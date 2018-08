Tickets baratos Arranca venta de pasajes de micros "low cost": desde $290 a Mar del Plata hasta $720 a Bariloche

Desde este fin de semana las empresas de larga distancia empezarán a ofrecer descuentos de hasta 60 por ciento. Todos los precios

El fin de semana comenzará oficialmente la venta de pasajes de micros low cost, que tendrán descuentos de hasta 60% para los boletos comprados con 30 días de anticipación mínimo.

Si bien los precios no serán tan bajos como había anunciado el Ministerio de Transporte, se podrán comprar boletos al norte del país por $800, a Córdoba desde $380, a Bariloche desde $716 y a Mar del Plata desde $292.



La venta de los tickets en la nueva modalidad low cost correrá tanto para las compras por Internet como en las terminales, aunque en este último caso los descuentos no serán tan marcados como si se adquieren online. Las promociones serán ofrecidas por una decena de compañías, la mayoría solo para sus servicios semi cama y en algún caso será excluyente para las primeras cuatro butacas vendidas.



Y no solo cubrirán trayectos con origen en Buenos Aires sino que también habrá algunos desde Córdoba y Mendoza. A diferencia del servicio low cost aéreo, remarcan fuentes empresarias del sector de micros de larga distancia, no habrá costos facturados aparte, como lo es el equipaje en las bodegas de los aviones.



Casi todas las compañías que se adhirieron al modelo low cost ofrecerán los descuentos completos solo a aquellos pasajes comprados con un mes de anticipación, ya que según los datos que maneja el sector, en promedio los boletos se suelen sacar solo 72 horas antes del viaje. Algunas empresas tendrán otras particularidades, como paquetes 4x2 (comprás cuatro pagás dos), lo que representaría en definitiva un 50% de descuento.



Partiendo desde Buenos Aires, las nuevas tarifas con descuento incluirán destinos como Mar del Plata y Junín en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Paraná, Santa Fe, Jujuy, Salta, Tucumán, Gualeguaychú, Colón y Concordia en Entre Ríos, Formosa, Chaco, Corrientes, Catamarca, Rosario, La Rioja, San Martín de los Andes, Santa Rosa, Neuquén y Merlo en San Luis.



"A futuro, y en la medida que las autoridades de Transporte concreten los cambios regulatorio prometidos, modernizando la normativa que aún hoy mantiene al ómnibus en una condición de competencia desigual frente al avión, entre otras cuestiones de fondo, creemos que los descuentos podrán ser aún más atractivos y abarcativos", afirmó Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI).



Habrá ofertas también desde otros puntos de partida como Córdoba (hacia Río Gallegos y Comodoro Rivadavia) y otro puñado de destinos saliendo desde Mendoza (Buenos Aires, Córdoba, Iguazú, Bariloche y Salta, entre otros).