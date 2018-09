Controversia que atrasa Las acciones de Nike caen en la bolsa tras usar imagen de exjugador de la NFL símbolo de las protestas antirracistas

Los papeles de la marca bajaron 3% tras elegir a Colin Kaepernick como el rostro de la campaña que conmemora los 30 años del eslogan "Just Do It"

Las acciones de Nike cayeron 3% este martes tras la elección del jugador de fútbol americano Colin Kaepernick como el rostro de la campaña para conmemorar los 30 años del eslogan 'Just Do It' ('Sólo hazlo'). Kaepernick fue el primer jugador de la National Football League (NFL) que se arrodilló durante el himno nacional como protesta contra el racismo.

El deportista publicó una imagen de su cara el lunes en Instagram con el logo de Nike y el eslogan 'Just do it junto con la cita: "Cree en algo. Aún si implica sacrificarlo todo".

La etiqueta #NikeBoycott es 'trending topic' este martes en Estados Unidos, con más de 30.000 personas escribiendo sobre el tema.

La decisión de Nnike provocó gran polémica, lo que refleja la situación racial en los Estados Unidos.

Algunos colgaron fotos de ellos mismos quemando y rompiendo sus zapatillas y ropa de Nike.

"La NFL me obliga a elegir entre mi deporte favorito y mi país. Escojo al país", escribió @sclancy79 en un 'tuit' replicado unas 16.000 veces.

"Después Nike me fuerza a elegir entre mis zapatillas favoritas y mi país. ¿Desde cuándo la bandera estadounidense y el himno nacional se volvieron ofensivos?", añadió.

La campaña de @Kaepernick7 para Nike desató la furia de los racistas, que empezaron a quemar sus zapatillas. El nivel de ignorancia y odio perfectamente retratado en un video. pic.twitter.com/Gt8rHK8RKD — Martin Mazur (@martinmazur) 4 de septiembre de 2018

Sin embargo, también hubo manifestaciones de apoyo de otros deportistas como los basquetbolistas LeBron James y Kevin Durant, quienes publicaron imágenes del mensaje de Kaepernick en sus perfiles de Instagram.

Analistas de la industria del comercio minorista se mostraban divididos en cuanto a la controversia, discutiendo si la campaña será positiva para Nike o si terminará por alejar a sus consumidores.

La empresa no respondió inmediatamente a las solicitudes de que emitiera comentarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, crítico en su momento a los deportistas que también se arrodillaron durante el himno nacional y dijo que le encantaría ver a los dirigentes de la NFL despedir a los jugadores que le faltaran el respeto a la bandera del país.

El gesto

El ex quarterback de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, desencadenó una tormenta política después de arrodillarse durante el himno nacional de Estados Unidos en 2016 para protestar por la injusticia racial. No juega en la NFL desde principios de 2017.

El jugador de 30 años demandó posteriormente a la NFL, alegando que ha sido excluido de la liga por los dueños de sus franquicias, debido a su activismo.

Los nuevos anuncios de Nike, que se dieron a conocer pocos días antes del inicio de la temporada de la NFL 2018, muestran un retrato de Kaepernick con el lema: "Cree en algo. Incluso si eso significa sacrificarlo todo".

Kaepernick publicó el anuncio en su cuenta de Twitter seguido de #JustDoIt.

La cadena ESPN reporteó que Nike ha mantenido a Kaepernick, quien firmó un contrato de patrocinio con la marca en 2011, en nómina a lo largo de la controversia de los últimos años.

"Creemos que Colin es uno de los atletas más inspiradores de esta generación, y que ha aprovechado el poder del deporte para ayudar a que el mundo avance", dijo a ESPN Gino Fisanotti, vicepresidente de marca de Nike para América del Norte.

El anuncio se produce después de que Kaepernick fuera aclamado públicamente el viernes al aparecer junto a su ex compañero y también activista Eric Reid en el Abierto de Estados Unidos para ver un partido de su compatriota Serena Williams.

Las protestas de Kaepernick se han convertido en un tema amargamente divisivo entre los fanáticos de la NFL, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivara la controversia.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tildó a los jugadores -que como Kaepernick se arrodillaron para el himno- de "hijos de puta" que deberían ser despedidos.

El primer mandatario repitió esas críticas con frecuencia a lo largo del año pasado, incluso llegando a sugerir que los jugadores que protestan "no deberían estar en el país".

En junio, Trump canceló la visita del equipo campeón del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, a la Casa Blanca después de que varios jugadores avisaran de que no asistirían.