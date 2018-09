Pifie cambiario D'Elía y Brancatelli difundieron un falso corralito por Twitter

El panelista de Intratables y el político kirchnerista coincidieron en alertar sobre una supuesta falta de dólares para este viernes

La incertidumbre que generó la jornada cambiara del jueves, durante la cual el dólar superó la barrera de los $40, generó todo tipo de especulaciones.

Entre ellas, las de dos notables figuras mediáticas del kirchnerismo, que coincidieron en alertar sobre un viernes negro en el que supuestamente faltarían dólares y se instauraría un corralito de facto.

El periodista Diego Brancatelli, reconocido panelista “K” del show Intratables, tuiteó el jueves a la noche: "Me cuenta una conocida q tiene un cargo importante en un banco privado que mañana NO VAN A TENER u$s para vender ni retirar (aquellos que deseen retirar de sus cuentas). Está preocupada x la situación y x como contener a los clientes q irán mañana. *No es opinión sino información".

En la misma línea, pocos minutos después, el dirigente social Luis D’Elía utilizó la red social para lanzar un mensaje similar.

"¿Mañana entramos en corralito? Me cuenta un gerente de un banco privado que mañana NO VAN A TENER DOLARES para vender ni retirar (aquellos que deseen retirar de sus cuentas). Está preocupado por la situación y por como contener a los clientes que irán mañana a la ventanilla".

Mientras tanto, en el mundo real, este viernes el Banco Central logró calmar un poco las aguas de la tormenta financiera y el precio de la divisa estadounidense bajó hasta cerrar en un promedio de $38.