager de Spirits de Bodega Norton.

Larios es la marca número 1 de gin en Argentina y la comercializa bodega Norton

Crece el consumo de gin en Argentina

Desde la bodega destacaron que el consumo del gin en Argentina aumentó notablemente durante el 2021, incluso por sobre el crecimiento global, debido al aumento y diversificación de ocasiones de consumo, extensiones de línea y premiunización.

"El consumo de gin continúa en auge. Cada vez son más las propuestas de sabores y maridajes que se ofrecen en el mercado", indicaron, para luego agregar que se Larios es la marca de gin número 1 de España, nacida en 1866, en Málaga.

En cuanto a la propuesta, "Larios Rosé es un gin suave y refrescante hecho a base de ingredientes 100% naturales del Mediterráneo, como los cítricos que crecen en su zona de origen. Nace de un proceso de cuatro destilaciones y la fusión del enebro salvaje, los cítricos y un intenso aroma a fresa, la protagonista de esta bebida. Larios Rosé se presenta en un color rosa suave y en boca se siente suave y sedoso", completaron.

¿Cómo recomiendan tomarlo? Desde la bodega recomiendan enfriar la copa con abundante hielo y retirar el agua sobrante, agregar 50ml de Gin Larios Rosé y sumar el agua tónica. Finalmente, integrar lentamente ambas partes y terminar la presentación con unos trozos de frambuesas o fresas".