Un avión de Emirates está en cuarentena en el aeropuerto de Nueva York: hay 19 pasajeros enfermos

Una decena de pasajeros de un vuelo de Emirates procedente de Dubai tuvieron que ser evacuados al llegar a Nueva York este miércoles debido a un problema de salud, informó la aerolínea.

En un tweet, la compañía del Golfo había informado que "unos 10 pasajeros" del vuelo EK203 "fueron atendidos a su llegada por las autoridades de salud locales como medida de precaución", sin especificar a qué se vieron potencialmente afectados.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.